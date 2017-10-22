Экскурсия на такси по "революционному Петрограду" вызвала критику историков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости, Кирилл Чулков. Историки Санкт-Петербургского государственного университета нашли "огромное количество исторических ошибок" в экскурсии по "революционному Петрограду" на такси, которая была запущена в городе в начале лета и приурочена к 100-летию революции.

Ученые призвали не разрушать подобной экскурсией авторитет отечественной исторической науки и экскурсоведения. В свою очередь автор экскурсии заявил, что излагал историю объективно и без какой-либо идеологии.

Образовательный проект

"Экскурсия по революционному Петрограду из 2017 в 1917" на такси, которая позволяет посетить ключевые места, где развивались события с февраля по октябрь 1917 года, действует в городе с начала лета. Во время поездки в салоне такси проигрывается аудиогид. Текст составил и начитал петербургский краевед, историк и писатель Лев Лурье.

К середине октября услугой воспользовались более 6 тысяч раз. Точное число прослушавших аудиоэкскурсию установить невозможно, поскольку в машине во время этой поездки может находиться до четырех человек.

По словам представителя перевозчика Елены Голиковой, проект в первую очередь образовательный. По ее данным, подобная экскурсия существует только во французском Марселе: там таксист-экскурсовод едет по городу и сам рассказывает про то, что считает интересным.

"Нам хотелось сделать экскурсию интересной, неутомительной, любопытной для тех людей, кто просто приехал и хочет отдохнуть, узнать что-то новое о Петербурге, при этом не погружаясь глубоко в научный материал. Наука и удовольствие одновременно. Сейчас очень популярны лекции в этом формате", — пояснила РИА Новости Голикова.

Она добавила, что петербургского краеведа и историка Лурье решено было привлечь к проекту, потому что у него "интересный подход и подача материала".

Лурье в 1970-80-е годы работал в Музее истории города. В 2002 году основал журнал "Квартальный надзиратель", рассказывающий об истории петербургских улиц. В настоящее время он преподает историю в основанной им совместно с друзьями Санкт-Петербургской классической гимназии, а также возглавляет "Дом культуры Льва Лурье".

Лурье заявил РИА Новости, что излагал историю революций 1917 года объективно. "Я излагаю с объективных позиций. Какая может быть позиция? Я рассказываю историю. У меня нет идеологии", — сказал он, отметив, что является профессиональным историком и кандидатом исторических наук.

Критика историков

Доктор исторических наук профессор Санкт-Петербургского государственного университета Валентин Хрисанфов, в сферу научных интересов которого входит история революционных политических партий России конца XIX — начала ХХ века, а также кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, член творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Елена Лелина по запросу РИА Новости оценили содержание экскурсии.

В отзыве отмечается, что в экскурсии содержится много исторических ошибок. По мнению историков, в изложении октябрьских событий в Петрограде 1917 года "автор показывает свою определенную историческую невежественность".

"Представленная к отзыву экскурсия не может не вызвать серьезного критического анализа. Заявленная в экскурсии объективность анализа событий ни в коем случае не соответствует действительности. На всем протяжении экскурсии чувствуется ярко выраженное личное негативное отношение составителя экскурсионного текста к событиям октября 1917 года в Петрограде", — говорится в отзыве.

Историк и писатель Елена Прудникова, автор более 20 монографий по истории XX века, оценив содержание экскурсии по запросу РИА Новости, отметила, что автор исказил события 100-летней давности, фактически свалив вину за развал страны на Октябрьскую революцию.

По ее мнению, автор умолчал о разрушительной деятельности лидеров Февраля, в том числе о попытке государственного переворота, предпринятой уже на пятый день после отъезда императора из столицы в Ставку 27 февраля 1917 года. Тогда председатель Думы Михаил Родзянко безуспешно уговаривал младшего брата Николая II великого князя Михаила Александровича объявить себя регентом при малолетнем сыне императора. Прудникова напомнила, что за глаза Родзянко называл Михаила "совсем глупым человеком", которым легко управлять.

Роль толпы

В самом начале текста аудиогида упоминается, что Февральская революция — это "событие, которое никто не мог предсказать", тем самым по сути снимая с деятелей Февраля вину за свержение монархии. Одновременно с этим автор утверждает, что в Октябрьской революции "очень важную роль сыграла прежде всего хаотическая, никем не управляемая народная толпа".

С последним утверждением, заявляют историки СПбГУ, "никак нельзя согласиться".

По словам историков СПбГУ, объективный анализ, заявленный в начале экскурсии, "не должен замалчивать факт, признанный самим А. Ф. Керенским", что к осени 1917 года партия большевиков насчитывала свыше 24 тысяч человек.

"Под их началом стремительно росли отряды Красной гвардии. Осенью 1917 года они действовали почти на всех заводах столицы и на многих предприятиях промышленных центров России. Их численность достигала 200 тысяч добровольцев", — говорится в отзыве.

В экскурсии описана триумфальная встреча Ленина на Финляндском вокзале 3 апреля 1917 года после его возвращения из эмиграции. Историки СПбГУ отметили, что такое событие не удалось бы организовать в считанные часы при "хаотичности народной толпы".

Цитаты Ленина

В тексте экскурсии говорится, что Ленин, выйдя 25 октября (7 ноября по новому стилю) на трибуну Второго съезда, "произнес знаменитую фразу: "Всемирная социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась".

Как отмечают историки СПбГУ, протоколы и газетные отчеты сохранили другие слова Ленина: "Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась".

Автор текста экскурсии добавляет: "С этого момента можно сказать, что большевики взяли власть, которая находилась у них в руках почти 80 лет". Историки СПбГУ отметили, что тогда создавалось "не большевистское, а советское правительство".

По мнению авторов отзыва, Лурье "вводит слушателя в заблуждение", поскольку к власти пришел блок партий, поддержавший лозунг "Вся власть Советам!". В отзыве упоминается, что большинство в этом блоке составляли большевики, но отмечается, что в экскурсии, "которая претендует на объективность", необходимо это оговаривать.

Роль Матильды Кшесинской

Одна из девяти точек экскурсии — особняк балерины Матильды Кшесинской. Автор экскурсии рассказывает, что большевикам особняк передали захватившие его в феврале 1917-го солдаты мастерских запасного автобронедивизиона. Сюда после возвращения в Россию сразу же отправился Ленин.

Лурье рассказывает, что Кшесинская "жила сначала с цесаревичем Николаем, будущим Николаем Вторым, потом с его двоюродным дядей Великим князем Сергеем Михайловичем и, наконец, с кузеном царя, Великим князем Андреем Владимировичем".

"У широкой публики, не посещавшей балет, она имела репутацию интриганки и взяточницы", — говорится в тексте экскурсии.

Историки назвали эти слова "прямолинейной пошлостью". В отзыве отмечается, что "достаточно безнравственно" превращать экскурсионный рассказ "в отдельные странички желтой прессы". Историки отмечают, что если цель экскурсии образовательная, то экскурсоводу стоит выстраивать свою речь "в режиме деликатной культуры".

Рассказ о данных событиях, по мнению историков, должен звучать так: "В 1892‒1894 годах М.Ф. Кшесинская достаточно часто и близко встречалась с цесаревичем Николаем Александровичем (будущим императором Николаем Вторым). Пылкость отношений молодых людей сошла на нет после помолвки цесаревича с Алисой Гессенской в апреле 1894 года".

Критику вызвало и однозначное именование Лурье "любовницей" Ленина его соседки по "опломбированному" вагону Инессы Арманд. По мнению историков, автор экскурсии обязан был сослаться на различные и даже полярные мнения современников и последующих исследователей на этот счет.

Требования экскурсионной школы

В отзыве СПбГУ говорится, что каждая историческая экскурсия, и особенно экскурсия, посвященная 100-летию октябрьских событий в Петрограде 1917 года, "должна быть тщательно проработана, продумана, выверена, расцвечена мемуарами очевидцев, выдержками из газетных статей и документальных источников".

Только в таком случае, отмечают историки, экскурсия будет соответствовать "высочайшей экскурсионной школе Петрограда-Ленинграда и современного Санкт-Петербурга". В предложенной же для отзыва экскурсии — "помимо бледного изложения событий, огромное количество исторических ошибок".

"Подводя итог, настоятельно рекомендуем не разрушать подобной экскурсией авторитет отечественной исторической науки и авторитет отечественного научно-методического и практического экскурсоведения", — говорится в отзыве историков СПбГУ.

По их мнению, в наши дни, несомненно, необходимы экскурсии подобной тематики, "освобожденные от идеологического давления советского времени". Но их подготовка "требует очень серьезной научной проработки, серьезного осмысления методики проведения экскурсии, грамотного научно-популярного текста экскурсии и грамотного, образного экскурсионного языка".