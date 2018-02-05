Метеоролог МГУ рассказал о самых снежных днях в Москве за последние 50 лет

18:0705.02.2018
(обновлено: 19:02 05.02.2018)
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прошедший в минувшие выходные снегопад в Москве не единственный прецедент с аномальным количеством осадков в зимние месяцы за последние 50 лет. Еще более снежные дни в регионе наблюдались в 1966 и 1981 годах, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГУ Михаил Локощенко.
Сильнейший снегопад, прошедший в выходные в Москве, спровоцировал транспортные затруднения и пробки, а с улиц города за минувшие сутки вывезено 1,2 миллиона кубометров снега. Ранее синоптики сообщали, что такой снегопад – большая редкость, и назвали его "снегопадом столетия".
"То, что происходит в Москве последние два дня, – это настоящее стихийное бедствие. Высота снежного покрова за двое суток возросла почти на 20 сантиметров. Если позавчера, 3 февраля, высота снежного покрова по станции МГУ составляла 35 сантиметров, то вчера – уже 44, а сегодня – 54. За два дня высота снежного покрова увеличилась на 19 сантиметров – это очень много. Так бывает, но редко", — сказал Локощенко.
По его словам, в среднем в феврале в Москве выпадает 37 миллиметров осадков, а по данным на 5 февраля этот показатель уже достиг 47 миллиметров, что на четверть больше климатической нормы всего месяца.
Всего за полвека, начиная с 1966 года, такое или еще большее количество осадков за сутки, по словам эксперта, наблюдалось 120 раз. "При этом 118 раз из 120 – летом, либо в переходные сезоны – в мае, сентябре. Только два раза зимой количество осадков было больше, чем вчера, за 50 с лишним лет", — добавил Локощенко.
Самые снежные дни в Москве за 50 лет
Так, еще большее количество осадков за сутки выпало в Москве 14 декабря 1981 года. Тогда, по словам метеоролога, выпало 31,4 миллиметра осадков. На втором месте в ряду самых больших суточных сумм в зимние месяцы – 14 февраля 1966 года. Тогда выпало 26,8 миллиметра осадков.
"Вчерашний день стал третьим в ряду самых снежных или влажных дней в зимние месяцы за всю историю наблюдений в метеорологической обсерватории МГУ, начиная с 1954 года", — сообщил ученый.
Однако по сумме осадков за двое суток снегопад минувших выходных оказался на втором месте. В целом за 3 и 4 февраля, по словам Локощенко, выпало 39,5 миллиметров. Еще больший показатель продемонстрировал снегопад в декабре 1981 года. Тогда за 14 и 15 декабря в сумме выпало почти 42 миллиметра осадков.
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
Более 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
"То есть за пять с лишним десятилетий это второй случай, когда зимой за 2 дня выпадает столь огромное количество осадков", — добавил метеоролог.
Снег с улиц Москвы
Ранее профессор географического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Андрей Панин сообщил РИА Новости, что объем снега, вывезенного с улиц Москвы после одного из сильнейших за сотню лет снегопада, сопоставим с объемом столичного стадиона "Лужники" — самого вместительного в России.
Как уточнили в химико-аналитическом центре МГУ, при таянии каждого триллиона кубометров снега образуется примерно 600 кубических километров воды, что составляет около 2/3 водного запаса Ладожского озера, самого крупного в Европе.
"Для Москвы вывоз такого количества снега необходим, потому что городские системы водоотведения вряд ли справятся с такой нагрузкой. Также, снижение запасов снежного покрова в городе поможет предотвратить резкое поднятие уровня воды в Москве-реке и других водотоках, принимающих на себя "удар" в случае стремительного повышения температуры и интенсивного таяния снега", — рассказали РИА Новости в аналитическом центре.
Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.