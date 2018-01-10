Госдума отклонила законопроект о помощи находящимся за чертой бедности

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект фракции КПРФ о помощи лицам, находящимся за чертой бедности, входящий в число документов, предлагаемых к первоочередному рассмотрению в период весенней сессии 2018 года.

Законопроектом предлагалось ввести ежемесячную помощь за счет средств федерального бюджета. Получателями выплат предлагалось считать лиц, доход которых ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3.

Документ предусматривал, что средства могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий, оплату услуг, состав и перечни которых определяются правительством РФ.

При этом данные средства не должны были предоставляться в виде наличных денег.

В отзыве ответственного комитета отмечается, что рассматриваемый законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.