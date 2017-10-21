Кириенко о фестивале в Сочи: молодежи можно доверять, это мягкая сила

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале молодежи и студентов в Сочи. 21 октября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Организация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи показывает, что молодежи можно смелее доверять, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"То, что ребята могут сами себе подобного уровня мероприятие организовать, говорит о том, что молодежи можно смелее доверять", — сказал он в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Эти ребята в своих странах будут принимать решения. Они же не случайные. У нас на каждое место на фестивале был конкурс от семи до десяти человек. Подавались не худшие. Надо было, извиняюсь, оторвать зад от дивана, написать заявку, написать о себе. Заведомо активные. Мы из этих активных выбирали лучшего из десяти. Здесь не случайные ребята. Через 15-25 лет они будут лидерами в бизнесе, в науке, в культуре, в политике, в государственном управлении, но они никогда не забудут этой недели, проведенной в России. Если мы говорим про мягкую силу, то вот она", — заключил Кириенко.

Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.