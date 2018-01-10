Госдума отклонила законопроект о помощи находящимся за чертой бедности

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект фракции КПРФ о помощи лицам, находящимся за чертой бедности, входящий в число документов, предлагаемых к первоочередному рассмотрению в период весенней сессии 2018 года.
Документ предусматривал, что средства могут расходоваться на приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий, оплату услуг, состав и перечни которых определяются правительством РФ.
В отзыве ответственного комитета отмечается, что рассматриваемый законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.