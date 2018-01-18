Путин призвал напоминать о подвигах героев Ленинграда

КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв — РИА Новости. Необходимо использовать каждый повод и напоминать о подвиге героев блокадного Ленинграда, чтобы в мире подобные события не повторялись, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны использовать каждый повод для того, чтобы об этом напомнить. Для того, чтобы и мы сами об этом никогда не забывали, для того, чтобы весь мир об этом помнил, для того, чтобы никогда ничего подобного в судьбе нашей страны, да и в мире в целом не повторялось",- сказал Путин на встрече с ветеранами и презентации фильма "Рубеж" в день 75-летия прорыва блокады Ленинграда.

Как отметил президент, о подвиге блокадного Ленинграда и ленинградцев говорится много, но напоминать об этом все равно необходимо.

Путин поделился впечатлением от осмотра экспозиции музея "Прорыв", там президент общался с одним из создателей экспозиции. Останки солдат продолжают находить в местных домах, рассказал президент. "Что на меня произвело особое впечатление: с оружием в руках повернуты в сторону противника. Они никуда назад не отступали. Смерть их застала с оружием в руках, в бою, когда они шли вперед, не отступали. Именно такое отношение к Родине, к Отечеству в характере нашего народа. Именно это мы должны зафиксировать на долгие-долгие годы вперед для всех будущих поколений",- сказал Путин.

Он также выразил надежду на то, что работа по увековечению подвига героев Ленинграда станет основой того, чтобы ничего подобного в мировой истории никогда не повторялось.

Путин возложил цветы к массовому захоронению, где погребен его погибший в блокаду брат. pic.twitter.com/d9Kdwm0jCd — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 января 2018 г.

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