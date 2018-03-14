Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Общественные активисты из Новосибирска спасли мужчину, который провел 25 лет в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает телеканал ОТС.

Волонтеры помогли Геннадию Петрову, который провел четверть века в трудовом рабстве в казахских степях, вернуться в Бийск, где сейчас живут его родные.

По словам Маргариты Семиковой, куратора движения "Созвездие сердец", мужчину, которому сейчас около 67-69 лет, обнаружили коллеги из казахстанского движения "Клуб добряков" в городе Шымкент на юге Казахстана. Мужчина не имел документов, ему было негде жить.

Позже выяснилось, что долгое время он в одном из аулов пас овец за еду. В 90-е годы Геннадий уехал в Казахстан на заработки, после чего связь с ним была утеряна. Как он оказался в рабстве, мужчина не помнит. По словам волонтера Кирилла Бунькова, за попытки к бегству мужчине подрезали сухожилия. Его отпустили на волю только тогда, когда он стал непригоден к работе.

В 2017 году в Алма-Ате обнаружили новосибирского физика Юрия Образцова, который заявил о побеге из многомесячного рабства. До этого он три года числился пропавшим без вести.