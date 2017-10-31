На Урале закрыли дело об изнасиловании девочки из-за возраста подозреваемых

ЧЕЛЯБИНСК, 31 окт – РИА Новости. Следственные органы прекратили уголовное дело, возбужденное после изнасилования девятилетней девочки в городе Златоуст Челябинской области, так как подозреваемые не достигли возраста уголовной ответственности, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону Валентин Ведерников.

Как отмечали местные СМИ, подростки в мае жестоко издевались над девятилетней девочкой, ребенок смог дойти до дома и все рассказать родителям. Минздрав региона отмечает, что после случившегося девочка лечилась в челябинской областной детской клинической больнице.

По данным следствия, преступление было совершено в Златоусте вечером 11 мая. Было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста". Удалось установить подозреваемого — им оказался 13-летний подросток, местный житель. Как отмечает СК, дальнейшее расследование дела показало, что он действовал вместе с 12-летним знакомым в заброшенном здании, где и они, и девочка ранее проводили время.

"Следственными органами принято решение прекратить уголовное дело, возбужденное по статье "изнасилование…." в связи с тем, что подозреваемые не достигли возраста, достаточного для привлечения к уголовной ответственности", — рассказал собеседник агентства.

Ранее следствие сообщало, что по решению суда подростки помещены в центр временного содержания несовершеннолетних.