В Петербурге уволили учительницу, написавшую "дурак" на лбу школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Учительница 684-й школы Петербурга, написавшая слово "дурак" на лбу второклассника, уволена за совершение аморального проступка, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по образованию.

Ранее в СМИ появились сообщения, что учительница начальных классов 684-й школы написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика второго класса из-за того, что дети, несмотря на неоднократные замечания учительницы, рисовали "татуировки" маркером на руках. По данному факту были начаты проверки прокуратуры и уполномоченного по правам ребёнка.

"По нашей информации, сейчас идет процедура её (учительницы) увольнения на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы", — сказал собеседник агентства.

Представитель комитета по образованию добавил, что "все те претензии, которые предъявляла мама мальчика, подтвердились". Собеседник агентства не смог уточнить причины поступка учительницы, отметив, что в любом случае "человек, который совершает такие поступки, не должен работать в петербургской школе".

"Изначально характеристики учительницы были положительные. Она не так давно работает в Петербурге, но, тем не менее, имеет большой опыт, и до этого момента нареканий и жалоб со стороны родителей и детей не было", — добавил собеседник агентства.

Комментарий представителей школы РИА Новости получить не удалось.