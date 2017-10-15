Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, отметив, что именно молодое поколение может изменить мир и привнести свои новаторские идеи.

"Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры. Создавайте свое будущее, стремитесь изменить, сделать его лучше. Все в ваших силах, главное идти только вперёд", — сказал Путин, обращаясь к участникам.

"Воплощайте в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. В добрый путь!", — добавил Путин под всеобщие аплодисменты зала.

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>