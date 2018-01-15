МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых "сглаживает острые углы" вокруг этой темы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

"Коммунизм сродни христианству"

В воскресенье президент Владимир Путин выразил мнение, что коммунизм "сродни" христианству, а помещение в мавзолей Владимира Ленина сравнил с почитанием мощей святых. Кроме того, он назвал кодекс строителя коммунизма "сублимацией", "примитивной выдержкой из Библии".

"Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — сказал Путин в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Оценка положительная"

В КПРФ отнеслись к заявлению Путина позитивно. "Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", — сказал Мельников.

Однако представитель КПРФ не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. "Другой вопрос, что для коммунистов "кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", — считает он.

"Исполинская фигура, перепахавшая весь мир"

Первый вице-спикер комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Владимира Путина о теле Ленина, выразил мнение, что президент говорил объективно.

"Владимир Путин в очередной раз выступил как политик, лишенный каких-либо идеологических шор. В конце концов он сказал то, что есть на самом деле, назвав, как говорится, белое белым", — написал он в Facebook.

Кроме того, сенатор добавил, что личность Ленина "в истории останется в качестве исполинской фигуры, перепахавшей весь мир". Он также отметил, что это "уровень Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана".

Россия в 2017 году отметила столетие революции. Круглая дата вновь активизировала в российском обществе дискуссию о захоронении тела Владимира Ленина, а правозащитники предложили сделать из Мавзолея музей.