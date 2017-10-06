Прокуратура предостерегла штаб Навального в Петербурге от нарушения закона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Прокуратура Петербурга объявила предупреждения членам регионального штаба Алексея Навального о недопущении участия в несанкционированных массовых мероприятиях, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы к участию в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на Марсовом поле или Дворцовой площади в субботу, 7 октября. В сообщении отмечается, что правительством Санкт-Петербурга проведение акции там не согласовано, организаторам были предложены альтернативные места проведения.

"Любые попытки провести несогласованное мероприятие на Марсовом поле или Дворцовой площади — прямое нарушение закона. В целях недопущения возможных нарушений законодательства о противодействии экстремизму при проведении публичных мероприятий прокуратурой Санкт-Петербурга представителям регионального штаба Алексея Навального объявлены предостережения", — говорится в сообщении.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга сообщил, что не согласовывал акцию на Марсовом поле и предупредил, что участие в ней будет незаконным.

"В связи с появившимися утверждениями о якобы согласованной акции на Марсовом поле 7 октября, официально заявляем: "Ни одно собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование граждан на 7-8 октября 2017 года органами исполнительной власти не согласовывалось. Участие в них незаконно! Не поддавайтесь на провокации!" — говорится в сообщении комитета.