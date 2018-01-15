00:3915.01.2018
(обновлено: 00:52 15.01.2018)
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сравнение президентом России Владимиром Путиным мавзолея Владимира Ленина с почитанием мощей святых "сглаживает острые углы" вокруг этой темы, заявил РИА Новости первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников.
"Коммунизм сродни христианству"
В воскресенье президент Владимир Путин выразил мнение, что коммунизм "сродни" христианству, а помещение в мавзолей Владимира Ленина сравнил с почитанием мощей святых. Кроме того, он назвал кодекс строителя коммунизма "сублимацией", "примитивной выдержкой из Библии".
"Может быть, я сейчас скажу нечто такое, что кому-то может и не понравиться, но я скажу так, как я думаю. Во-первых, вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству, на самом деле: свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — сказал Путин в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Оценка положительная"
В КПРФ отнеслись к заявлению Путина позитивно. "Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", — сказал Мельников.
Однако представитель КПРФ не согласился с оценкой кодекса строителя коммунизма. "Другой вопрос, что для коммунистов "кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", — считает он.
"Исполинская фигура, перепахавшая весь мир"
Первый вице-спикер комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Владимира Путина о теле Ленина, выразил мнение, что президент говорил объективно.
"Владимир Путин в очередной раз выступил как политик, лишенный каких-либо идеологических шор. В конце концов он сказал то, что есть на самом деле, назвав, как говорится, белое белым", — написал он в Facebook.
Кроме того, сенатор добавил, что личность Ленина "в истории останется в качестве исполинской фигуры, перепахавшей весь мир". Он также отметил, что это "уровень Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана".
Россия в 2017 году отметила столетие революции. Круглая дата вновь активизировала в российском обществе дискуссию о захоронении тела Владимира Ленина, а правозащитники предложили сделать из Мавзолея музей.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина в его нынешнем каменном виде появился на Красной площади в 1930 году.
Усыпальница у Кремлевской стены была спроектирована архитектором Алексеем Щусевым.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
Каменный мавзолей, открытый в 1930 году, был больше предшествующего деревянного в четыре с половиной раза. Объем сооружения увеличился с 1,3 тысяч до 5,8 тысяч кубических метров.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Мавзолей был одной из главных достопримечательностей СССР: ежегодно его посещали до двух с половиной миллионов человек.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1970-е годы Мавзолей подвергался масштабной реконструкции: у него поменяли пришедшие в негодность мраморные блоки, а также модернизировали инженерно-техническую инфраструктуру.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
В советские времена в дни празднеств мавзолей являлся торжественной правительственной трибуной.
В 1974 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были взяты под государственную охрану как памятники истории.
В 1990 году Мавзолей и почетный некрополь как часть ансамбля Красной площади и Кремля были включены в список Bсемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Сторонники КПРФ на Красной площади. 2017 год.
В 1995 году Мавзолей Ленина и захоронения у Кремлевской стены были отнесены к объектам исторического и культурного наследия федерального значения.
Двойник Ленина Сергей Соловьев на Красной площади в Москве.
Дискуссия о захоронении тела Ленина в российском обществе разгорается практически каждый год, особенно в преддверии памятных дат, связанных с вождем революции.
Церемония возложения цветов и венков к мавзолею В.И. Ленина в день 140-й годовщины со дня рождения вождя пролетариата. 2010 год.