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Общество

Самый сильный снегопад столетия: Собянин сообщил о погибшем и пострадавших

16:1004.02.2018
(обновлено: 17:34 04.02.2018)
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© РИА Новости / Олег ГолодПерейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб убирают деревья сломанные в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018Сотрудники коммунальных служб убирают деревья сломанные в следствии снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Олег Голод
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Всего в городе повалено уже 370 деревьев. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.

Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МЧС создало в Москве оперативный штаб из-за непогоды

Самый сильный снегопад за сто лет

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы, а в воскресенье в столице может выпасть еще около половины месячной нормы. "Выпадет сегодня около 15 миллиметров осадков, это 42% месячной нормы, то есть за пару дней в столице выпадет около месячной нормы. Такие снегопады бывают чуть ли не раз в сто лет", — рассказал Тишковец.

Высота сугробов в Москве почти вдвое превысит месячную норму после выходных и составит 62 сантиметра при февральской норме в 35 сантиметров. По информации Тишковца, предыдущий рекорд высоты сугробов составил 72 сантиметра.

Снег на ветках деревьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Москве из-за непогоды упали более двух тысяч деревьев
Субботний мокрый снег и положительная температура в воскресенье сменились атакой арктического циклона "Балканец", днем в воскресенье в столице ожидаются сильное похолодание, снегопад и порывистый ветер.

"Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15:00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктическое вторжение, минус 5-7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов", — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в воскресенье столицу ждет настоящее испытание непогодой. "Будет метель, ухудшение видимости до 300-600 метров, заносы на дорогах, транспортный — авиационный и наземный — коллапс", — сообщил он.

Прогноз погоды на ria.ru >>

Сложная ситуация в городе

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на дороге в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МЧС привлекло курсантов к расчистке снега в ряде городов ЦФО из-за метели
В столице продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На данный момент в городе работают более 15 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники и около 70 тысяч рабочих, которые занимаются очисткой тротуаров и дворов, все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Заммэра добавил, что схему уборки столицы пришлось изменить. "Приходится изменить схему уборки, мы сейчас вместо трех прометаний делаем шесть, каждые четыре часа пускаем колонну с прометанием и обработкой реагентами. Притом что приходится дополнительно применять противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того чтобы не допустить скольжения", — добавил Бирюков.

По словам Бирюкова, в субботу на снегосплавные пункты вывезли 667 тысяч кубометров снега, за прошедшие сутки с улиц столицы было вывезено около 800 тысяч кубометров.

В плену стихии: на Москву обрушился снегопад
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСнегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.Сугробы на Васильевском спуске во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Снегопад, пришедший в регионы Центральной России в ночь на воскресенье, оставил без электроэнергии ряд населенных пунктов, перевел на усиленный режим работы дорожные службы и отменил часть авиарейсов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНакануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.Снегоуборочная техника коммунальных служб Москвы во время ликвидации последствий сильного снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Накануне региональные управления МЧС предупредили о мокром снеге с дождем, усилении ветра и гололедице в ряде областей Центральной России из-за прохождения циклона.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.Прохожие во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Москве пик снегопада пришелся на воскресенье. Метеорологи также обещают похолодание. Вечером москвичей ждет мороз до минус 10 градусов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБолее 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.Полицейский автомобиль на Васильевском спуске в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Более 15 тысяч единиц техники работает на улицах Москвы в условиях снегопада, также на очистке тротуаров и дворов работает около 70 тысяч человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСхему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.Сотрудники коммунальных служб убирают последствия снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Схему уборки пришлось изменить, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Вместо трех прометаний коммунальщики делают шесть.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКаждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.Девушки фотографируются во время снегопада на Манежной площади в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Каждые четыре часа проходит колонна с прометанием и обработкой дорог реагентами. Коммунальщики применяют противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того, чтобы не допустить скольжения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки последствий снегопада в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве от разгула стихии пострадали пять человек. Причиной травм становятся оборванные провода и деревья, которые падают под тяжестью снега и льда.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.Военнослужащие роты почётного караула Президентского полка РФ у Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве из-за снегопада упало 370 деревьев. Были повреждены машины москвичей.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкИз-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.Самолеты в аэропорту Шереметьево. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Из-за неблагоприятных погодных условий число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, превысило сотню. Еще несколько десятков были отменены.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВласти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.Девушка ловит такси на Тверской улице во время снегопада. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети с рекомендацией соблюдать меры предосторожности в условиях снегопада.
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"Сами цифры о вывозе снега говорят о том, что это масштабная работа, мы за сутки вывезли почти 800 тысяч кубометров снега, не считая того, что сплавлено, того, что переброшено. И эта работа будет продолжаться непрерывно", — сказал он.

Прохожие на лестнице подземного перехода во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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В московском метро более 1800 человек работают в усиленном режиме
На усиленный режим работы переведен и транспортный комплекс столицы. По информации  Мосгортранса, аварийные службы обеспечивают бесперебойную работу маршрутов, в условиях ухудшения погоды работают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники. В усиленном режиме действует и Московский метрополитен.

"Службы метро работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более 1,8 тысячи человек при помощи 3,5 тысячи единиц инвентаря в две смены устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Еще более 150 работников чистят от снега пути на открытых участках метро", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Один погибший и несколько пострадавших

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что из-за падения деревьев и обрыва линии электропередачи в Москве один человек погиб и еще пятеро получили травмы, и призвал держаться подальше от деревьев и проводов.

Уборка снега в московском аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Специалисты Роспотребнадзора круглосуточно дежурят в московских аэропортах
"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", — написал мэр в Twitter.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с ожидаемыми сильным снегом и ветром, а также налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в Москве на 4 февраля.

По информации заммэра Москвы Петра Бирюкова, за сутки около 370 деревьев упали в столице из-за снегопада и ледяного дождя, три человека при этом получили травмы. "Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены. <…> Три человека получили травмы от падения деревьев", — отметил он.

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© МЧС РФ
Работа коммунальных служб по устранению последствий снегопада в областях РФ

Чиновник добавил, что власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети и просят прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты: как себя вести на улицах, быть осторожными в движении по трассам и не парковать машины около деревьев. "Очень большая просьба к москвичам — быть предельно внимательными, осторожными и выполнять те рекомендации, которые есть", — сказал заммэра.

Владельцы отчищают свои машины от налипшего снега во время снегопада в Москве. 4 февраля 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЦОДД рекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт
Кроме того, за последние сутки появлялась информация о прекращении движения трамваев на нескольких столичных маршрутах вследствие падения деревьев на провода, а также о задержке движения на Филевской линии московского метро из-за перекрытия пути деревом.

Предупреждение для водителей

Столичный ЦОДД рекомендует водителям отказаться от вождения транспортных средств в ближайшие два дня в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в связи с сильнейшим снегопадом. В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день сегодня, 4 февраля, и завтра, 5 февраля", — говорится в сообщении.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости, Инфографика
Уборка снега

Трамвай в зимней Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Движение трамваев на севере Москвы приостановлено из-за дерева
По информации сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность московских дорог в воскресенье днем достигла шести баллов из-за снегопада в городе, основные затруднения зафиксированы на севере и западе ТТК, а также на Садовом кольце и в центре города.

Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 109, отменены 28, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По данным на 13:39 мск воскресенья, во Внуково пять рейсов задержаны, четыре отменены, в Домодедово 48 рейсов задержаны, 24 отменены, в Шереметьево задержаны 56 рейсов.

Уборка снега в Москве
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сильный снегопад начался в Москве во вторник, 30 января. Как говорят синоптики, снег в столицу принес активный циклон из Балтики.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Сугробы за сутки выросли на 10-15 сантиметров. На метеостанции ВДНХ уже утром 31 января их высота составила 32-33 сантиметра, в районе МГУ — 38 сантиметров.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПрошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.Деревья у стены Московского Кремля. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Прошедший снегопад стал самым сильным с начала зимы. Высота снежного покрова местами превысила январскую норму.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВсе коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.Чистка дорог от выпавшего снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Все коммунальные службы столицы устраняют последствия непогоды в усиленном режиме. В уборке снега задействовано почти 14 тысяч единиц техники.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСнег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Снег осложнил дорожную ситуацию, москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уже по состоянию на середину дня из Москвы было вывезено более 700 кубометров снега. Это максимальное количество за нынешний зимний период.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.Утки во время снегопада в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вслед за снегом в Москву может прийти похолодание. Синоптики прогнозируют мороз до 12-15 градусов ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.Уборка снега в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Полностью устранить последствия снегопада коммунальные службы должны в течение двух-девяти дней с момента его окончания.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.Сотрудник коммунальной службы во время чистки кровли от снега в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уборка дворов начнется после того, как от снега и наледи будут очищены кровли зданий.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПодробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице в Москве. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Подробнее о регламенте работы столичных коммунальных служб читайте в справке РИА Новости.
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