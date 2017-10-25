Волгоградский омбудсмен: гибель школьника в туалете - это несчастный случай

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости. Ситуация в волгоградской школе, где в результате ножевого ранения в область сердца скончался 14-летний школьник, является несчастным случаем, сообщил в среду РИА Новости заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков.

"Данная ситуация является несчастным случаем: подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание, у него было кровотечение. Скорая помощь подъехала достаточно оперативно, но его спасти не удалось",- пояснил Ковшиков.

Он добавил, что в данный момент следователи проводят допрос преподавателей и учащихся школы, а также осматривают место происшествия.

По данным областного СК, в среду днем в правоохранительные органы Волгограда поступило сообщение о том, что в туалете одной из средних общеобразовательных школ скончался ученик восьмого класса. На месте следователи установили, что на теле 14-летнего школьника имеется ножевое ранение в области сердца, при этом нож со следами крови обнаружен на улице около здания образовательного учреждения.