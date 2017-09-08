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Общество

Ленинградская область готова принять EuroSkills-2022, заявил глава региона

13:0408.09.2017
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© РИА Новости / УткинПерейти в фотобанкЛенинградская область. Архивное фотоЛенинградская область. Архивное фото
© РИА Новости / Уткин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Россия подала заявку на проведение чемпионата рабочих профессий EuroSkills в 2022 году, в случае успеха европейские соревнования пройдут на площадках Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Новгородской области. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о несомненной пользе для региона подобных мероприятий, промышленники и профсоюзы поддержали его мнение.

Полезно для развития

"Подготовка и проведение чемпионата такого уровня обеспечит дополнительный приток финансовых средств в систему среднего профессионального образования региона, создаст основу для обновления материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, улучшит взаимодействие с крупными социальными партнерами учреждений образования", – заявил Дрозденко.

Выступление под гимн Евразийского экономического форума молодежи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Порхачев
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Глава региона также подчеркнул, что Ленинградская область продемонстрировала свою готовность к проведению соревнований рабочих кадров, организовав региональный чемпионат WorldSkills.

Первый региональный чемпионат прошел в области в феврале 2017 года. Молодые специалисты соревновались по 14 рабочим специальностям. Победитель чемпионата по специальности "Токарь на станках с числовым программным управлением" Вячеслав Сушков в мае 2017 года стал золотым призером всероссийского чемпионата WorldSkills.

Промышленники и профсоюзы поддерживают

Генеральный директор регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов заявил, что заявка Ленинградской области на проведение чемпионата на своей территории является полностью обоснованной.

Города России. Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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"На предыдущих чемпионатах WorldSkills Russia представители Ленинградской области заняли призовые места, поэтому нынешняя заявка нашего региона – это обоснованное мнение губернатора о серьезном потенциале области. Кроме этого, у нас подготовлена база, которая формируется в Гатчине – центр квалификации на базе учебного заведения Гатчинского района. Если чемпионат рабочих профессий EuroSkills привезут в Россию, в первую очередь, на базе Ленинградской области как одного из ведущих регионов, то я абсолютно уверен, что мы получим дополнительный стимул для развития профессионального образования средней специализации. А именно в таких сотрудниках сегодня нуждаются предприятия нашего региона", — отметил Габитов.

Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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По его словам, "наверняка есть специфические требования к проведению подобных мероприятий". "Но большой шаг к подготовке в Ленинградской области сделан уже сейчас, а к началу чемпионата мы уже будем готовы полностью", — подчеркнул Габитов.

Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин также заявил о поддержке профсоюзами проведения чемпионата в регионе. "Полностью поддерживаем", — сказал он, напомнив о немалых успехах профессионалов области на подобных чемпионатах.

EuroSkills – это самые масштабные соревнования в Европе по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые с 2008 года проводятся раз в два года в одной из стран-участниц движения WorldSkills.

Государственный Совет Республики Татарстан. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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WorldSkills – это международное движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования. Представителем международного движения WorldSkills в России выступает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". С 2013 года в стране ежегодно проводятся чемпионаты WorldSkills Russia – "олимпиады рабочих рук" – среди специалистов в возрасте 16-22 лет, обучающихся в системе профессионального образования.

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