В Сочи началась церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017

Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце Большой в Сочи. 15 октября 2017

СОЧИ, 15 окт — РИА Новости. Торжественная церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) началась в Ледовом дворце "Большой" в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

В ближайшее время на открытии выступит президент РФ Владимир Путин.

Зал начал заполняться участниками более чем за час до открытия. Улицы на пути к Ледовому дворцу заполнены молодежью со всех стран мира. Всех их можно отличить по фирменным фестивальным желтым жилеткам с зеленой полоской.

Каждый участник церемонии получил специальный интерактивный браслет, который, как рассказали организаторы, является частью шоу. До начала открытия молодежь "разогревали" ведущие на сцене, предлагали сделать всем селфи, для чего вместе с браслетом участники получили специальные маски.

Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: принять участие в самом крупном молодежном событии приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. С момента, когда наша страна впервые стала хозяйкой Всемирного фестиваля (в составе СССР), прошло 60 лет. История повторилась в 1985 году, и оба раза пальмовая ветвь доставалась Москве. В этом раз фестиваль проходит в Сочи.

Начавшись в воскресенье, фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".

Открытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Прямая трансляция >>