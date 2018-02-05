Метеоролог МГУ рассказал о самых снежных днях в Москве за последние 50 лет

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Жители на остановке общественного транспорта на Тверской улице во время снегопада в Москве. Архивное фото

Жители на остановке общественного транспорта на Тверской улице во время снегопада в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прошедший в минувшие выходные снегопад в Москве не единственный прецедент с аномальным количеством осадков в зимние месяцы за последние 50 лет. Еще более снежные дни в регионе наблюдались в 1966 и 1981 годах, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГУ Михаил Локощенко.

Сильнейший снегопад, прошедший в выходные в Москве, спровоцировал транспортные затруднения и пробки, а с улиц города за минувшие сутки вывезено 1,2 миллиона кубометров снега. Ранее синоптики сообщали, что такой снегопад – большая редкость, и назвали его "снегопадом столетия".

"То, что происходит в Москве последние два дня, – это настоящее стихийное бедствие. Высота снежного покрова за двое суток возросла почти на 20 сантиметров. Если позавчера, 3 февраля, высота снежного покрова по станции МГУ составляла 35 сантиметров, то вчера – уже 44, а сегодня – 54. За два дня высота снежного покрова увеличилась на 19 сантиметров – это очень много. Так бывает, но редко", — сказал Локощенко.

По его словам, в среднем в феврале в Москве выпадает 37 миллиметров осадков, а по данным на 5 февраля этот показатель уже достиг 47 миллиметров, что на четверть больше климатической нормы всего месяца.

Всего за полвека, начиная с 1966 года, такое или еще большее количество осадков за сутки, по словам эксперта, наблюдалось 120 раз. "При этом 118 раз из 120 – летом, либо в переходные сезоны – в мае, сентябре. Только два раза зимой количество осадков было больше, чем вчера, за 50 с лишним лет", — добавил Локощенко.

Самые снежные дни в Москве за 50 лет

Так, еще большее количество осадков за сутки выпало в Москве 14 декабря 1981 года. Тогда, по словам метеоролога, выпало 31,4 миллиметра осадков. На втором месте в ряду самых больших суточных сумм в зимние месяцы – 14 февраля 1966 года. Тогда выпало 26,8 миллиметра осадков.

"Вчерашний день стал третьим в ряду самых снежных или влажных дней в зимние месяцы за всю историю наблюдений в метеорологической обсерватории МГУ, начиная с 1954 года", — сообщил ученый.

Однако по сумме осадков за двое суток снегопад минувших выходных оказался на втором месте. В целом за 3 и 4 февраля, по словам Локощенко, выпало 39,5 миллиметров. Еще больший показатель продемонстрировал снегопад в декабре 1981 года. Тогда за 14 и 15 декабря в сумме выпало почти 42 миллиметра осадков.

"То есть за пять с лишним десятилетий это второй случай, когда зимой за 2 дня выпадает столь огромное количество осадков", — добавил метеоролог.

Снег с улиц Москвы

Ранее профессор географического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Андрей Панин сообщил РИА Новости, что объем снега, вывезенного с улиц Москвы после одного из сильнейших за сотню лет снегопада, сопоставим с объемом столичного стадиона "Лужники" — самого вместительного в России.

Как уточнили в химико-аналитическом центре МГУ, при таянии каждого триллиона кубометров снега образуется примерно 600 кубических километров воды, что составляет около 2/3 водного запаса Ладожского озера, самого крупного в Европе.

"Для Москвы вывоз такого количества снега необходим, потому что городские системы водоотведения вряд ли справятся с такой нагрузкой. Также, снижение запасов снежного покрова в городе поможет предотвратить резкое поднятие уровня воды в Москве-реке и других водотоках, принимающих на себя "удар" в случае стремительного повышения температуры и интенсивного таяния снега", — рассказали РИА Новости в аналитическом центре.