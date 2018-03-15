В Нижегородской области хотят построить центр радиологических разработок

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минздрав и РАН обсуждают создание центра инновационных радиологических разработок в Нижегородской области, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на конференции, посвященной национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской академии наук.

"У нас есть план с Александром Михайловичем (Сергеев — президент академии наук) — не только развивать рутинную качественную медицинскую радиологию, но центры инновационных радиологических разработок — это то, что можно делать с институтами ядерной физики, лучшими в нашей стране — это и Дубна, и Гатчина… Гатчина с центром Петрова — это мощный комплекс, и сейчас мы обсуждаем вопрос создания такого института в Нижегородской области для того, чтобы он мог использовать возможности Сарова и тех трёх институтов экспериментальной, ядерной физики, которые есть в Нижнем Новгороде", — рассказала Скворцова.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил необходимость реализации в России специальной общенациональной программы борьбы с раком. По его словам, необходимо активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему от диагностики до своевременного эффективного лечения, которое позволит защитить человека.

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