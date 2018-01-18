Прокуратура не нашла оснований для отчисления ульяновских курсантов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв — РИА Новости. Студенты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА), снявшиеся в скандальном видео, не нарушали законодательство, говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Ведомство также не нашло оснований для отчисления курсантов из вуза: они соблюдали устав института, правила внутреннего распорядка и нормы проживания в общежитии.

При этом перед ректором поставили вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности работников учебного заведения. В прокуратуре пояснили, что воспитательный процесс организовали ненадлежащим образом. Кроме того, был нарушен закон "Об образовании", а также локальные правовые акты вуза.

В январе разразился скандал из-за появления в Сети ролика с полуголыми курсантами, которые танцевали в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction. Видео сняли еще в октябре 2017 года.

В Росавиации заявили, что примут жесткие меры к руководству вуза и четырнадцати студентам первого курса летного факультета. Речь шла об увольнении и отчислении.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отмечал, что курсантов нужно наказать соразмерно их поступку. По его словам, "увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания", но "парни должны понять — форма всегда накладывает дополнительную ответственность".

Между тем в интернете появилась петиция в защиту студентов. Кроме того, учащиеся Рязановского сельскохозяйственного техникума сняли видео в их поддержку.