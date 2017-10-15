РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Сочи началась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

Сюжет:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов-2017 (37)
16:5215.10.2017
(обновлено: 16:58 15.10.2017)
0740
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) началась в Ледовом дворце "Большой" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Путин примет участие в открытии Всемирного фестиваля молодежи в Сочи
В ближайшее время на открытии выступит президент РФ Владимир Путин.

Зал начал заполняться участниками более чем за час до открытия. Улицы на пути к Ледовому дворцу заполнены молодежью со всех стран мира. Всех их можно отличить по фирменным фестивальным желтым жилеткам с зеленой полоской.

Каждый участник церемонии получил специальный интерактивный браслет, который, как рассказали организаторы, является частью шоу. До начала открытия молодежь "разогревали" ведущие на сцене, предлагали сделать всем селфи, для чего вместе с браслетом участники получили специальные маски.

Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В Россию с любовью: Москва открыла Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: принять участие в самом крупном молодежном событии приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. С момента, когда наша страна впервые стала хозяйкой Всемирного фестиваля (в составе СССР), прошло 60 лет. История повторилась в 1985 году, и оба раза пальмовая ветвь доставалась Москве. В этом раз фестиваль проходит в Сочи.

Начавшись в воскресенье, фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>

Карнавал по-московски. В столице открылся Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкФестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Фестиваль начался с карнавального шествия. Участники прошли более восьми километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Шествие возглавила колонна официальных представителей стран-участниц. Уличным торжествам не помешала даже пасмурная погода.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПо улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
По улицам Москвы прошли более 30 тысяч российских студентов и около 450 иностранных делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники создали атмосферу знаменитых карнавальных празднеств - венецианских, кельнских, бразильских.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.Участник карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Гости могли увидеть и другие карнавальные традиции - Голландского фестиваля тюльпанов, праздника цветения сакуры, новоорлеанского Марди Гра и индийского карнавала красок.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВ первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
В первый день фестиваля прошел молодежный автопробег. Его участники получили символы праздника - пятилистные ромашки.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПо улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
По улицам столицы проехали легендарные ЗИС-150. Именно они перевозили участников фестиваля в далеком 1957 году.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, участник и автор знаменитого репортажа ВФМС 1957 года, на шествии ВФМС в Лужниках. 14 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
В шествии принял участие Юрий Анатольевич Кавер, бывший фотокорреспондент АПН, автор знаменитого репортажа с фестиваля 1957 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В воскресенье центром торжеств станет Сочи. Отдельные мероприятия, посвященные фестивалю, пройдут в 15 российских регионах.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРоссия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Россия в третий раз становится хозяйкой фестиваля. До этого цвет мирового студенчества приезжал в Москву в 1957 и 1985 году.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМеждународный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.Участницы карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Международный праздник продлится до 22 октября. В Кремле анонсировали выступление Владимира Путина на торжественной церемонии открытия в воскресенье.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДля участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.Участники карнавального шествия в Москве в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студенчества. 14 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Для участников мероприятия открыты дискуссионные и научно-образовательные секции. Их ожидает насыщенная культурная, спортивная и развлекательная программа.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена