В Петербурге 13 семей обратились за социальной помощью после взрыва газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. За экстренной социальной помощью после взрыва газа в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге уже обратились 13 семей, общая сумма выделенных для них средств составит около 2,3 миллиона рублей, сообщает городской комитет по социальной политике.
Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован. Ранее сообщалось, что городские власти жильцам поврежденных после взрыва квартир окажут экстренную социальную помощь.
"В связи с произошедшим взрывом и пожаром на проспекте Народного ополчения, дом 219 жителям пострадавших квартир на основании их заявления оказывается экстренная социальная помощь. На данный момент с заявлением обратились 13 семей. Общая сумма выделенной для них помощи составит около 2,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.