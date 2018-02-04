Самый сильный снегопад столетия: Собянин сообщил о погибшем и пострадавших

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на Московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. При этом, по информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. Всего в городе повалено уже 370 деревьев. Коммунальщики за прошедшие сутки вывезли с улиц столицы около 800 тысяч кубометров снега.
Самый сильный снегопад за сто лет
По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за минувшие сутки в Москве выпало 19 миллиметров осадков, что составляет 53% месячной нормы, а в воскресенье в столице может выпасть еще около половины месячной нормы. "Выпадет сегодня около 15 миллиметров осадков, это 42% месячной нормы, то есть за пару дней в столице выпадет около месячной нормы. Такие снегопады бывают чуть ли не раз в сто лет", — рассказал Тишковец.
Высота сугробов в Москве почти вдвое превысит месячную норму после выходных и составит 62 сантиметра при февральской норме в 35 сантиметров. По информации Тишковца, предыдущий рекорд высоты сугробов составил 72 сантиметра.
"Облачно, сильный снег, пик снегопадов придется на середину дня — с 15:00 плюс-минус несколько часов. Ветер северный 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду. Температура продолжит стремительно понижаться, уже началось арктическое вторжение, минус 5-7 градусов днем, вечером до минус 10 градусов", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в воскресенье столицу ждет настоящее испытание непогодой. "Будет метель, ухудшение видимости до 300-600 метров, заносы на дорогах, транспортный — авиационный и наземный — коллапс", — сообщил он.
Сложная ситуация в городе
Заммэра добавил, что схему уборки столицы пришлось изменить. "Приходится изменить схему уборки, мы сейчас вместо трех прометаний делаем шесть, каждые четыре часа пускаем колонну с прометанием и обработкой реагентами. Притом что приходится дополнительно применять противогололедные материалы в виде гравийной крошки, для того чтобы не допустить скольжения", — добавил Бирюков.
По словам Бирюкова, в субботу на снегосплавные пункты вывезли 667 тысяч кубометров снега, за прошедшие сутки с улиц столицы было вывезено около 800 тысяч кубометров.
"Сами цифры о вывозе снега говорят о том, что это масштабная работа, мы за сутки вывезли почти 800 тысяч кубометров снега, не считая того, что сплавлено, того, что переброшено. И эта работа будет продолжаться непрерывно", — сказал он.
"Службы метро работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада. Более 1,8 тысячи человек при помощи 3,5 тысячи единиц инвентаря в две смены устраняют последствия непогоды. Для удобства пассажиров они очищают от снега прилегающие к вестибюлям территории. Еще более 150 работников чистят от снега пути на открытых участках метро", — уточнили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Один погибший и несколько пострадавших
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что из-за падения деревьев и обрыва линии электропередачи в Москве один человек погиб и еще пятеро получили травмы, и призвал держаться подальше от деревьев и проводов.
Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с ожидаемыми сильным снегом и ветром, а также налипанием мокрого снега на проводах и деревьях в Москве на 4 февраля.
По информации заммэра Москвы Петра Бирюкова, за сутки около 370 деревьев упали в столице из-за снегопада и ледяного дождя, три человека при этом получили травмы. "Вот эта погода, связанная с выпадением ледяного дождя, мокрого снега, усложнила ситуацию. В городе упало примерно 370 деревьев, сейчас практически все они распилены и вывезены. <…> Три человека получили травмы от падения деревьев", — отметил он.
Чиновник добавил, что власти столицы разослали СМС-сообщения всем пользователям телефонной сети и просят прислушаться к тем рекомендациям, которые дают специалисты: как себя вести на улицах, быть осторожными в движении по трассам и не парковать машины около деревьев. "Очень большая просьба к москвичам — быть предельно внимательными, осторожными и выполнять те рекомендации, которые есть", — сказал заммэра.
Предупреждение для водителей
Столичный ЦОДД рекомендует водителям отказаться от вождения транспортных средств в ближайшие два дня в связи с сильным снегопадом, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".
"Центр организации дорожного движения правительства Москвы призывает водителей отказаться от использования личного автомобиля при передвижении по городу в связи с сильнейшим снегопадом. В настоящий момент в Москве продолжается метель, идет сильный мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. Осадки будут идти без перерыва целый день сегодня, 4 февраля, и завтра, 5 февраля", — говорится в сообщении.
Число авиарейсов, задержанных в московских аэропортах, достигло 109, отменены 28, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По данным на 13:39 мск воскресенья, во Внуково пять рейсов задержаны, четыре отменены, в Домодедово 48 рейсов задержаны, 24 отменены, в Шереметьево задержаны 56 рейсов.