В Москве могут появиться электронные системы управления уборкой города

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Вопрос о введении электронной системы управления уборкой Москвы будет прорабатываться в ближайшие два года, заявил в интервью РИА Новости заммэра столицы Петр Бирюков.

Он рассказал, что быстрее приводить город в порядок уже помогло создание специализированных государственных бюджетных учреждений.

"Конечно, совершенствовать систему нужно и дальше. Есть много вопросов к ГБУ "Жилищник", нужно вводить электронные системы управления по уборке города, необходим единый диспетчерско-аналитический центр. Все это задачи на ближайшие два года", — сказал Бирюков.