Путин рассказал, как ускорить полеты из Калининграда до Владивостока

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Мечта долететь из Калининграда до Владивостока всего за 30 минут вполне реализуема за счет авиационно-космической техники, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее".

Школьник из Гурьевска в Калининградской области озвучил президенту свой проект по оснащению двигателя нового пассажирского самолета МС-21 альтернативным топливом — жидким природным газом и жидким водородом.

Путин отметил, что для самой большой в мире страны по территории, которой является Россия, авиация есть один из безусловных приоритетов. "Это и региональные самолеты и авиация, это и среднемагистральные самолеты, это и широкофюзеляжные самолеты. Вообще ракетная техника, кстати говоря, сверхзвуковые самолеты — об этом мы тоже должны думать и никогда об этом не забывать", — сказал президент.

"Ведь важно высокоскоростное железнодорожное движение, важно развивать автомобильную сеть. И то и другое абсолютно точно востребовано для нашей страны. Но если использовать пассажирское, я очень осторожно скажу, но тем не менее, это реалии, это можно сделать уже сегодня, вопрос только в экономике этих проектов…. Пассажирское движение самолетно-космической техники, то из Калининграда до Владивостока нужно будет лететь не 9-12 часов, а минут 20. Все — вышли в космос, пролетели и сели. Ну, полчаса. Представляете", — рассказал Путин.

"Все, что я говорю, это не пустая фантазия, это мечта, но она вполне реализуемая", — добавил глава государства.