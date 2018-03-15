В Петербурге 13 семей обратились за социальной помощью после взрыва газа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. За экстренной социальной помощью после взрыва газа в жилом доме на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге уже обратились 13 семей, общая сумма выделенных для них средств составит около 2,3 миллиона рублей, сообщает городской комитет по социальной политике.

Хлопок газа с последующим возгоранием произошел во вторник в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219. Обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Частичные повреждения получили восемь квартир. Из здания были эвакуированы жильцы, в том числе шесть лежачих больных, которые временно размещены в одном из лечебных учреждений, один человек пострадал и был госпитализирован. Ранее сообщалось, что городские власти жильцам поврежденных после взрыва квартир окажут экстренную социальную помощь.

"В связи с произошедшим взрывом и пожаром на проспекте Народного ополчения, дом 219 жителям пострадавших квартир на основании их заявления оказывается экстренная социальная помощь. На данный момент с заявлением обратились 13 семей. Общая сумма выделенной для них помощи составит около 2,3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что такая помощь оказывается для приобретения предметов первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, мебель для сна и приема пищи) с учетом количества членов семьи. В зависимости от количества членов семьи, проживавших в сгоревшем помещении, размер оказываемой помощи может составить от 100 тысяч рублей до 250 тысяч рублей.