Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

18:3815.10.2017
(обновлено: 18:44 15.10.2017)
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СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил открытым Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, отметив, что именно молодое поколение может изменить мир и привнести свои новаторские идеи.
"Молодое поколение всегда привносит в мир новаторские идеи, вам свойственны эксперименты, споры. Создавайте свое будущее, стремитесь изменить, сделать его лучше. Все в ваших силах, главное идти только вперёд", — сказал Путин, обращаясь к участникам.
"Воплощайте в жизнь самые смелые и добрые мечты и помыслы. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. В добрый путь!", — добавил Путин под всеобщие аплодисменты зала.
Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>
Фестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
Шествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.
По улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.
Участники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.
Гости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.
В первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.
По улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.
В шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.
В воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.
Россия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.
Международный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.
Для участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.