РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

План по борьбе с курением в СНГ не нашел поддержки ФАС и Минсельхоза

04:3010.04.2018
0590
© Depositphotos / belchonockМужчина сжимает пачку сигарет. Архивное фотоМужчина сжимает пачку сигарет. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. План совместных действий стран СНГ по предотвращению распространения курения, который был подготовлен Минздравом РФ, не нашел поддержки у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, Минсельхоза России, а также российской табачной отрасли — в том числе и потому, что многие положения плана повторяют предложения "антитабачной концепции" Минздрава, которая не согласована до сих пор.

Сигареты киоске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Россияне вскоре смогут проверять легальность сигарет с помощью смартфона

В феврале в Исполнительном комитете СНГ прошло дополнительное заседание экспертной группы по согласованию, в частности, проекта плана совместных действий по предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения. Разработчиком документа выступил Минздрав РФ. По итогам обсуждения было принято решение внести проект плана на рассмотрение Совета глав правительств Содружества.

Источник РИА Новости сообщал, что проект плана в конце февраля был направлен в федеральные органы исполнительной власти России — в Минпромторг, Минсельхоз, МИД, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и ФАС. При этом, по словам собеседника агентства, до 12 апреля они должны проинформировать аппарат правительства и Исполком СНГ о результатах рассмотрения.

Проект плана по борьбе с курением в СНГ содержит, в частности, такие меры, как внедрение "простой упаковки" табачных изделий, подготовка рекомендаций по повышению акцизов и по введению ограничений оптовой и розничной торговли табачными изделиями, предупреждение распространения новых форм и видов табачных изделий. Срок реализации плана — 2018-2022 годы.

ФАС и Минсельхоз план не согласовали

Сигареты. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
Маркированные пачки сигарет поступят в розничную продажу
В пресс-службе ФАС сообщили РИА Новости, что 22 марта на площадке ведомства состоялось заседание рабочей группы при экспертном совете ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции. В рамках заседания проект плана совместных действий стран СНГ по предотвращению распространения курения был рассмотрен совместно с представителями табачной отрасли.

"По итогам обсуждения этого документа участники рабочей группы выразили мнение о необходимости выработки согласованной всеми заинтересованными органами исполнительной власти РФ позиции по основным принципам и методам регулирования табачной отрасли на национальном уровне", — добавили в пресс-службе.

Сигареты
© Fotolia / gosphotodesign
Под Псковом изъяли более 50 тысяч пачек нелегальной табачной продукции
"Часть положений, представленных в проекте плана, повторяет положения проекта концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, разработанный Минздравом России, который не согласован Минфином России, Минэкономразвития России и ФАС России", — указали в антимонопольном ведомстве.

В связи с этим, заключили в ФАС, служба не согласовала проект плана в представленной редакции и полагает, что он требует существенной доработки. Похожей позиции придерживается и Минсельхоз РФ. В распоряжении РИА Новости имеется копия письма Минсельхоза в Минздрав за подписью замминистра сельского хозяйства Евгения Громыко, отправленное в конце марта, по итогам рассмотрения проекта плана. Документ поддержан не был.

Продажа сигарет. Архив
© Fotolia / DoraZett
У двух мужчин в Москве изъяли более 56 тысяч пачек немаркированного табака
"Учитывая схожесть мероприятий, изложенных в проекте плана СНГ, с проектом распоряжения правительства РФ "Об утверждении концепции осуществления государственной политики противодействия потребления табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу", считаем необходимым доработку данного проекта плана СНГ с учетом позиции Минсельхоза России, изложенной в письме в адрес Минздрава России от 28 августа 2017 года", — говорится в документе.

В августе Минсельхоз направил в Минздрав обширную таблицу разногласий по "антитабачной концепции". Аграрное министерство тогда указывало, что реализация ряда положений и запретов, предлагаемых в проекте концепции, угрожает ростом нелегального оборота табачной продукции, потерями для бюджетной системы РФ в связи со снижением собираемости налогов, а также повышением социальной напряженности.

Позиция отрасли

Бычки от сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Минздрав сделал шаг по тропе войны с курением в странах СНГ
Представители ведущих российских табачных компаний также обратили внимание на схожесть плана по борьбе с курением в рамках СНГ и "антитабачной концепции" Минздрава. Многие положения концепции были подвергнуты критике со стороны, например, экономического блока правительства. "Антитабачная концепция" обсуждается в кабинете министров до сих пор.

"Согласно предварительной оценке, представленный план действий совпадает по ряду положений с концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022, разработанной Минздравом РФ ранее. Следует отметить, что многие из этих предложений были подвергнуты критике профильными министерствами России и другими экспертными организациями", — сказал директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин.

Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко указал, что компания поддерживает эффективное регулирование производства и оборота табачной продукции, направленное на снижение рисков для здоровья. Однако мировой опыт, по его словам, говорит о том, что исключительно запретительный подход в регулировании не дает ожидаемого эффекта, при этом провоцируя нежелательные последствия.

Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В Калмыкии изъяли более 500 тысяч пачек фальсифицированного табака
Одним из таких последствий может стать рост нелегальной торговли табачными изделиями. "С учетом того, что план совместных действий СНГ по борьбе с курением, по информации СМИ, содержит меры, заимствованные из проекта концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы, результативность такого подхода сомнительна", — отметил Слипченко.

"Мы считаем преждевременным формирование позиции государства по наднациональному плану совместных действий СНГ по борьбе с курением ранее, чем будет достигнут консенсус по национальному проекту концепции Минздрава РФ", — продолжил он. Достичь серьезных успехов в снижении вреда от курения одними запретами и ограничениями, добавил Слипченко, нельзя.

"Необходимо предлагать совершеннолетним курильщикам приемлемые альтернативы с пониженным риском и создавать условия для переключения тех, кто еще не готов отказаться от потребления табака на менее вредные никотинсодержащие продукты, при этом исключая доступ к ним несовершеннолетних и некурящих", — подчеркнул собеседник агентства.

Пачка сигарет должна сохранить лицо

Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / Heath Doman
В Роспотребнадзоре рассказали, как выполняется антитабачный закон
Одной из наиболее спорных мер, которые предлагаются в плане, является введение "простой" упаковки сигарет. Некоторые эксперты считают, что невзрачная пачка сигарет может вызвать у курильщика желание побыстрее бросить курить, а у некурящих людей — не начинать вовсе. Другие эксперты обращают внимание на то, что чем пачка сигарет проще — тем проще ее подделать, и такая мера может привести к увеличению нелегального рынка.

В ФАС России сообщили, что вопрос обезличенной упаковки неоднократно обсуждался на профильном экспертном совете при ведомстве. "По мнению отрасли, введение такой упаковки может привести к созданию дополнительных барьеров для входа на рынок и для конкуренции между его участниками, поскольку унифицированная упаковка лишает добросовестных производителей возможности донесения до совершеннолетнего потребителя информации о товаре", — отметили в ФАС.

Сигареты. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Кабардино-Балкарии из гаража полицейских пропали 16 тысяч пачек сигарет
Кроме того, добавили в пресс-службе ведомства, в условиях развития интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) введение унифицированной упаковки может создать дополнительные риски увеличения доли рынка нелегальной табачной продукции в России, поскольку снизятся возможности для идентификации продукта и его происхождения.

В свою очередь Минсельхоз РФ, направляя в августе в Минздрав таблицу разногласий по "антитабачной концепции", писал, что предложения по введению "простой" упаковки табачных изделий вступают в противоречие с рядом международных договоров, положениями договора о ЕАЭС, направленными на защиту интеллектуальной собственности, и некоторыми нормами законодательства РФ.

Ущерб от обезличенной пачки

Посетитель на третьей профессиональной выставке vape-индустрии RusskiVape в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Минпромторг представил проект по регулированию электронных сигарет и вейпов
Вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям Japan Tobacco International (JTI) в России Сергей Головко отметил, что, по мнению компании, введение "простой" упаковки табачных изделий является примером чрезмерного регулирования, а ее положительный эффект для целей здравоохранения не очевиден.

"До сих пор не существует достоверных свидетельств, подтверждающих результативность этой меры, но есть очевидные примеры негативных последствий для экономики. При отсутствии видимых различий между брендами потребители начинают переходить на более дешевую продукцию, в том числе нелегальную. Это произошло в Австралии, где резко вырос объем низкоценового сегмента сигарет и на 20% увеличился нелегальный рынок", — привел он пример.

В то же время, продолжил он, опыт Австралии и Франции показывает, что "простая" упаковка сигарет не является фактором, влияющим на объемы их потребления, однако наносит ущерб бизнесу и государству в виде недополученных налогов. "Обезличенная пачка сигарет — удобный готовый шаблон для производителей контрафакта, поскольку для всех пачек технические параметры станут одинаковыми", — заключил Головко.

Изъятая алкогольная и табачная продукции подпольного цеха в селе Черкасское в Вольском районе. 27 декабря 2017
© Фото : пресс-служба УФСБ по Саратовской области
Под Саратовом закрыли подпольное производство алкоголя и сигарет
Вице-президент PMI в России Слипченко также указал, что на сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что введение унифицированной упаковки ведет к снижению уровня курения. "Эффективная политика в области борьбы с табакокурением требует принятия продуманных решений с учетом результатов научных исследований", — подчеркнул он.

В свою очередь директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова указала, что унификация сигаретных пачек в России может дать мощный толчок распространению контрабанды и контрафакта. "Криминальному бизнесу будет проще выпускать поддельные сигареты. Схожий вид всех упаковок значительно упростит продажу нелегальной продукции и стимулирует переток более дешевых сигарет из соседних стран", — пояснила она.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена