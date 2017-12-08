В Минздраве предложили маркировать продукты питания, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает информировать покупателей о продуктах питания путем маркировки, пишут "Известия".

Издание отмечает, что ведомство намерено разделить продукты питания на три группы в зависимости от содержания в них общих жиров, добавленного сахара и поваренной соли, избыточное потребление которых может привести к развитию хронических неинфекционных заболеваний.

Первая группа включает в себя "здоровые" продукты, среди которых рыба, птица, свежие и замороженные мясо и фрукты, овощи и бобовые, яйца и крупы.

Во второй группе окажутся продукты, которые не претендуют на обозначение "здоровых". Среди данных продуктов питания перечислены шоколад, кондитерские изделия, десерты и энергетические батончики. Алкогольная продукция, а также энергетические напитки тоже включены во вторую группу.

В третьей группе, пишет издание, окажутся продукты и пороговые значения компонентов в их составе, которые позволят относить товар к здоровому питанию. Это сушеные фрукты и орехи, в которых содержание добавленного сахара и соли должно находиться на нулевом уровне.

"Известия" также отмечают, что пороговые значения этих компонентов также устанавливаются для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, творога и сыра.

В соответствии с инициативой Минздрава, на продуктах, отвечающих требованиям ЗОЖ, может появиться маркировка "Здоровое питание".

Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, концепция пока находится на рассмотрении в аппарате правительства. Однако Минздрав планирует приступить к маркировке продуктов уже весной 2018 году.