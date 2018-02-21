А судьи кто? Почему служители закона матерятся и купаются в роскоши

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. Судейские скандалы в последнее время стали визитной карточкой Краснодарского края. Один потребовал стерилизовать многодетную мать, другой обматерил собравшихся прямо в ходе заседания. В прошлом году долго обсуждалась свадьба дочери судьи Елены Хахалевой: торжество, сообщали СМИ, обошлось в два миллиона долларов. РИА Новости разбиралось, как служители закона оказываются в фокусе общественного внимания.

"Ведет себя просто странно"

Стерилизовать многодетную мать из станицы Темиргоевской Курганинского района, предположительно, посоветовал судья Константин Распопов. "Да ее не только лишить прав надо, но и сделать операцию медицинскую по ограничению. У нее восемь детей", — ответил он на просьбу юриста Людмилы Леоновой отложить заседание. Та записывала разговор, после публикации аудиозаписи разгорелся скандал, началась служебная проверка.

Речь шла о местной жительнице Светлане Сажневой. Органы опеки подали иск о лишении ее родительских прав на троих детей. Всего она родила восьмерых. Двое уже совершеннолетние, еще двое по решению суда живут с бабушкой. Четырехлетняя дочка трагически погибла два года назад. Проведенная тогда проверка не выявила материнской вины в смерти ребенка.

Местные органы опеки пожаловались в суд на 40-летнюю женщину в декабре прошлого года. Чиновники решили, что Сажнева кормить и воспитывать детей не может.

"Мы сначала думали, что ей тяжело. Ей помогала и наша администрация, и школа. Задолженности по газу, свету ей гасили, входили в ее положение. Но вся эта помощь шла в никуда! Она выпивала, дом был в ужасном состоянии, нигде не работала. В 2016-м ее поставили на профилактический учет, с ней проводили работу. Так вроде общаешься — она все понимает. А ведет себя просто странно. Всю одежду, что ей передавали, сваливала в угол, потом выкидывала", — рассказали РИА Новости в администрации станицы Темиргоевской.

В итоге Сажневу ограничили в родительских правах на трех детей. Восьмилетний Валера и четырехлетний Сергей находятся сейчас в реабилитационном центре, а двухлетнюю Елизавету поместили в больницу.

"Обоснование иска сводилось к трем пунктам: в доме не создан уют, отсутствует капитальный ремонт и слишком ограниченный набор продуктов. Отмечалось, что в доме небезопасно, поскольку на полу — молоток, нож и осколки елочных игрушек. Дело было составлено бездарно. Прокурор в иске вообще не указывался, хотя в таких процессах он обязан участвовать", — прокомментировала ситуацию РИА Новости защитница обвиняемой Людмила Леонова. По ее словам, решение суда будет обжаловано.

"Командовать парадом буду я"

Широкий общественный резонанс вызвала и другая история. На днях высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитражного суда Алексея Шевченко. Он также прославился благодаря аудиозаписи, распространенной в интернете.

На просьбу быстрее рассмотреть дело служитель закона в нецензурных выражениях заявил, что торопиться не намерен. "Прям я все бросил и начал рассматривать! Занимались там два года или три… Теперь вы приезжаете и типа хотите в какую-то позу для меня неприятную поставить? Поинтересуйтесь у представителя ответчика — она местная: кому-то удавалось это?" — речь судьи напоминала скорее бандитский сериал.

"Поэтому,[мат] если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться [мат]… Ну, значит, [мат] командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все!" — заключил Шевченко.

Обстоятельства увольнения Шевченко лишают его возможности когда-либо вернуть свой статус. По информации коллегии судей, после того как запись попала в интернет, он попытался уволиться по собственному желанию, но ему было в этом отказано. Впрочем, это не мешает ему пойти по адвокатской линии или выбрать другое направление как юристу.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов уверен, что вина за череду скандалов лежит на руководстве краевого суда. "Очевидно, там не уделяют достаточно внимания кадровой работе — подбору, воспитанию судей. Отсюда такие хамские выходки. А ведь сейчас идет судебная реформа, будут созданы отдельные кассационные и апелляционные суды. Эти инстанции по Южному федеральному округу хотят разместить именно в Краснодаре. На фоне таких происшествий это выглядит странно", — подчеркнул парламентарий в разговоре с РИА Новости.

"Подарок от друзей"

Самый большой скандал в Краснодарском крае разгорелся летом прошлого года. СМИ тогда сообщали, что свадьба дочери судьи Елены Хахалевой обошлась в два миллиона долларов. Утверждалось, в частности, что молодожены получили в подарок автомобиль Bentley. Видео с церемонии, проведенной в популярном зале Galich-Hall, опубликовал известный адвокат Сергей Жорин. На записи видно, что среди приглашенных — звезды российской эстрады Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева.

Сама Елена Хахалева, которая и сегодня занимает пост председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда, заявила, что торжество оплатил ее бывший супруг, бизнесмен.

"В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. <…> Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери", — рассказала она. Хахалева также подчеркнула, что сумма в два миллиона долларов, которая фигурирует в СМИ, "взята с потолка". Что касается Иосифа Кобзона и Николая Баскова — они, по словам Хахалевой, присутствовали на свадьбе в качестве гостей, а не нанятых артистов.

Однако Николай Басков признал, что был на свадьбе дочери судьи "подарком". "Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой", — уточнил Басков.

К слову, все проверки, проходившие в отношении судьи Хахалевой, не выявили ни одного нарушения.