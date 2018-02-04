Самый сильный снегопад столетия: Собянин сообщил о погибшем и пострадавших

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Всего в городе повалено уже 370 деревьев. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.

Самый сильный снегопад за сто лет

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы, а в воскресенье в столице может выпасть еще около половины месячной нормы. "Выпадет сегодня около 15 миллиметров осадков, это 42% месячной нормы, то есть за пару дней в столице выпадет около месячной нормы. Такие снегопады бывают чуть ли не раз в сто лет", — рассказал Тишковец.

Высота сугробов в Москве почти вдвое превысит месячную норму после выходных и составит 62 сантиметра при февральской норме в 35 сантиметров. По информации Тишковца, предыдущий рекорд высоты сугробов составил 72 сантиметра.

Субботний мокрый снег и положительная температура в воскресенье сменились атакой арктического циклона "Балканец", днем в воскресенье в столице ожидаются сильное похолодание, снегопад и порывистый ветер.

"Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15:00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктическое вторжение, минус 5-7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов", — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в воскресенье столицу ждет настоящее испытание непогодой. "Будет метель, ухудшение видимости до 300-600 метров, заносы на дорогах, транспортный — авиационный и наземный — коллапс", — сообщил он.

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Сложная ситуация в городе

В столице продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий снегопада, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. На данный момент в городе работают более 15 тысяч единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники и около 70 тысяч рабочих, которые занимаются очисткой тротуаров и дворов, все коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Заммэра добавил, что схему уборки столицы пришлось изменить. "Приходится изменить схему уборки, мы сейчас вместо трех прометаний делаем шесть, каждые четыре часа пускаем колонну с прометанием и обработкой реагентами. Притом что приходится дополнительно применять противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того чтобы не допустить скольжения", — добавил Бирюков.

По словам Бирюкова, в субботу на снегосплавные пункты вывезли 667 тысяч кубометров снега, за прошедшие сутки с улиц столицы было вывезено около 800 тысяч кубометров.

"Сами цифры о вывозе снега говорят о том, что это масштабная работа, мы за сутки вывезли почти 800 тысяч кубометров снега, не считая того, что сплавлено, того, что переброшено. И эта работа будет продолжаться непрерывно", — сказал он.

На усиленный режим работы переведен и транспортный комплекс столицы. По информации Мосгортранса, аварийные службы обеспечивают бесперебойную работу маршрутов, в условиях ухудшения погоды работают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники. В усиленном режиме действует и Московский метрополитен.

"Службы метро работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более 1,8 тысячи человек при помощи 3,5 тысячи единиц инвентаря в две смены устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Еще более 150 работников чистят от снега пути на открытых участках метро", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Один погибший и несколько пострадавших

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что из-за падения деревьев и обрыва линии электропередачи в Москве один человек погиб и еще пятеро получили травмы, и призвал держаться подальше от деревьев и проводов.

"По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться", — написал мэр в Twitter

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с ожидаемыми сильным снегом и ветром, а также налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в Москве на 4 февраля.

По информации заммэра Москвы Петра Бирюкова, за сутки около 370 деревьев упали в столице из-за снегопада и ледяного дождя, три человека при этом получили травмы. "Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены. <…> Три человека получили травмы от падения деревьев", — отметил он.

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Чиновник добавил, что власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети и просят прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты: как себя вести на улицах, быть осторожными в движении по трассам и не парковать машины около деревьев. "Очень большая просьба к москвичам — быть предельно внимательными, осторожными и выполнять те рекомендации, которые есть", — сказал заммэра.

Предупреждение для водителей

Кроме того, за последние сутки появлялась информация о прекращении движения трамваев на нескольких столичных маршрутах вследствие падения деревьев на провода, а также о задержке движения на Филевской линии московского метро из-за перекрытия пути деревом.

Столичный ЦОДД рекомендует водителям отказаться от вождения транспортных средств в ближайшие два дня в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в связи с сильнейшим снегопадом. В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день сегодня, 4 февраля, и завтра, 5 февраля", — говорится в сообщении.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность московских дорог в воскресенье днем достигла шести баллов из-за снегопада в городе, основные затруднения зафиксированы на севере и западе ТТК, а также на Садовом кольце и в центре города.

Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 109, отменены 28, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По данным на 13:39 мск воскресенья, во Внуково пять рейсов задержаны, четыре отменены, в Домодедово 48 рейсов задержаны, 24 отменены, в Шереметьево задержаны 56 рейсов.