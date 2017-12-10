В Петербурге открыли мультимедийный парк "Россия - моя история"

Посетитель знакомится с экспозицией на открытии мультимедийного исторического парка Россия – моя история в Екатеринбурге. Архивное фото

Посетитель знакомится с экспозицией на открытии мультимедийного исторического парка Россия – моя история в Екатеринбурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Музейно-выставочный комплекс — исторический парк "Россия — моя история" открылся в воскресенье в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

Общая площадь исторического парка на Бассейной улице, 32а составляет 15 тысяч квадратных метров. В составе мультимедийного комплекса, в котором при помощи современных технологий представлена история России с древнейших времен, — музей, кинотеатр, лектории и открытое пространство.

Также здесь предусмотрены помещения для проведения временных выставок, семинаров, мастер-классов. Оборудование экспозиций насчитывает 900 единиц мультимедийной техники: сенсорные столы, проекторы, экраны и панели.

"В нашем городе огромное количество музеев, но этот центр, я уверен, будет одним из самых посещаемых, потому что здесь есть возможность получить ответ на очень важный вопрос "Что такое Россия?", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, слова которого приводятся в сообщении.

По словам губернатора, этот комплекс поможет посетителям лучше узнать историю России. "Сегодня эта удивительная экспозиция дает возможность узнать не только сухие цифры и факты, но и дает возможность каждому лично прикоснуться к истории нашей страны, к судьбе ее жителей. Она позволяет еще раз осознать, насколько мы богаты своей историей, насколько мы богаты памятью предков, и насколько велика и светла будущая дорога нашей страны", — отметил Полтавченко.

В музее в настоящее время расположены четыре мультимедийных экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе" и "От победы в Великой Отечественной войне до 2017 года", а также отдельная выставка, посвященная истории Санкт-Петербурга.

Для посетителей комплекс будет открыт с 12 декабря и до 1 апреля 2018 года. Вход на экспозиции — свободный.