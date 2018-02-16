На Кубани уволили судью, запись ругани которого попала в интернет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 фев – РИА Новости, Иван Капустин. Высшая квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого Арбитражного суда Алексея Шевченко после появления в интернете записи с его руганью во время заседания, сообщил РИА Новости представитель Арбитражного суда.

Ранее СМИ опубликовали на видеохостинге YouTube аудиозапись с нецензурными выражениями, предположительно, судьи Шевченко. В частности, человек, к которому обращаются как "уважаемый суд", в грубой форме отвечает истцу на просьбу рассмотреть интересующий его вопрос "в сегодняшнем судебном заседании". Кроме того, предполагаемый судья на аудиозаписи говорит, что будет рассматривать дело, когда ему будет удобно, и истец "еще поездит сюда". На протяжении всей записи звучит нецензурная лексика.

Арбитражный суд начал служебную проверку по факту появления аудиозаписи. И.о. председателя Арбитражного суда края Марина Крылова подала в Высшую квалификационную коллегию представление о досрочном прекращении полномочий судьи Шевченко с лишением его второго квалификационного класса.

"На заседании квалификационной коллегии судей Краснодарского края было удовлетворено представление председателя Арбитражного суда края о прекращении полномочий судьи Шевченко по дискредитирующим основаниям, он был лишен статуса судьи", — рассказал агентству представитель Арбитражного суда.

По информации на сайте суда, Алексей Шевченко родился в Краснодаре. В 1997 году окончил Кубанский государственный аграрный университет. Стаж работы по юридической профессии 13 лет. Указом президента РФ в 2011 году был назначен на должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края без ограничения полномочий, с января 2011 года — председатель судебного состава.