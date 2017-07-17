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Общество

Торжество на миллионы: в Кремле обратили внимание на свадьбу дочери судьи

Сюжет:
Скандал вокруг свадьбы дочери кубанской судьи (6)
16:3517.07.2017
(обновлено: 16:49 17.07.2017)
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© Flickr / Grand Velas Riviera MayaСвадьба. Архивное фотоСвадьба. Архивное фото
© Flickr / Grand Velas Riviera Maya

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае разгорелся громкий скандал вокруг свадьбы дочери судьи Елены Хахалевой: по данным СМИ, торжество обошлось в два миллиона долларов. Ситуацию уже прокомментировали в Кремле, а ОНФ призвал провести проверку.

Богатое торжество

Молодожены. Архивное фото
© Fotolia / TaniaLerro
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Видео с церемонии, которая состоялась в популярном зале Galich-Hall, опубликовал известный адвокат Сергей Жорин. На записи видно, что среди приглашенных оказались звезды российской эстрады Николай Басков, Валерий Меладзе, Иосиф Кобзон, Вера Брежнева.

Юрист назвал происходящее "хамством, наглостью и пиром во время чумы". По его словам, эксперты оценили затраты на торжество в два миллиона долларов, при том, что средняя зарплата россиян составляет примерно 20 тысяч в месяц.

Информация о богатой свадьбы дочери судьи практически сразу появилась в СМИ. Утверждалось, в частности, что молодожены получили в подарок автомобиль Bentley.

При этом, согласно сведениям о доходах за 2016 год, Елена Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

"Заказ" оппонентов

Сама Елена Хахалева, которая занимает пост председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда, заявила, что торжество оплатил ее бывший супруг, который является бизнесменом.

"В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка…Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери", — рассказала судья в интервью "Российской газете".

Она также заявила, что сумма в два миллиона долларов, которая фигурирует в СМИ, "взята с потолка", а певцы Иосиф Кобзон и Николай Басков присутствовали на свадьбе в качестве гостей, а не нанятых артистов.

Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA
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"Меладзе, как и Сосо Павлиашвили, как известно, тоже грузины, а Вера Брежнева замужем за грузином. С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет… Что касается вопросов ко мне, я считаю их неуместными. И какую проверку, спрашивается, надо проводить в отношении меня? Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все они легальные, с них платятся налоги", — подчеркнула судье.

По ее словам, "устроенную вакханалию" она расценивает как неприкрытое давление. Она утверждает, что в свое время не позволила вынести незаконное решение, за что ей решили отомстить.

"Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала", — добавила Хахалева.

Басков как подарок

При этом сам Николай Басков, который фигурировал на опубликованном Жориным видео, заявил, что был на свадьбе дочери судьи в качестве "подарка от друзей".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии Единая Россия. 4 июля 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой", — сказал Басков РИА Новости.

По словам певца, он часто выступал перед людьми, которые не могли оплатить его выступление, и за них это делали их друзья.

"Мне тоже в свое время Тельман Исмаилов сделал день рождения, у меня не было таких денег гулять, мне сделали такой праздник, за что я сказал спасибо. Разве это плохо?" — добавил артист.

Реакция Кремля

На громкий скандал обратили внимание даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации видели сообщения о торжестве.

"Это, опять же, не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления", — отметил Песков.

По его словам, за подобными вещами могут "гораздо более пристально" наблюдать другие ведомства.

Госзаказ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В свою очередь, в Общероссийском Народном Фронте призвали провести проверку по факту столь богатой свадьбы дочери судьи.

"ОНФ — общественная организация. Главная наша задача — выполнение указов президента и реагирование на запросы жителей о системных проблемах. А данным случаем должны заниматься правоохранительные органы", — сказал РИА Новости сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Даниэль Башмаков.

Представитель фронта также отметил, что лично его "эта история не оставила равнодушным".

"Конечно, эту тему мы будем обсуждать с коллегами. Но мы должны дождаться конкретных цифр и выводов от правоохранителей, прежде чем предпринимать какие-либо действия", — добавил Башмаков.

О неприкосновенности судей

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В правоохранительных органах Краснодарского края РИА Новости пояснили, что не имеют права проводить проверку в отношении судьи.

"Судьи наделены неприкосновенностью", — пояснили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно Конституции, суд в России является независимым органом власти и сотрудники полиции не имеют проводить проверки и возбуждать уголовные дела в отношении служителей Фемиды. Для лишения судьи неприкосновенности необходимо решение квалификационной коллегии.

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