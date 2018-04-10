Прокуратура извинилась перед фермером из-за дела о GPS-маячке для коровы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Прокуратура извинилась перед фермером Евгением Васильевым из Курганской области, против которого ранее завели дело из-за покупки GPS-маячка для коровы. Письмо надзорного ведомства опубликовала в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"От имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности", — говорится в документе, подписанном прокурором района.

Фермер из Курганской области в январе 2017 года заказал в интернет-магазине GPS-маячок, чтобы следить за коровой. Правоохранители задержали его при получении почтового отправления и предъявили обвинение по статье 138.1 УК, карающей за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

История Евгения Васильева получила широкую огласку после того, как в ходе ежегодной пресс-конференции корреспондент RT задал Владимиру Путину вопрос по поводу этого инцидента. Президент пообещал разобраться в проблеме.