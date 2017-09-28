В Петербурге уволили учительницу, написавшую "дурак" на лбу школьника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Учительница 684-й школы Петербурга, написавшая слово "дурак" на лбу второклассника, уволена за совершение аморального проступка, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по образованию.
"По нашей информации, сейчас идет процедура её (учительницы) увольнения на основании части 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ — расторжение трудового договора по инициативе работодателя за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы", — сказал собеседник агентства.
"Изначально характеристики учительницы были положительные. Она не так давно работает в Петербурге, но, тем не менее, имеет большой опыт, и до этого момента нареканий и жалоб со стороны родителей и детей не было", — добавил собеседник агентства.
Комментарий представителей школы РИА Новости получить не удалось.