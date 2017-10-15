Путин призвал не делить мир по "национальным квартирам"

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин общается с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не делить мир по "национальным квартирам", а строить совместно общее будущее.

"Для того, чтобы мы в качестве какого-то центра в мире оставались, нам нужно это все сохранить: нужно не делить все по национальным квартирам и не оглядываться в прошлое, все время вспоминая о том, как, допустим, Франция и Россия воевали в 1812-1814, годах, а нужно смотреть в будущее и строить общее будущее, как нам идти по этой общей дороге", — заявил Путин.

По его словам, так можно сохранить единое пространство и людей.

"Если этого не произойдет, то будет деление на малозначимые квазигосударственные объединения, государства, которые потом потеряют свое значение", — сказал глава государства.

Он пояснил, что в мире происходят серьезные глобальные изменения. В качестве примера он привел США, где белое христианское население в меньшинстве. Вместе с тем он отметил, что в России от западных до восточных границ существует единое европейское пространство с точки зрения культуры. "Это носители этой (европейской) культуры", — добавил президент.

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