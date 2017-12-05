Петербургская школьница получила от Путина гитару в подарок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил гитару ученице Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени В.В. Андреева Анастасии Пискун, сообщает пресс-служба вице-губернатора города Владимира Кириллова.
"Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, администрацию Петербурга и Московского района за то, что осуществили мою мечту. Моя задача — продолжать хорошо учиться, участвовать в различных конкурсах и смотрах, беречь этот инструмент", — сказала она, когда Кириллов вручил ей подарок.
Девочка исполнила для присутствующих "Ой, то не вечер" и отметила высокое качество звучания новой гитары.
По информации местных СМИ, Анастасия переехала в Петербург из Красноярска и учится в шестом классе.