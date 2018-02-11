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Общество

"Учимся служить друг другу". Почему россияне стали чаще жениться

08:0011.02.2018
(обновлено: 08:11 11.02.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМолодожены во время церемонии бракосочетанияМолодожены во время церемонии бракосочетания
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Игорь Кармазин. В 2017 году в России зарегистрировано на 64 тысячи браков больше, чем в 2016-м. Эксперты объясняют это не только усилением романтических чувств, но и экономическими соображениями. РИА Новости разбиралось в причинах свадебного бума.

Преодоление високосности

По информации Росстата, в 2017-м в России сыграли 1 049 725 свадеб — на 6,5% больше, чем годом ранее. Распалось 611 428 семей. Это лишь на 0,5% превышает показатель 2016 года. Соответственно, число разводов на 1000 браков уменьшилось — 582 против 617.

Эксперты указывают на целый ряд факторов, приведших к таким результатам. Научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерий Елизаров напоминает, что 2016-й был високосным: некоторые суеверные пары могли отложить бракосочетание из-за этого.

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отмечает меры, предпринимаемые государством для улучшения демографической ситуации. В ноябре 2017-го президент России Владимир Путин объявил о перезагрузке демографической политики страны. В декабре глава государства подписал закон о ежемесячном пособии семьям, где родился ребенок. Ожидаемая средняя сумма этих выплат в 2018 году — 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Право на пособие предоставляется тем, у кого средний доход на члена семьи меньше полутора прожиточных минимумов.

Кроме того, в декабре президент подписал закон о продлении до конца 2021 года программы материнского капитала. При рождении второго и третьего ребенка родители получают серьезную сумму. В 2017 году выплачивали 453 026 рублей. "В чем привлекательность брачного союза? Вообще, в здоровом обществе ценности семьи, воспитания, патриотизма — на первом месте. Очень важно, чтобы молодые люди жили не сами по себе, а чувствовали ответственность за семью, отношения, детей. Думаю, наши молодые люди все это ценят", — отмечает Окунева.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМолодожены у отдела ЗАГС
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Молодожены у отдела ЗАГС

Секс и безопасность

Специалисты утверждают, что именно в зарегистрированном браке лучше всего удовлетворяются базовые потребности человека. Неслучайно при всех разговорах о кризисе института семьи россияне по-прежнему стремятся в ЗАГС. Интересно, что в последние годы наметилась новая тенденция: раньше в ЗАГС обращались исключительно молодые люди, теперь же регистрируются и 70-летние пары — чудачеством это уже не считается.

Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine)
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Семейный психолог Георгий Шишов отмечает, что в семье удобнее вести хозяйство, проще планировать бюджет, поддерживать друг друга. "Брак дает чувство защищенности. Не надо просить соседа, родственника, чтобы поухаживал, если заболеешь или что-то еще случится. Всегда есть жена или муж с тобой в одной квартире", — поясняет он. По его словам, семья — это уверенность в своем будущем, позволяющая строить долгосрочные планы. "Меняется сам тип мышления — это уже диалог, а не монолог. В любой момент можно посоветоваться с близким человеком, который разделяет твои интересы и устремления. Не зря молодоженов напутствуют: "Совет да любовь!" — напоминает Шишов.

Дизайнер из Москвы Светлана в браке уже шесть лет. "Каждый день мы учимся служить друг другу, любить друг друга и принимать эту любовь. И знаете что? Моя жизнь неординарная, она полна переездов, безумных решений. И я так счастлива, что оказалась рядом с правильным человеком! Он из другого мира, занимает ответственную должность в крупной компании, но у него тоже сумасшедшие мечты", — признается она.

Флирт в офисе
© Depositphotos / andreyuu
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Еще одним преимуществом семьи психологи называют регулярный безопасный секс. Партнеры живут вместе, им не приходится искать кого-то, выкраивать время для встреч. И главное — в семье гораздо удобнее планировать, рожать, воспитывать детей. Тем более, если речь идет не об одном ребенке. "У нас отношения с мужем после рождения сына улучшились. Мы в нем видим отражение друг друга. Когда я смотрю, как муж занимается с ребенком, люблю его еще больше. Хотя, кажется, больше некуда", — рассказывает жительница Кургана Юлия.

Между Востоком и Западом

Член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наталья Панфилова говорит, что потребности мужчин и женщин в браке отличаются. "Женщина гораздо больше нуждается в защите во всех смыслах этого слова. Даже при самом высоком уровне самостоятельности у будущей матери есть опасения по поводу того, как пройдет беременность, сможет ли она работать, как пройдут роды, как она будет после них восстанавливаться. Конечно, на все это проще решиться, если ты замужем", — поясняет эксперт.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦеремония регистрации брака в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Церемония регистрации брака в Крыму

А для мужчины, по ее словам, семья — это в первую очередь статус, то, что делает жизнь осмысленной. Одинокие мужчины больше подвержены депрессии. "Женщина в этом аспекте гибче, она может себе найти много разных занятий. Для мужчины одиночество — тягостное состояние. Если нет семьи, мужчина начинает как-то разваливаться внутренне, у него пропадают понятные цели, ориентиры. Часто мужчины 45-50 лет говорят мне, что хотят не просто жениться, но еще и детей завести. Мужчине важен такой "проброс" в будущее — для кого он зарабатывает деньги, старается", — объясняет психолог.

Панфилова также обращает внимание на то, что в современной российской семье женщина балансирует между западными и восточными традициями. "С одной стороны, женщина заботится об уюте, комфорте в доме. С другой — никто с нее не снимает обязанности ходить на работу, она должна быть самостоятельной. Приходится зарабатывать себе на жизнь, потому что иначе никак", — отмечает она. По ее мнению, такая организация совместного быта удобна скорее мужчинам, а женщинам двойная нагрузка дается тяжело.

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