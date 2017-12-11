Недетские игры. Почему подростки убивают и становятся все более циничными

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Красноярске три школьницы после уроков избили 14-летнюю девочку за гаражами. Причина — ревность к мальчику. Пострадавшая умерла в больнице через несколько дней. Делом занимаются полиция и СК. История о подростковой жестокости разлетелась по всем федеральным СМИ. Однако этот случай далеко не первый: статистика говорит о том, что количество преступлений, совершенных детьми остается большим. При этом зачастую они остаются безнаказанными. Как зарождается агрессия в неокрепших умах и какие карательные меры предусмотрены для подростков — в материале РИА Новости.
"Били втроем, смотрели все"
Восьмиклассница Кира Плотникова (фамилия и имя изменены) скончалась в больнице 8 декабря. По предварительной информации следствия, смерть наступила от побоев, которые нанесли девочке подружки.
Дядя школьницы Сергей (имя изменено) рассказывает по телефону детали случившегося и с трудом подбирает слова. Племянница — отличница, из благополучной семьи, никогда не страдала от недостатка внимания. В сентябре у нее лопнул сосуд в мозге. Киру прооперировали, поставили клапан. Реабилитация прошла успешно, через несколько недель она уже приносила домой пятерки в дневнике.
"В их школе есть три девочки: одна из них учится в Кирином классе, вторая — из параллельного, третья на год старше. Другие родители нам рассказали, но уже потом, что эти девочки держат в страхе всех школьников с первого по восьмой класс. Никто им слова сказать не смеет, такие авторитеты", — говорит Сергей.
"Кира жаловалась подруге, что они били ее ногами. Последний удар пришелся в голову, когда она уже стояла на коленях", — описывает страшную картину дядя погибшей.
Сильные головные боли, по его словам, начались через пять дней. Кира стала говорить, что плохо себя чувствует, но о причинах не рассказала. А потом впала в кому и через неделю умерла. "Мы ничего не знаем об этих девочках. Ходят слухи, что у одной из них родители юристы, они уже нашли себе адвоката. Полиция возбудила уголовное дело, но нам говорят: раз у девочки было заболевание, значит, никто в смерти не виновен", — возмущается родственник. Происходившее за гаражами, указывает он, попало на камеры видеонаблюдения местной исправительной колонии. Запись видела мать Киры, но материалы почему-то не приобщили к делу, говорит Сергей.
Маленькие звери
Однако даже если вина школьниц в смерти сверстницы будет доказана следствием, они не окажутся за решеткой. Уголовная ответственность в России наступает только в 16 лет, хотя за некоторые тяжкие преступления — убийство, грабеж, изнасилование — закон устанавливает ответственность с 14 лет. В таких случаях виновников помещают в специальные воспитательные учреждения закрытого типа.
К примеру, в Красноярске во время ссоры между школьниками из-за оскорблений в соцсетях семиклассник зарезал своего ровесника. Судья отправил малолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Как правило, в спецучреждение поселяют не более чем на три года. Однако этот срок при необходимости может быть продлен.
Так, в октябре 2017-го следственные органы Челябинской области прекратили уголовное дело, возбужденное после изнасилования девятилетней девочки в Златоусте. Подозреваемому было всего 13 лет. Как отмечали местные СМИ, подростки жестоко издевались над школьницей, но она смогла все рассказать родителям.
По информации следствия, 13-летний подозреваемый совершил преступление вместе со своим 12-летним другом в заброшенном здании. По ходатайству комиссии суд направил подростков в центр временного содержания несовершеннолетних.
Бывает, когда меру наказания не выбирают вовсе. По данным СК, в туалете одной из волгоградских школ в конце октября было найдено тело ученика восьмого класса с ножевым ранением прямо в сердце. Следователи нашли нож со следами крови на улице у школы. Вину признал одноклассник мальчика. Школьник утверждает, что все произошло случайно. На перемене он показывал друзьям нож, а когда холодное оружие оказалось в руках потерпевшего, подозреваемый якобы нечаянно его толкнул, в результате чего мальчик получил смертельное ранение. Подростка продержали 72 часа в отделении и отпустили домой.
Меру пресечения ему не избрали в силу возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления — неумышленный характер деяния. Родители отделались предупреждением, подросток попал под наблюдение комиссии ПДН. Ситуацию назвали несчастным случаем.
Все пошли, и я пошел
Инспектор с 34-летним стажем работы Татьяна Бельмачева рассказывает, что причинами подростковой преступности становятся проблемы с родителями. Неблагополучная семья, по словам специалиста, не только та, где родители пьют или употребляют наркотики, но и та, в которой ребенку не уделяют должного внимания.
"Они не замечают, как растут их дети, какие у них возникают проблемы — в школе, со сверстниками. Равнодушие — болезнь современного общества, — считает инспектор. — То же самое касается родителей, которые подкупают детей новомодными смартфонами или брендовой одеждой. Но это вовсе не проявление любви".
Бельмачева выделяет в отдельную категорию родителей, которые педагогически несостоятельны. "Ребенок нежеланный появляется на свет уже отверженным. Отшельничество заложено в нем на генетическом уровне. Взрослые зачастую не знают и не хотят знать, как правильно воспитывать, умеют только физически наказывать. Поэтому такие дети стремятся убежать из семьи туда, где их будут лучше понимать", — убеждена инспектор по делам несовершеннолетних.
Авторитет кулаком
Образно выражаясь, продолжает она, молодежь делится на тех, кто интересуется "добром" — творчеством, спортом, наукой, и тех, кто увлечен "злом", — в первую очередь это хулиганство и тяга к романтике криминального мира. "Как подростку завоевать авторитет среди других? Ребенок думает, что через агрессию и преступность. Для таких детей характерно стремление казаться взрослым. Доказать это они могут, только совершив преступление", — поясняет Бельмачева.
"Как правило, совершают преступления в группе или за компанию. Тут еще имеет огромное значение круг общения. Преимущественно это ранее судимые молодые люди, злоупотребляющие спиртными напитками или наркотиками", — предупреждает она. По мнению специалиста, за последние 30 лет детская преступность стала гораздо циничнее: "СМИ показывают все, запретов нет. Подростки видят только первые фрагменты: по телевизору показали жестокость, значит, и я так могу. Он не слышат, что за это будет".
Несовершенство законов
Одна из главных проблем — в том, что современные подростки не боятся правосудия, они уверены, что за содеянное им ничего не будет. "Многие знают, что в силу возраста они не понесут ответственности. В моей практике были случаи, когда дети воровали в супермаркетах, но специально смотрели на ценники — им было важно, чтобы сумма украденного не превышала трех тысяч рублей. Тогда на уголовное дело не тянет", — приводит примеры Бельмачева. Когда спрашиваешь подростка, зачем он это сделал, чаще всего отвечают так: "хотел проверить, на что я способен", "на слабо", "сделал просто так" или "назло родителям".
Однако не только дети чувствуют свою безнаказанность. По мнению инспектора, родители тоже не осознают ответственности перед ребенком и законом. "Что говорить, когда за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей сегодня предусмотрен штраф в 500 рублей. Никто этого не боится", — разводит руками она.
Лечить, но не сажать
Сотрудники службы исполнения наказаний, которые работают с подростками в колониях, уверены, что большинство их подопечных встали на путь криминала и вряд ли смогут с него сойти. При этом психологи с этим совершенно не согласны. Так, детский психолог Александр Пятницкий настаивает на том, что дети, в особенности до 14 лет, похожи на пластилин: из них можно сделать кого угодно — и преступника, и хорошего человека.
Вместе с тем психолог указывает, что в особых случаях, когда агрессия подростка достигла пика, реабилитация не поможет. "Нужно проходить лечение, заниматься с психиатрами, но не закрывать в спецшколы", — резюмирует он.