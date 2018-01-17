В Сети заступились за ульяновских курсантов, снявших эротическое видео

САРАТОВ, 17 янв — РИА Новости. Пользователи интернета просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева из-за видеоролика, на котором те танцуют в полуобнаженном виде. Петицию на портале change.org менее чем за сутки подписали более трех тысяч человек.
В петиции говорится, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление. "За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте", — пишут авторы петиции. К 18:00 мск ее подписали более трех с половиной тысяч человек.
Приволжская транспортная прокуратура и руководство УИГА проводят проверки. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации.