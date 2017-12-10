В Петербурге открыли мультимедийный парк "Россия - моя история"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс — исторический парк "Россия — моя история" открылся в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
Также здесь предусмотрены помещения для проведения временных выставок, семинаров, мастер-классов. Оборудование экспозиций насчитывает 900 единиц мультимедийной техники: сенсорные столы, проекторы, экраны и панели.
"В нашем городе огромное количество музеев, но этот центр, я уверен, будет одним из самых посещаемых, потому что здесь есть возможность получить ответ на очень важный вопрос "Что такое Россия?", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.
В музее в настоящее время расположены четыре мультимедийных экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе" и "От победы в Великой Отечественной войне до 2017 года", а также отдельная выставка, посвященная истории Санкт-Петербурга.
Для посетителей комплекс будет открыт с 12 декабря и до 1 апреля 2018 года. Вход на экспозиции — свободный.