В Минздраве предложили маркировать продукты питания, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения предлагает информировать покупателей о продуктах питания путем маркировки, пишут "Известия".
Первая группа включает в себя "здоровые" продукты, среди которых рыба, птица, свежие и замороженные мясо и фрукты, овощи и бобовые, яйца и крупы.
Во второй группе окажутся продукты, которые не претендуют на обозначение "здоровых". Среди данных продуктов питания перечислены шоколад, кондитерские изделия, десерты и энергетические батончики. Алкогольная продукция, а также энергетические напитки тоже включены во вторую группу.
"Известия" также отмечают, что пороговые значения этих компонентов также устанавливаются для соков, хлеба, сухих завтраков, переработанного мяса, птицы, рыбы, а также молочной продукции, творога и сыра.
В соответствии с инициативой Минздрава, на продуктах, отвечающих требованиям ЗОЖ, может появиться маркировка "Здоровое питание".
Как рассказали изданию в пресс-службе ведомства, концепция пока находится на рассмотрении в аппарате правительства. Однако Минздрав планирует приступить к маркировке продуктов уже весной 2018 году.