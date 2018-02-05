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Общество

Метеоролог МГУ рассказал о самых снежных днях в Москве за последние 50 лет

Сюжет:
Главное за 5 февраля 2018 года (8)
18:0705.02.2018
(обновлено: 19:02 05.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЖители на остановке общественного транспорта на Тверской улице во время снегопада в Москве. Архивное фотоЖители на остановке общественного транспорта на Тверской улице во время снегопада в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Прошедший в минувшие выходные снегопад в Москве не единственный прецедент с аномальным количеством осадков в зимние месяцы за последние 50 лет. Еще более снежные дни в регионе наблюдались в 1966 и 1981 годах, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник МГУ Михаил Локощенко.

Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Трассы, мосты и эстакады: как в Москве убирают после снегопада века

Сильнейший снегопад, прошедший в выходные в Москве, спровоцировал транспортные затруднения и пробки, а с улиц города за минувшие сутки вывезено 1,2 миллиона кубометров снега. Ранее синоптики сообщали, что такой снегопад – большая редкость, и назвали его "снегопадом столетия".

"То, что происходит в Москве последние два дня, – это настоящее стихийное бедствие. Высота снежного покрова за двое суток возросла почти на 20 сантиметров. Если позавчера, 3 февраля, высота снежного покрова по станции МГУ составляла 35 сантиметров, то вчера – уже 44, а сегодня – 54. За два дня высота снежного покрова увеличилась на 19 сантиметров – это очень много. Так бывает, но редко", — сказал Локощенко.

Сквозь Москву без пробок: как будет работать новое наземное метро
© РИА Новости, Инфографика
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В западне снежного коллапса, или Как справляются с непогодой в Москве
© Ruptly
В западне снежного коллапса, или Как справляются с непогодой в Москве
По его словам, в среднем в феврале в Москве выпадает 37 миллиметров осадков, а по данным на 5 февраля этот показатель уже достиг 47 миллиметров, что на четверть больше климатической нормы всего месяца.

Всего за полвека, начиная с 1966 года, такое или еще большее количество осадков за сутки, по словам эксперта, наблюдалось 120 раз. "При этом 118 раз из 120 – летом, либо в переходные сезоны – в мае, сентябре. Только два раза зимой количество осадков было больше, чем вчера, за 50 с лишним лет", — добавил Локощенко.

Самые снежные дни в Москве за 50 лет

Так, еще большее количество осадков за сутки выпало в Москве 14 декабря 1981 года. Тогда, по словам метеоролога, выпало 31,4 миллиметра осадков. На втором месте в ряду самых больших суточных сумм в зимние месяцы – 14 февраля 1966 года. Тогда выпало 26,8 миллиметра осадков.

Женщина с зонтом. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В центральную часть России пришел мощный циклон
"Вчерашний день стал третьим в ряду самых снежных или влажных дней в зимние месяцы за всю историю наблюдений в метеорологической обсерватории МГУ, начиная с 1954 года", — сообщил ученый.

Однако по сумме осадков за двое суток снегопад минувших выходных оказался на втором месте. В целом за 3 и 4 февраля, по словам Локощенко, выпало 39,5 миллиметров. Еще больший показатель продемонстрировал снегопад в декабре 1981 года. Тогда за 14 и 15 декабря в сумме выпало почти 42 миллиметра осадков.

В плену стихии: на Москву обрушился снегопад
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНакануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.Прохожие во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолее 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.Полицейский автомобиль на Васильевском спуске в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Более 15 тысяч единиц техники задействовано на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работают около 70 тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСхему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.Девушки фотографируются во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, чтобы не допустить скольжения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.Военнослужащие роты почётного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.Самолеты в аэропорту Шереметьево. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВласти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
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"То есть за пять с лишним десятилетий это второй случай, когда зимой за 2 дня выпадает столь огромное количество осадков", — добавил метеоролог.

Снег с улиц Москвы

Ранее профессор географического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Андрей Панин сообщил РИА Новости, что объем снега, вывезенного с улиц Москвы после одного из сильнейших за сотню лет снегопада, сопоставим с объемом столичного стадиона "Лужники" — самого вместительного в России.

Люди на пешеходном переходе на Воробьевых горах во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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Снегопад в Москве установил столетний рекорд
Как уточнили в химико-аналитическом центре МГУ, при таянии каждого триллиона кубометров снега образуется примерно 600 кубических километров воды, что составляет около 2/3 водного запаса Ладожского озера, самого крупного в Европе.

"Для Москвы вывоз такого количества снега необходим, потому что городские системы водоотведения вряд ли справятся с такой нагрузкой. Также, снижение запасов снежного покрова в городе поможет предотвратить резкое поднятие уровня воды в Москве-реке и других водотоках, принимающих на себя "удар" в случае стремительного повышения температуры и интенсивного таяния снега", — рассказали РИА Новости в аналитическом центре.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПрошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.Деревья у стены Московского Кремля. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсе коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.Чистка дорог от выпавшего снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСнег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.Утки во время снегопада в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.Уборка снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.Сотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПодробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Подробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.
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