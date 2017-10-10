В Ленобласти выступили за ужесточение госконтроля над строительством

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Администрация Ленинградской области обратится к федеральному центру с законодательной инициативой об особом порядке передачи проблемных объектов долевого строительства от недобросовестных застройщиков новым инвесторам под контролем госорганов. Эксперты приветствуют эту инициативу, так как она позволит ускорить достройку проблемных объектов.

Ужесточить, чтобы упростить

Губернатор Александр Дрозденко поручил строительному блоку разработать соответствующую законодательную инициативу и представить ее на ближайшем заседании законодательного собрания региона.

Планируется разработать широкие критерии понятия "проблемный объект", например, год просрочки ввода в эксплуатацию дома или остановка строительства на определенный срок. Эти критерии предполагается применять для запуска принудительной процедуры банкротства компании-застройщика по сокращенной схеме для финансового очищения проекта с последующей передачей объекта и земельного участка новому застройщику по обращению и под полным контролем органов исполнительной власти.

"Это позволит свести к минимуму злоупотребления и мошеннические действия с долгостроями", — пояснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Кроме того, строительный блок работает над созданием особого порядка финансирования и контроля объектов долевого строительства. Предполагается аккумулировать средства дольщиков на счетах в государственных банках, которые заключают договор с организациями, осуществляющими технический надзор за строительством жилых объектов. Средства дольщиков, согласно этой схеме, будут поступать на счета компаний-застройщиков поэтапно после заключения специалистов о проделанных работах.

Актуальная инициатива

Эксперты и власти в один голос признают, что полноценный контроль за действиями застройщика на данный момент не осуществляется.

"В любом случае ужесточать надо, так в настоящий момент полноценного контроля за действиями застройщика не наблюдается. Критерии, сроки механизм необходимо тщательно прописывать. Необходимо четко определить порядок взаимодействия администрации Ленинградской области совместно с застройщиками для того, чтобы всем сторонам был удобен данный механизм и не оставлял возможность неких "серых зон", — считает глава дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Даниил Федичев.

По его словам, "если без наблюдения вводить сразу внешнее управление, то, возможно, это позволит сделать механизм передачи новому застройщику более простым, позволит сэкономить время, а, следовательно, ускорить достройку".

"В сфере строительства жилья государственный контроль недостаточен, чтобы гарантировать получение покупателем квартиры: законодатель не предусмотрел действенных рычагов давления власти на недобросовестных застройщиков. Вместе с тем при возникновении проблемных объектов граждане спрашивают именно с нас. Ленинградская область предлагает действенные механизмы, чтобы достроить уже существующие проблемные объекты и минимизировать возможность появления новых", — признает губернатор области.

В регионе продолжается активная работа по решению проблем, связанных с действиями недобросовестных застройщиков. Ранее зампредседателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин сообщил, что до конца года будут введены в эксплуатацию трех проблемных жилых комплексов. Это микрорайон "Янино-Парк" во Всеволожском районе, строительство которого начато ГК "СУ-155", жилой комплекс "Горбунки-II" в Ломоносовском районе Ленобласти и 15-этажный жилой дом, который строится ЖСК "Новодевяткино". После ввода этих объектов квартиры получат более 500 дольщиков, вложивших средства в строительство этих домов.

Решаются вопросы достройки еще 18 проблемных объектов. Большинством объектов уже заинтересовались инвесторы, готовые вложить средства в окончание работ.

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