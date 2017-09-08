Ленинградская область готова принять EuroSkills-2022, заявил глава региона

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Россия подала заявку на проведение чемпионата рабочих профессий EuroSkills в 2022 году, в случае успеха европейские соревнования пройдут на площадках Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Новгородской области. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о несомненной пользе для региона подобных мероприятий, промышленники и профсоюзы поддержали его мнение.

Полезно для развития

"Подготовка и проведение чемпионата такого уровня обеспечит дополнительный приток финансовых средств в систему среднего профессионального образования региона, создаст основу для обновления материально-технической базы профессиональных образовательных учреждений, улучшит взаимодействие с крупными социальными партнерами учреждений образования", – заявил Дрозденко.

Глава региона также подчеркнул, что Ленинградская область продемонстрировала свою готовность к проведению соревнований рабочих кадров, организовав региональный чемпионат WorldSkills.

Первый региональный чемпионат прошел в области в феврале 2017 года. Молодые специалисты соревновались по 14 рабочим специальностям. Победитель чемпионата по специальности "Токарь на станках с числовым программным управлением" Вячеслав Сушков в мае 2017 года стал золотым призером всероссийского чемпионата WorldSkills.

Промышленники и профсоюзы поддерживают

Генеральный директор регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов заявил, что заявка Ленинградской области на проведение чемпионата на своей территории является полностью обоснованной.

"На предыдущих чемпионатах WorldSkills Russia представители Ленинградской области заняли призовые места, поэтому нынешняя заявка нашего региона – это обоснованное мнение губернатора о серьезном потенциале области. Кроме этого, у нас подготовлена база, которая формируется в Гатчине – центр квалификации на базе учебного заведения Гатчинского района. Если чемпионат рабочих профессий EuroSkills привезут в Россию, в первую очередь, на базе Ленинградской области как одного из ведущих регионов, то я абсолютно уверен, что мы получим дополнительный стимул для развития профессионального образования средней специализации. А именно в таких сотрудниках сегодня нуждаются предприятия нашего региона", — отметил Габитов.

По его словам, "наверняка есть специфические требования к проведению подобных мероприятий". "Но большой шаг к подготовке в Ленинградской области сделан уже сейчас, а к началу чемпионата мы уже будем готовы полностью", — подчеркнул Габитов.

Председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин также заявил о поддержке профсоюзами проведения чемпионата в регионе. "Полностью поддерживаем", — сказал он, напомнив о немалых успехах профессионалов области на подобных чемпионатах.

EuroSkills – это самые масштабные соревнования в Европе по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые с 2008 года проводятся раз в два года в одной из стран-участниц движения WorldSkills.

WorldSkills – это международное движение, созданное для повышения престижа рабочих профессий и развития профобразования. Представителем международного движения WorldSkills в России выступает Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". С 2013 года в стране ежегодно проводятся чемпионаты WorldSkills Russia – "олимпиады рабочих рук" – среди специалистов в возрасте 16-22 лет, обучающихся в системе профессионального образования.

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