Граница незыблема: как озеро Сладкое оказалось в Казахстане

НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Небольшое озеро Сладкое в Новосибирской области после демаркации государственной границы летом этого года оказалось на территории Казахстана.

По официальным данным, границу в этом месте не меняли и менять не собираются, а озера россияне лишились из-за климата. При этом жители Купинского района, где находится озеро, еще могут рассчитывать на его возвращение: водоем вновь станет российским, если в результате дождей вернется в свои берега.

Бесполезное полуболото

Все началось с небольшого сообщения на официальном сайте администрации Купинского района с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане", в котором сообщалось, что до проведения демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера, находящегося в пяти километрах от деревни Покровка, располагалась на территории России, а теперь водоем полностью находится на территории Казахстана.

Сообщение было размещено еще 10 августа, однако внимание на него обратили спустя пять дней: 15 августа сначала в местных, а затем и в федеральных СМИ начали появляться новости с заголовками о том, что Россия "подарила" или "передала" Казахстану свое озеро.

В Пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что после проведения демаркационных работ летом этого года вблизи села Покровка государственная граница действительно была обозначена по восточному берегу озера Сладкое, в то время как ранее она проходила по водоему и часть его была на территории России.

Представитель управления пояснил, что демаркация государственной границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые. Собеседник отметил, что местные жители восприняли эту информацию спокойно.

Глава Купинского района утром 15 августа заявил сайту ngs.ru, что полуозеро-полуболото Сладкое для экономики района "совершенно бесполезное" и проще было "эту (российскую) частичку подвинуть". При этом вечером он сообщил некоторым СМИ, что передать Казахстану часть озера пока только планируется.

© РИА Новости Озеро Сладкое на карте сервиса Google Карты © РИА Новости Озеро Сладкое на карте сервиса Google Карты

Не брали



Пресс-служба посольства Казахстана в России в ответ на многочисленные публикации сообщила, что на участке границы в районе озера Сладкое никаких регулировок и разменов не производилось, а местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам, утвержденным совместной российско-казахстанской демаркационной комиссией. При этом в посольстве пояснили, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

В свою очередь вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов в интервью "Коммерсанту" напрямую опроверг сообщения о передаче озера Казахстану. Парламентарий заявил, что передача озера "не более чем досужие разговоры", не пояснив при этом своих слов.

Усохло, но может вернуться



В среду Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области пояснило РИА Новости: информация о том, что озеро Сладкое теперь находится на территории Казахстана, верна, как верно и то, что граница в этом месте не менялась, а соответственно, озеро никто соседнему государству не дарил и не передавал. Оказалось, что водоем за последние годы значительно уменьшился, в связи с чем граница теперь проходит по его восточному берегу.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", — сообщил представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — добавил собеседник агентства.

Ситуацию прокомментировал и глава Минприроды РФ Сергей Донской, который на своей странице в Facebook сообщил, что граница с Казахстаном, проходящая по озеру Сладкое в Новосибирской области, не изменится, а часть водоема еще сможет стать российской, если вернется в свои первоначальные берега.

Министр отметил, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы. Он пояснил, что в полностью зависящем от гидрометеорологических условий озере произошло естественное снижение уровня воды.

Между тем председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков считает, что местные охотники мало в чем потеряют из-за того, что теперь небольшое пограничное озеро-болото находится на территории Казахстана.

"В сезон, может быть, человек 50 посещало озеро, не одновременно. В принципе, не так много людей. Оно и раньше находилось в приграничной зоне, туда надо было брать специальный пропуск в погранотряде. Только при его наличии можно было охотиться", — рассказал Бибиков, отметив, что в Купинском районе 580 тысяч гектаров охотничьих угодий и множество других малых и больших озер. "Потерю" Сладкого он считает "невеликим ущербом".