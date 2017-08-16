Граница незыблема: как озеро Сладкое оказалось в Казахстане

НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Небольшое озеро Сладкое в Новосибирской области после демаркации государственной границы летом этого года оказалось на территории Казахстана.
По официальным данным, границу в этом месте не меняли и менять не собираются, а озера россияне лишились из-за климата. При этом жители Купинского района, где находится озеро, еще могут рассчитывать на его возвращение: водоем вновь станет российским, если в результате дождей вернется в свои берега.
Бесполезное полуболото
Сообщение было размещено еще 10 августа, однако внимание на него обратили спустя пять дней: 15 августа сначала в местных, а затем и в федеральных СМИ начали появляться новости с заголовками о том, что Россия "подарила" или "передала" Казахстану свое озеро.
В Пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что после проведения демаркационных работ летом этого года вблизи села Покровка государственная граница действительно была обозначена по восточному берегу озера Сладкое, в то время как ранее она проходила по водоему и часть его была на территории России.
Представитель управления пояснил, что демаркация государственной границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые. Собеседник отметил, что местные жители восприняли эту информацию спокойно.
Глава Купинского района утром 15 августа заявил сайту ngs.ru, что полуозеро-полуболото Сладкое для экономики района "совершенно бесполезное" и проще было "эту (российскую) частичку подвинуть". При этом вечером он сообщил некоторым СМИ, что передать Казахстану часть озера пока только планируется.
Не брали
В свою очередь вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов в интервью "Коммерсанту" напрямую опроверг сообщения о передаче озера Казахстану. Парламентарий заявил, что передача озера "не более чем досужие разговоры", не пояснив при этом своих слов.
Усохло, но может вернуться
В среду Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области пояснило РИА Новости: информация о том, что озеро Сладкое теперь находится на территории Казахстана, верна, как верно и то, что граница в этом месте не менялась, а соответственно, озеро никто соседнему государству не дарил и не передавал. Оказалось, что водоем за последние годы значительно уменьшился, в связи с чем граница теперь проходит по его восточному берегу.
"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", — сообщил представитель пресс-службы пограничного управления.
"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — добавил собеседник агентства.
Ситуацию прокомментировал и глава Минприроды РФ Сергей Донской, который на своей странице в Facebook сообщил, что граница с Казахстаном, проходящая по озеру Сладкое в Новосибирской области, не изменится, а часть водоема еще сможет стать российской, если вернется в свои первоначальные берега.
Министр отметил, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы. Он пояснил, что в полностью зависящем от гидрометеорологических условий озере произошло естественное снижение уровня воды.
Между тем председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков считает, что местные охотники мало в чем потеряют из-за того, что теперь небольшое пограничное озеро-болото находится на территории Казахстана.
"В сезон, может быть, человек 50 посещало озеро, не одновременно. В принципе, не так много людей. Оно и раньше находилось в приграничной зоне, туда надо было брать специальный пропуск в погранотряде. Только при его наличии можно было охотиться", — рассказал Бибиков, отметив, что в Купинском районе 580 тысяч гектаров охотничьих угодий и множество других малых и больших озер. "Потерю" Сладкого он считает "невеликим ущербом".