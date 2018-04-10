МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Камила Туркина. Криокомпаниям платят бешеные деньги, чтобы заморозить скончавшихся родственников или домашних питомцев. Тела консервируют в специальных капсулах. Сторонники крионики уверены: в эпоху более продвинутых технологий у мертвых появится шанс воскреснуть.

"Медицина расписалась в беспомощности"

Крионика — это технология сохранения человека или животного в условиях аномально низких температур с целью возможного "воскрешения" когда-то в будущем. Криокомпании обвиняют в обмане и мошенничестве. Однако их клиентов это не смущает. Технический прогресс не стоит на месте, придет время, и замороженные в капсулах "восстанут из мертвых", полагают они.

Такими соображениями руководствовался и москвич Андрей Шведко, когда убеждал умирающего отца подписать договор с криокомпанией. Николая Шведко заразили гепатитом С во время неудачной хирургической операции. К 53 годам у него развился цирроз печени — спасти его было невозможно. Врачи пожимали плечами и рекомендовали пациенту смириться со скорой смертью.

"Медицина расписалась в своей беспомощности. Но я сдаваться не собирался, поэтому обратился к методу криоконсервации. Я знал, что благодаря крионике можно сохранить личность отца или даже перевести ее на другой "носитель", — рассказывает Андрей.

© Фото из личного архива Андрея Шведко Андрей Шведко © Фото из личного архива Андрея Шведко Андрей Шведко

Свои последние дни Николай провел рядом с сыном — Андрей рассказывал ему о технологиях будущего, которые, возможно, вернут его к жизни. "Отец воспринял это абсолютно нормально. Любой адекватный человек выберет шанс выжить. Я объяснил, что у регенеративной медицины уже есть успехи и нас ждут научные открытия. Нанотехнологии продолжат развиваться, рано или поздно человека можно будет оживить. В конце концов он со мной согласился", — говорит Андрей.

Николая Шведко крионировали сразу после смерти в 2012 году. Его сын верит, что когда-нибудь отец "воскреснет" и избавится от всех болезней — дескать, через несколько десятилетий они покажутся врачам пустяками. Правда, за необычную услугу Андрею пришлось выложить солидную сумму.

Несите деньги

Вечная жизнь — удовольствие не из дешевых. С прайс-листом можно ознакомиться на сайтах российских и зарубежных криокомпаний. В России нейросохранение, то есть заморозка мозга или головы, стоит 15 тысяч долларов. Консервация всего тела — 36 тысяч долларов. Возможны рассрочка на год или единовременная выплата — как в банке.

В США эту услугу включают даже в медицинскую страховку. Разброс цен большой: в одной компании полная криоконсервация обойдется в 28 тысяч долларов, в другой эту процедуру покрывает страховка стоимостью не менее 200 тысяч долларов.

В Америке крионика пользуется большой популярностью — у криокомпаний тысячи клиентов. В России на данный момент заключено всего 56 подобных контрактов. Одна фирма есть в Китае, а вот в Европе нет ни одной — европейцы обращаются за этими услугами к американцам, отмечает Валерия Удалова, сотрудница российской компании.

Лучший подарок для питомца

Замораживанием умерших родственников дело не ограничивается. Некоторые раскошеливаются и на домашних животных, со смертью которых не могут смириться.

Восемь лет назад Александр Попов из Москвы отдал на криоконсервацию своего кота. Пушистый рыже-белый Кузя был любимцем семьи — в нем души не чаяли. Когда у него обнаружили раковую опухоль, это был сильный удар: кот прожил в семье много лет, с ним сроднились.

© Фото из личного архива Александра Попова Александр Попов и его кот Кузя © Фото из личного архива Александра Попова Александр Попов и его кот Кузя

Мама Александра очень тяжело переживала болезнь питомца. И семья решила подарить Кузе "вечную жизнь", оплатив процедуру криоконсервации.

"Крионика — единственный способ спасти любое существо. Почему кот должен быть исключением? Все очень удивлялись, что мы тратим на умирающее животное такие деньги, говорили, что это бесполезно. Но я считаю, это лучший подарок для него", — говорит Александр.

Тело Кузи поместили в специальную капсулу — он был первым из 23 замороженных в России животных. Сам Александр Попов надеется дожить до того момента, когда технологии будущего "воскресят" кота. Впрочем, даже если этого не произойдет, он даст согласие на собственную криоконсервацию.

Животных крионируют во всем мире. Заморозка кошки или небольшой собаки в России обойдется в десять тысяч долларов, крупного животного — не меньше 36 тысяч. В США криоконсервация домашних животных весом не более 15 фунтов (до семи килограммов) стоит около шести тысяч долларов. При желании можно заморозить даже птицу — за тысячу.

"Одна семейная пара, которая крионировала свою любимую собаку, звонила мне и моим коллегам практически ежедневно. Спрашивали, как поживает их пес. Приходилось успокаивать, говорить, что все с ним в порядке, что он давно в морозильной капсуле", — рассказывает Валерия.

"В будущем мы встретимся снова"

Среди клиентов есть и такие, кто заранее заключает договор на собственную посмертную криоконсервацию, причем задолго до старости и безо всяких болезней. Например, 40-летняя Ольга Плетнева из Санкт-Петербурга (имя изменено).

У ее 76-летней матери случился инсульт. Поставить на ноги пожилую женщину не могли, она медленно угасала на глазах дочери. "Врачи отказались ею заниматься. Я была в отчаянии, не знала, как облегчить страдания. Не могла с этим смириться. Как-то раз случайно увидела передачу о крионике по телевизору. И поняла, что если есть хоть малейший шанс продлить близкому человеку жизнь, им надо воспользоваться", — говорит Ольга.

Она подробно объяснила матери, что произойдет с ее телом после смерти. Валентина Васильевна сначала испугалась — боялась, что родственники и знакомые осудят семью. Но все-таки согласилась на заморозку — взяв с дочери обещание поступить так же.

"Я была рядом с мамой до последнего. Сидела у изголовья ее кровати и держала за руку, успокаивала. Когда ее не стало, я оплатила еще одну процедуру заморозки — уже для себя. Надеюсь, в будущем мы встретимся снова".

Ольга считает, что крионика — лучший способ позаботиться о близких людях после их ухода из жизни. Правда, ее мнение не разделяет супруг — православный священник. В семье из-за этого возникают споры, но Ольга верит, что нашла единственно верный путь к бессмертию.

Науке неведомо

Крионику осуждают не только служители церкви, но и ученые. Врачи и биологи прямо обвиняют криокомпании в шарлатанстве. Консервация с точки зрения продления жизни — процедура абсолютно бесполезная, уверены они. Замораживать живые организмы научились давно, а вот с обратным процессом пока проблемы.

"Особой надежды на то, что этих людей удастся разморозить, нет. Криокомпании по-разному рекламируют свои услуги — некоторые даже рассматривают консервацию как особую форму погребальных услуг. Кто-то хочет, чтобы его кремировали, кто-то хочет большой золотой гроб, а кто-то предпочитает заморозку и крошечную надежду на бессмертие", — прокомментировал РИА Новости кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин.

Вместе с тем ученые проводят фундаментальные исследования в этой области: биологи пытаются выяснить, как заморозить живой организм, чтобы потом его разморозить, отмечает Панчин. Экспериментируют на мелких животных, которых крионировать проще, чем людей. Однако пока опыты не увенчались успехом.

"Если бы кто-то сейчас пообещал "воскресить" крионированного человека когда-то в будущем, я бы расценил это как попытку ввести людей в заблуждение", — подытожил Панчин.