Недетские игры. Почему подростки убивают и становятся все более циничными

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. В Красноярске три школьницы после уроков избили 14-летнюю девочку за гаражами. Причина — ревность к мальчику. Пострадавшая умерла в больнице через несколько дней. Делом занимаются полиция и СК. История о подростковой жестокости разлетелась по всем федеральным СМИ. Однако этот случай далеко не первый: статистика говорит о том, что количество преступлений, совершенных детьми остается большим. При этом зачастую они остаются безнаказанными. Как зарождается агрессия в неокрепших умах и какие карательные меры предусмотрены для подростков — в материале РИА Новости.

"Били втроем, смотрели все"

Восьмиклассница Кира Плотникова (фамилия и имя изменены) скончалась в больнице 8 декабря. По предварительной информации следствия, смерть наступила от побоев, которые нанесли девочке подружки.

Дядя школьницы Сергей (имя изменено) рассказывает по телефону детали случившегося и с трудом подбирает слова. Племянница — отличница, из благополучной семьи, никогда не страдала от недостатка внимания. В сентябре у нее лопнул сосуд в мозге. Киру прооперировали, поставили клапан. Реабилитация прошла успешно, через несколько недель она уже приносила домой пятерки в дневнике.

"В их школе есть три девочки: одна из них учится в Кирином классе, вторая — из параллельного, третья на год старше. Другие родители нам рассказали, но уже потом, что эти девочки держат в страхе всех школьников с первого по восьмой класс. Никто им слова сказать не смеет, такие авторитеты", — говорит Сергей.

Кира, по его словам, не понравилась троице, потому что общалась с мальчиком одной из хулиганок: "Наша Кира боялась рассказывать родителям о том, что ее пугают расправой. Об этом она делилась лишь в переписках с подружкой". О том, что 14-летнюю девочку избили после школы, как уточняет Сергей, стало известно после ее смерти, когда вскрылась переписка. Кира писала: три девочки позвали ее на "стрелку" за гаражи. Собралось не меньше 20 человек. Все, судя по всему, хотели посмотреть, чем закончится девичья разборка.

"Кира жаловалась подруге, что они били ее ногами. Последний удар пришелся в голову, когда она уже стояла на коленях", — описывает страшную картину дядя погибшей.

Сильные головные боли, по его словам, начались через пять дней. Кира стала говорить, что плохо себя чувствует, но о причинах не рассказала. А потом впала в кому и через неделю умерла. "Мы ничего не знаем об этих девочках. Ходят слухи, что у одной из них родители юристы, они уже нашли себе адвоката. Полиция возбудила уголовное дело, но нам говорят: раз у девочки было заболевание, значит, никто в смерти не виновен", — возмущается родственник. Происходившее за гаражами, указывает он, попало на камеры видеонаблюдения местной исправительной колонии. Запись видела мать Киры, но материалы почему-то не приобщили к делу, говорит Сергей.

Маленькие звери

Однако даже если вина школьниц в смерти сверстницы будет доказана следствием, они не окажутся за решеткой. Уголовная ответственность в России наступает только в 16 лет, хотя за некоторые тяжкие преступления — убийство, грабеж, изнасилование — закон устанавливает ответственность с 14 лет. В таких случаях виновников помещают в специальные воспитательные учреждения закрытого типа.

К примеру, в Красноярске во время ссоры между школьниками из-за оскорблений в соцсетях семиклассник зарезал своего ровесника. Судья отправил малолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Как правило, в спецучреждение поселяют не более чем на три года. Однако этот срок при необходимости может быть продлен.

Если подозреваемые младше 14 лет, к ним тоже применяют разные меры наказания, но они намного мягче. Какие именно — определяет комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН). Специалисты решают, что делать с ребенком: от предупреждения, штрафа до ходатайства суда о направлении в спецшколу. Последняя мера применяется в том случае, если ребенок совершил два-три общественно опасных деяния или одно особо тяжкое.

Так, в октябре 2017-го следственные органы Челябинской области прекратили уголовное дело, возбужденное после изнасилования девятилетней девочки в Златоусте. Подозреваемому было всего 13 лет. Как отмечали местные СМИ, подростки жестоко издевались над школьницей, но она смогла все рассказать родителям.

По информации следствия, 13-летний подозреваемый совершил преступление вместе со своим 12-летним другом в заброшенном здании. По ходатайству комиссии суд направил подростков в центр временного содержания несовершеннолетних.

Бывает, когда меру наказания не выбирают вовсе. По данным СК, в туалете одной из волгоградских школ в конце октября было найдено тело ученика восьмого класса с ножевым ранением прямо в сердце. Следователи нашли нож со следами крови на улице у школы. Вину признал одноклассник мальчика. Школьник утверждает, что все произошло случайно. На перемене он показывал друзьям нож, а когда холодное оружие оказалось в руках потерпевшего, подозреваемый якобы нечаянно его толкнул, в результате чего мальчик получил смертельное ранение. Подростка продержали 72 часа в отделении и отпустили домой.

Меру пресечения ему не избрали в силу возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления — неумышленный характер деяния. Родители отделались предупреждением, подросток попал под наблюдение комиссии ПДН. Ситуацию назвали несчастным случаем.

Все пошли, и я пошел

Инспектор с 34-летним стажем работы Татьяна Бельмачева рассказывает, что причинами подростковой преступности становятся проблемы с родителями. Неблагополучная семья, по словам специалиста, не только та, где родители пьют или употребляют наркотики, но и та, в которой ребенку не уделяют должного внимания.

"Они не замечают, как растут их дети, какие у них возникают проблемы — в школе, со сверстниками. Равнодушие — болезнь современного общества, — считает инспектор. — То же самое касается родителей, которые подкупают детей новомодными смартфонами или брендовой одеждой. Но это вовсе не проявление любви".

Бельмачева выделяет в отдельную категорию родителей, которые педагогически несостоятельны. "Ребенок нежеланный появляется на свет уже отверженным. Отшельничество заложено в нем на генетическом уровне. Взрослые зачастую не знают и не хотят знать, как правильно воспитывать, умеют только физически наказывать. Поэтому такие дети стремятся убежать из семьи туда, где их будут лучше понимать", — убеждена инспектор по делам несовершеннолетних.

Авторитет кулаком

Образно выражаясь, продолжает она, молодежь делится на тех, кто интересуется "добром" — творчеством, спортом, наукой, и тех, кто увлечен "злом", — в первую очередь это хулиганство и тяга к романтике криминального мира. "Как подростку завоевать авторитет среди других? Ребенок думает, что через агрессию и преступность. Для таких детей характерно стремление казаться взрослым. Доказать это они могут, только совершив преступление", — поясняет Бельмачева.

Инспектор обращает внимание на то, что в основном несовершеннолетние, совершившие преступления, относятся к возрастной категории от 16 лет. Подростки до 14 лет идут на преступления реже, особенно если говорить о тяжких деяниях. Поэтому каждый такой случай вызывает большой общественный резонанс, полагает Бельмачева.

"Как правило, совершают преступления в группе или за компанию. Тут еще имеет огромное значение круг общения. Преимущественно это ранее судимые молодые люди, злоупотребляющие спиртными напитками или наркотиками", — предупреждает она. По мнению специалиста, за последние 30 лет детская преступность стала гораздо циничнее: "СМИ показывают все, запретов нет. Подростки видят только первые фрагменты: по телевизору показали жестокость, значит, и я так могу. Он не слышат, что за это будет".

Несовершенство законов

Одна из главных проблем — в том, что современные подростки не боятся правосудия, они уверены, что за содеянное им ничего не будет. "Многие знают, что в силу возраста они не понесут ответственности. В моей практике были случаи, когда дети воровали в супермаркетах, но специально смотрели на ценники — им было важно, чтобы сумма украденного не превышала трех тысяч рублей. Тогда на уголовное дело не тянет", — приводит примеры Бельмачева. Когда спрашиваешь подростка, зачем он это сделал, чаще всего отвечают так: "хотел проверить, на что я способен", "на слабо", "сделал просто так" или "назло родителям".

Однако не только дети чувствуют свою безнаказанность. По мнению инспектора, родители тоже не осознают ответственности перед ребенком и законом. "Что говорить, когда за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей сегодня предусмотрен штраф в 500 рублей. Никто этого не боится", — разводит руками она.

Лечить, но не сажать

Сотрудники службы исполнения наказаний, которые работают с подростками в колониях, уверены, что большинство их подопечных встали на путь криминала и вряд ли смогут с него сойти. При этом психологи с этим совершенно не согласны. Так, детский психолог Александр Пятницкий настаивает на том, что дети, в особенности до 14 лет, похожи на пластилин: из них можно сделать кого угодно — и преступника, и хорошего человека.

Как и Татьяна Бельмачева, он считает, что на воспитание и будущее ребенка целиком и полностью влияет семья. Поэтому, занимаясь агрессивным подростком, надо работать и с его родителями. Реабилитацию должна проходить вся семья. "Жизнь для ребенка — игра. Если он попадает не в ту компанию, если с ним никто не занимается, то он и не знает, что жестокость и совершение преступлений — это ненормально. Закрывать и изолировать от общества его нельзя. Его надо научить правильно себя вести", — не сомневается Пятницкий.

Вместе с тем психолог указывает, что в особых случаях, когда агрессия подростка достигла пика, реабилитация не поможет. "Нужно проходить лечение, заниматься с психиатрами, но не закрывать в спецшколы", — резюмирует он.