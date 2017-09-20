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Общество

Снижать учебную нагрузку в автошколах было бы неверно, считают эксперты

16:2220.09.2017
(обновлено: 16:32 20.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фотоСотрудник ДПС во время дежурства на одной из автодорог в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Снижать объем обучения в автошколах при потенциальном разделении водителей на любителей и профессионалов было бы неверно, заявили РИА Новости эксперты, комментируя предложение Союза автошкол Москвы разделить всех водителей на две категории и не перегружать любителей излишними навыками.

Теоретические и практические занятия в автошколе. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автошколы предложили разделить водителей на любителей и профессионалов
Газета "Известия" сообщила, что из Союза автошкол Москвы обратились к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на две категории: любителей и профессионалов. По словам председателя союза Александра Ачкасова, учебную нагрузку для любителей можно снизить примерно на 30%, а для профессионалов организовать подготовку получше.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев сообщил РИА Новости, что считает инициативу разделить водителей оправданной.

Мужчина на пешеходном переходе
© Fotolia / Gena
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"В данном случае я считаю, что водителей действительно нужно разделить. Для тех, кто осуществляет пассажирские перевозки, управляет большегрузными автомобилями и работает в общественном транспорте, подготовка должна быть более квалифицированная — и с точки зрения психологической подготовки, и с точки зрения практического управления автомобилем. Есть специальное обучение для эскалаторщиков, для людей, управляющих прицепными автомобилями и так далее. У людей должна быть надпись: "С возможностью работать по найму". Точно так же, как и во многих государствах, которые дорожат безопасностью дорожного движения", — поделился своим мнением Канаев.

Автомобили водителей, нарушивших правила парковки на спецстоянке администрации Московского парковочного пространства
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По его словам, для профессионалов часы обучения действительно можно увеличить. А вот снижать часы обучения в автошколах для водителей, которые намерены использовать автомобиль исключительно для личных целей, было бы неправильно. По его словам, для них необходимо сохранить практические часы и внедрить их по максимуму, чтобы действительно научить их водить автомобиль, "а не только управлять им на полигонах". Кроме того, важно их обучить и психологической стойкости, считает эксперт.

"Второе, что для них важно оставить, это тест на психологическую устойчивость, чтобы понять, что человек действительно может управлять автомобилем. А также психологическую подготовку с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе при ДТП. А все остальное ему не нужно. А вот для водителей-профессионалов требуется гораздо больше навыков", — считает собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД на Площади Победы в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В свою очередь глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что любой водитель берет на себя большую ответственность, а потому разделения на любителей и профессионалов в этом деле быть не должно.

"Когда-то у нас такое было: водители-автолюбители и водители-профессионалы, но на работу принимали только профессионалов. Потом от этого отказались, потому что не может быть хирурга-любителя и хирурга-профессионала. Если уж мы доверяем человеческие жизни хирургу, как мы доверяем свои жизни и водителю, то, наверное, он должен быть всегда профессионалом. Меня слово "любитель" всегда настораживало, это как некая художественная самодеятельность. Никакого смысла я в этом не вижу", — сказал Травин.

Работа одной из автошкол. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Он предположил, что такая инициатива также может преследовать меркантильные цели. "Возможно, это цель автошкол — завлечь клиентов: хочешь из любителя стать профессионалом — приходи к нам переучиваться. Люди хотят пробить себе законодательную инициативу, пробить себе доход, потому что понятно, что из любителя стать профессионалом придется путем переобучения, а значит оплаты. Чтобы любитель ездил хуже, а профессионал ездил лучше? Такого быть не может. Водителю может пригодиться абсолютно все", — заключил эксперт.

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