ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Организация XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи показывает, что молодежи можно смелее доверять, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"То, что ребята могут сами себе подобного уровня мероприятие организовать, говорит о том, что молодежи можно смелее доверять", — сказал он в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Эти ребята в своих странах будут принимать решения. Они же не случайные. У нас на каждое место на фестивале был конкурс от семи до десяти человек. Подавались не худшие. Надо было, извиняюсь, оторвать зад от дивана, написать заявку, написать о себе. Заведомо активные. Мы из этих активных выбирали лучшего из десяти. Здесь не случайные ребята. Через 15-25 лет они будут лидерами в бизнесе, в науке, в культуре, в политике, в государственном управлении, но они никогда не забудут этой недели, проведенной в России. Если мы говорим про мягкую силу, то вот она", — заключил Кириенко.
Мероприятия, проходящие в Олимпийском парке Сочи, собрали около 25 тысяч молодых людей из 188 стран мира. Помогали в организации события пять тысяч волонтеров из России и 76 зарубежных государств. Студенты и молодые специалисты со всех континентов в течение фестивальной недели обсуждали такие темы, как глобальная политика и международная безопасность, индустрия и экономика будущего, экология. Каждый день был посвящен одному из макрорегионов планеты — Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером фестиваля. На главной площадке в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.
Москвичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.
Вечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.