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Общество

Экскурсия на такси по "революционному Петрограду" вызвала критику историков

15:1722.10.2017
0320
© Fotolia / Dmitry VereshchaginТакси на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фотоТакси на улице в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© Fotolia / Dmitry Vereshchagin

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости, Кирилл Чулков. Историки Санкт-Петербургского государственного университета нашли "огромное количество исторических ошибок" в экскурсии по "революционному Петрограду" на такси, которая была запущена в городе в начале лета и приурочена к 100-летию революции.

Ученые призвали не разрушать подобной экскурсией авторитет отечественной исторической науки и экскурсоведения. В свою очередь автор экскурсии заявил, что излагал историю объективно и без какой-либо идеологии.

Образовательный проект

"Экскурсия по революционному Петрограду из 2017 в 1917" на такси, которая позволяет посетить ключевые места, где развивались события с февраля по октябрь 1917 года, действует в городе с начала лета. Во время поездки в салоне такси проигрывается аудиогид. Текст составил и начитал петербургский краевед, историк и писатель Лев Лурье.

Площадь у Нарвских ворот. Петроград. 1917 год
© РИА Новости / РИА Новости
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Такси с аудиогидом по местам революционного Петрограда пользуется спросом
К середине октября услугой воспользовались более 6 тысяч раз. Точное число прослушавших аудиоэкскурсию установить невозможно, поскольку в машине во время этой поездки может находиться до четырех человек.

По словам представителя перевозчика Елены Голиковой, проект в первую очередь образовательный. По ее данным, подобная экскурсия существует только во французском Марселе: там таксист-экскурсовод едет по городу и сам рассказывает про то, что считает интересным.

"Нам хотелось сделать экскурсию интересной, неутомительной, любопытной для тех людей, кто просто приехал и хочет отдохнуть, узнать что-то новое о Петербурге, при этом не погружаясь глубоко в научный материал. Наука и удовольствие одновременно. Сейчас очень популярны лекции в этом формате", — пояснила РИА Новости Голикова.

Она добавила, что петербургского краеведа и историка Лурье решено было привлечь к проекту, потому что у него "интересный подход и подача материала".

Лурье в 1970-80-е годы работал в Музее истории города. В 2002 году основал журнал "Квартальный надзиратель", рассказывающий об истории петербургских улиц. В настоящее время он преподает историю в основанной им совместно с друзьями Санкт-Петербургской классической гимназии, а также возглавляет "Дом культуры Льва Лурье".

Лурье заявил РИА Новости, что излагал историю революций 1917 года объективно. "Я излагаю с объективных позиций. Какая может быть позиция? Я рассказываю историю. У меня нет идеологии", — сказал он, отметив, что является профессиональным историком и кандидатом исторических наук.

Петроград в октябре 1917. Фотохроника
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.Раздача большевистских газет в воинских частях. Октябрь 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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"Курс на вооруженное восстание" был принят большевиками еще на шестом съезде РСДРП(б), который проходил в Петрограде с 26 июля (8 августа по новому стилю) по 3 (16) августа 1917 года. Однако в то время Ленин и Зиновьев были в подполье, Троцкий и Каменев сидели под арестом, а сочувствующие большевикам рабочие были разоружены, их военные организации были разгромлены, а революционные полки Петроградского гарнизона были расформированы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЛенин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год
© РИА Новости
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Ленин снова заговорил о восстании лишь после провала сентябрьского Демократического совещания. К этому времени большевики смогли возглавить Петроградский и Московский советы.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанк9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.Революционный патруль проверяет документы у входа в Смольный. Петроград. 1917 год
© РИА Новости / Яков Штейнберг
Перейти в фотобанк
9 (22) октября правые социалисты внесли в Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для защиты столицы от немцев. Это решение позволило большевикам по сути легализовать рабочую красную гвардию и вооружить ее для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного комитета.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.Революционно настроенные моряки Балтийского флота из Гельсингфорса прибыли в Петроград. 24 октября 1917
© РИА Новости
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В этот же день Центральный комитет РСДРП(б) на расширенном заседании одобрил резолюцию об организации вооруженного восстания.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание. 24 октября 1917 г. Петроград
© РИА Новости
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На протяжении двух недель Военно-революционный комитет открыто игнорировал решения Временного правительства, вооружая рабочих, но не выдавая оружия сторонникам правительства.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСовещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.Отряды вооруженных матросов и солдат направляются к Зимнему дворцу. Октябрьские дни 1917 года. Петроград
© РИА Новости
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Совещание представителей полков 21 октября признало Петроградский совет единственной реальной властью.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.Вооружённое восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. 25 октября 1917
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
К 24 октября Военно-революционный комитет назначил своих комиссаров во все важные в стратегическом отношении учреждения и фактически взял их под свой контроль.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.Военные на тяжелом броневике Илья Муромец, прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Прибывшие в Петроград матросы Балтийского флота и отряды рабочей красной гвардии в ночь с 24 на 25 октября взяли под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф, продовольственные склады и государственный банк. Никакого сопротивления приходившим и занимавшим то или иное учреждение комиссарам Петроградского военно-революционного комитета не оказывалось.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
К этому моменту Временное правительство оказалось практически без защитников: оно располагало лишь юнкерами и ударницами женского добровольческого батальона.
© РИА Новости / Яков ШтейнбергПерейти в фотобанкПопытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.Красногвардейский патруль сидит у костра на улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции
© РИА Новости / Яков Штейнберг
Перейти в фотобанк
Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с Владимиром Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний дворец, окруженный отрядами красной гвардии.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".Здание Смольного в Петрограде в дни Октябрьской революции 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В 10 часов утра 25 октября Военно-революционный комитет выпустил воззвание "К гражданам России!", в котором говорилось, что государственная власть перешла в руки "Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона".
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.Красногвардейцы охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено", - сообщало воззвание Военно-революционного комитета.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкК этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.Петроград. Октябрь 1917 года. Баррикады на улицах города
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
К этому времени глава Временного правительства Керенский уже покинул Петроград, не оставив никаких инструкций правительству.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
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В шесть часов вечера в штаб осажденного Зимнего дворца прибыли самокатчики из Петропавловской крепости с ультиматумом о сдаче Временного правительства и разоружении всех его защитников. Большевики угрожали оборонявшимся обстрелом со стоящих на Неве военных судов и из орудий Петропавловской крепости. Правительство решило с большевиками в переговоры не вступать.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкШтурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.Красногвардейцы учатся стрелять из пулемета на занятиях в Смольном. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Штурмовать Зимний дворец большевики решились после прибытия им на помощь нескольких тысяч матросов Балтийского флота из Гельсингфорса и кронштадтцев. Наступление началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости. В 23 часа большевики начали обстреливать Зимний из орудий, однако только два снаряда слегка "царапнули" карниз дворца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.Комната Зимнего дворца после штурма. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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Зимний обороняли только со стороны фасада, поэтому штурмующие без проблем проникли во дворец через входы со стороны Невы. Юнкера пытались оказывать сопротивление, но были быстро задавлены толпой. К двум часам ночи министры Временного правительства были арестованы.
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Критика историков

Доктор исторических наук профессор Санкт-Петербургского государственного университета Валентин Хрисанфов, в сферу научных интересов которого входит история революционных политических партий России конца XIX — начала ХХ века, а также кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, член творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Елена Лелина по запросу РИА Новости оценили содержание экскурсии.

Красногвардейский патруль сидит у костра на улице Петрограда в первые дни Октябрьской революции. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Штейнберг
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Опрос показал, как россияне относятся к Октябрьской революции 1917 года
В отзыве отмечается, что в экскурсии содержится много исторических ошибок. По мнению историков, в изложении октябрьских событий в Петрограде 1917 года "автор показывает свою определенную историческую невежественность".

"Представленная к отзыву экскурсия не может не вызвать серьезного критического анализа. Заявленная в экскурсии объективность анализа событий ни в коем случае не соответствует действительности. На всем протяжении экскурсии чувствуется ярко выраженное личное негативное отношение составителя экскурсионного текста к событиям октября 1917 года в Петрограде", — говорится в отзыве.

Историк и писатель Елена Прудникова, автор более 20 монографий по истории XX века, оценив содержание экскурсии по запросу РИА Новости, отметила, что автор исказил события 100-летней давности, фактически свалив вину за развал страны на Октябрьскую революцию.

По ее мнению, автор умолчал о разрушительной деятельности лидеров Февраля, в том числе о попытке государственного переворота, предпринятой уже на пятый день после отъезда императора из столицы в Ставку 27 февраля 1917 года. Тогда председатель Думы Михаил Родзянко безуспешно уговаривал младшего брата Николая II великого князя Михаила Александровича объявить себя регентом при малолетнем сыне императора. Прудникова напомнила, что за глаза Родзянко называл Михаила "совсем глупым человеком", которым легко управлять.

Странная история товарища Ленина и гражданина Керенского
© Инфографика
Странная история товарища Ленина и гражданина Керенского

Роль толпы

В самом начале текста аудиогида упоминается, что Февральская революция — это "событие, которое никто не мог предсказать", тем самым по сути снимая с деятелей Февраля вину за свержение монархии. Одновременно с этим автор утверждает, что в Октябрьской революции "очень важную роль сыграла прежде всего хаотическая, никем не управляемая народная толпа".

С последним утверждением, заявляют историки СПбГУ, "никак нельзя согласиться".

По словам историков СПбГУ, объективный анализ, заявленный в начале экскурсии, "не должен замалчивать факт, признанный самим А. Ф. Керенским", что к осени 1917 года партия большевиков насчитывала свыше 24 тысяч человек.

"Под их началом стремительно росли отряды Красной гвардии. Осенью 1917 года они действовали почти на всех заводах столицы и на многих предприятиях промышленных центров России. Их численность достигала 200 тысяч добровольцев", — говорится в отзыве.

В экскурсии описана триумфальная встреча Ленина на Финляндском вокзале 3 апреля 1917 года после его возвращения из эмиграции. Историки СПбГУ отметили, что такое событие не удалось бы организовать в считанные часы при "хаотичности народной толпы".

«Герои и жертвы революции»
© Princeton University Digital LibertyСтали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.Рабочий. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Стали орлы из рабов.
Отчего?
Спроси рабочего.
© Princeton University Digital LibertyЕсли красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.Красноармеец. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если красное знамя рдеется,
если люди дорвались до света,
это дело красноармейца,
первой опоры Совета.
© Princeton University Digital LibertyЭх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.Батрак. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх! и потрудилась для дела свобод рука
батрака.
© Princeton University Digital LibertyПотрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.Матрос. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Потрудился в октябре я,
день и ночь буржуев брея.
© Princeton University Digital LibertyДовольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!Швея. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно купчихам строчить тряпицы.
Золотом знамя теперь расшей-ка!
Октябрь идет, пора торопиться.
Вперед, швейка!
© Princeton University Digital LibertyДовольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!Прачка. Героиня революции.
© Princeton University Digital Liberty
Довольно поотносились ласково,
заждались Нева, Фонтанка и Мойка.
Прачка! Буржуя иди прополаскивать!
Чтоб был белее, в Неве промой-ка!
© Princeton University Digital LibertyЕсли белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.Автомобилист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Если белогвардеец задрожит, как лист,
и кучи его рассыплются, воя,-
это едет автомобилист
машиной броневою.
© Princeton University Digital LibertyЭто я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.Телеграфист. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Это я о врагах - где конный, где пеший -
восставшим товарищам слал депеши.
© Princeton University Digital LibertyНи сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.Железнодорожник. Герой революции.
© Princeton University Digital Liberty
Ни сайка не достанется, ни рожь никому,
коли забудем железнодорожника мы.
© Princeton University Digital LibertyРезвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.Заводчик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Резвясь, жила синица-птица
за морем и за водами.
И день и ночь бедняге снится,
как он владел заводами.
© Princeton University Digital LibertyВсе буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.Банкир. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Все буржуи в панике -
отобрали банки.
Долю не найдешь другую
тяжелей банкирочной -
встал, селедками торгуя,
на углу у Кирочной.
© Princeton University Digital LibertyУ кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.Помещик. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
У кого кулак, как пуд?
Кто свиньи щекастей?
Отобрали всё,- капут
помещичьей касте.
© Princeton University Digital LibertyБочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.Кулак. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Бочки коньяку лакал,
нынче сдох от скуки ж.
И теперь из кулака
стал я просто кукиш.
© Princeton University Digital LibertyРасстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.Барыня. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Расстрелялись парни,
беспокойство барыне.
Надоел хозяйке пост,
самолично стала в хвост.
© Princeton University Digital LibertyРазвевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.Поп. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Развевались флаги ало
по России-матушке.
Больше всех попам попало,
матушке и батюшке.
© Princeton University Digital LibertyСидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.Бюрократ. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Сидел себе, попивал и покрадывал.
Упокой, господи, душу бюрократову.
© Princeton University Digital LibertyИ честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.Генерал. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
И честь никто не отдает,
и нет суконца алого,-
рабочему на флаг пошла
подкладка генералова.
© Princeton University Digital LibertyЭх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.Купец. Жертва революции.
© Princeton University Digital Liberty
Эх, пойду, мои отцы,
с горя нализаться я.
Света близятся концы -
национализация.
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Цитаты Ленина

В тексте экскурсии говорится, что Ленин, выйдя 25 октября (7 ноября по новому стилю) на трибуну Второго съезда, "произнес знаменитую фразу: "Всемирная социалистическая революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась".

Как отмечают историки СПбГУ, протоколы и газетные отчеты сохранили другие слова Ленина: "Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, совершилась".

Автор текста экскурсии добавляет: "С этого момента можно сказать, что большевики взяли власть, которая находилась у них в руках почти 80 лет". Историки СПбГУ отметили, что тогда создавалось "не большевистское, а советское правительство".

По мнению авторов отзыва, Лурье "вводит слушателя в заблуждение", поскольку к власти пришел блок партий, поддержавший лозунг "Вся власть Советам!". В отзыве упоминается, что большинство в этом блоке составляли большевики, но отмечается, что в экскурсии, "которая претендует на объективность", необходимо это оговаривать.

Отряд вооруженных красногвардейцев на грузовике в дни Октябрьской революции. Петроград
© РИА Новости
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Наш паровоз вперед лети!

Роль Матильды Кшесинской

Одна из девяти точек экскурсии — особняк балерины Матильды Кшесинской. Автор экскурсии рассказывает, что большевикам особняк передали захватившие его в феврале 1917-го солдаты мастерских запасного автобронедивизиона. Сюда после возвращения в Россию сразу же отправился Ленин.

Балерина Матильда Кшесинская в роли Эсмеральды в балете Цезаря Пуни Эсмеральда. Мариинский театр, Санкт-Петербург, 1899
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Матильда, которую мы не видели: редкие фото балерины Кшесинской
Лурье рассказывает, что Кшесинская "жила сначала с цесаревичем Николаем, будущим Николаем Вторым, потом с его двоюродным дядей Великим князем Сергеем Михайловичем и, наконец, с кузеном царя, Великим князем Андреем Владимировичем".

"У широкой публики, не посещавшей балет, она имела репутацию интриганки и взяточницы", — говорится в тексте экскурсии.

Историки назвали эти слова "прямолинейной пошлостью". В отзыве отмечается, что "достаточно безнравственно" превращать экскурсионный рассказ "в отдельные странички желтой прессы". Историки отмечают, что если цель экскурсии образовательная, то экскурсоводу стоит выстраивать свою речь "в режиме деликатной культуры".

Рассказ о данных событиях, по мнению историков, должен звучать так: "В 1892‒1894 годах М.Ф. Кшесинская достаточно часто и близко встречалась с цесаревичем Николаем Александровичем (будущим императором Николаем Вторым). Пылкость отношений молодых людей сошла на нет после помолвки цесаревича с Алисой Гессенской в апреле 1894 года".

Критику вызвало и однозначное именование Лурье "любовницей" Ленина его соседки по "опломбированному" вагону Инессы Арманд. По мнению историков, автор экскурсии обязан был сослаться на различные и даже полярные мнения современников и последующих исследователей на этот счет.

© РИА Новости / ОрловПерейти в фотобанкОсобняк Матильды Кшесинской в Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Орлов
Перейти в фотобанк
Особняк Матильды Кшесинской в Петербурге. Архивное фото

Требования экскурсионной школы

В отзыве СПбГУ говорится, что каждая историческая экскурсия, и особенно экскурсия, посвященная 100-летию октябрьских событий в Петрограде 1917 года, "должна быть тщательно проработана, продумана, выверена, расцвечена мемуарами очевидцев, выдержками из газетных статей и документальных источников".

Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Историки раскритиковали содержание "такси-экскурсии" о Петрограде
Только в таком случае, отмечают историки, экскурсия будет соответствовать "высочайшей экскурсионной школе Петрограда-Ленинграда и современного Санкт-Петербурга". В предложенной же для отзыва экскурсии — "помимо бледного изложения событий, огромное количество исторических ошибок".

"Подводя итог, настоятельно рекомендуем не разрушать подобной экскурсией авторитет отечественной исторической науки и авторитет отечественного научно-методического и практического экскурсоведения", — говорится в отзыве историков СПбГУ.

По их мнению, в наши дни, несомненно, необходимы экскурсии подобной тематики, "освобожденные от идеологического давления советского времени". Но их подготовка "требует очень серьезной научной проработки, серьезного осмысления методики проведения экскурсии, грамотного научно-популярного текста экскурсии и грамотного, образного экскурсионного языка".

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правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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