В Петербурге могут установить памятник Столыпину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге могут установить памятник Петру Столыпину, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия".

Лидер фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко выступил с инициативой установки памятника Столыпину в середине ноября.

Как отмечается в сообщении, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос Тетердинко о возможной установке памятника. "Учитывая изложенное, комитет по градостроительству и архитектуре выступит с предложением о включении личности Столыпина П.А в Перечень (выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых связана с Санкт-Петербургом и память, о которых не увековечена – прим.ред.), — говорится в ответе губернатора.

В ответе также отмечается, что правительство города принимает решение о включении "личности в Перечень коллегиально, с учетом мнения Общественной палаты Санкт-Петербурга".

"Удивительно, что памятники великому реформатору Петру Аркадьевичу Столыпину стоят в Москве, Саратове, Серпухове и Челябинске, хотя пик его политической карьеры пришелся на период жизни в Петербурге. Нам необходимо восстановить историческую справедливость", — отметил Тетердинко, слова которого приводятся в сообщении.

Петр Столыпин — государственный деятель Российской Империи, родился в 1862 году. В российской истории начала XX века известен в первую очередь как реформатор и государственный деятель. В апреле 1906 года император Николай II предложил Столыпину пост министра внутренних дел России. Вскоре после этого правительство было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен новым премьер-министром. На новой должности, которую он занимал вплоть до своей гибели, Столыпин провел ряд законопроектов, которые вошли в историю как столыпинская аграрная реформа, главным содержанием которой было введение частной крестьянской земельной собственности.