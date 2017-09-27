В Петербурге проверят школу, где учительница написала "дурак" на ученике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала проверку по обращению родителей ученика 684-й школы, на лбу которого учительница якобы написала слово "дурак", сообщила РИА Новости представитель ведомства.
"Вчера вечером к нам поступило обращение родителей ребенка. Сегодня прокуратурой Московского района Петербурга организована проверка, представители школы вызваны для дачи объяснений", — сказала собеседница агентства.
Комментарием представителя городского комитета по образованию РИА Новости не располагает. Уполномоченный по правам ребёнка Светлана Агапитова сообщила, что занимается изучением ситуации.