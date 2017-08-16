США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Граница незыблема: как озеро Сладкое оказалось в Казахстане

16:2016.08.2017
(обновлено: 16:43 16.08.2017)
024377
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкОзеро. Архивное фотоОзеро. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 16 авг — РИА Новости. Небольшое озеро Сладкое в Новосибирской области после демаркации государственной границы летом этого года оказалось на территории Казахстана.

По официальным данным, границу в этом месте не меняли и менять не собираются, а озера россияне лишились из-за климата. При этом жители Купинского района, где находится озеро, еще могут рассчитывать на его возвращение: водоем вновь станет российским, если в результате дождей вернется в свои берега.

Бесполезное полуболото

Пункт паспортного контроля на границе России и Казахстана. Архивное фото
© РИА Новости / Анастасия Селянина
Сладкое, но бесполезное: Россия передала Казахстану озеро
Все началось с небольшого сообщения на официальном сайте администрации Купинского района с заголовком "Озеро Сладкое теперь в Казахстане", в котором сообщалось, что до проведения демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера, находящегося в пяти километрах от деревни Покровка, располагалась на территории России, а теперь водоем полностью находится на территории Казахстана.

Сообщение было размещено еще 10 августа, однако внимание на него обратили спустя пять дней: 15 августа сначала в местных, а затем и в федеральных СМИ начали появляться новости с заголовками о том, что Россия "подарила" или "передала" Казахстану свое озеро.

В Пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области РИА Новости уточнили, что после проведения демаркационных работ летом этого года вблизи села Покровка государственная граница действительно была обозначена по восточному берегу озера Сладкое, в то время как ранее она проходила по водоему и часть его была на территории России.

Представитель управления пояснил, что демаркация государственной границы с Казахстаном, которая началась еще в 2005 году с делимитации (определения общего положения и направления границы между сопредельными государствами), на этом участке проводилась впервые. Собеседник отметил, что местные жители восприняли эту информацию спокойно.

Глава Купинского района утром 15 августа заявил сайту ngs.ru, что полуозеро-полуболото Сладкое для экономики района "совершенно бесполезное" и проще было "эту (российскую) частичку подвинуть". При этом вечером он сообщил некоторым СМИ, что передать Казахстану часть озера пока только планируется.

© РИА НовостиОзеро Сладкое на карте сервиса Google Карты
© РИА Новости
Озеро Сладкое на карте сервиса Google Карты

Не брали

Граница России и Казахстана. Архивное фото
© РИА Новости / Анастасия Селянина
"Граница там же": ФСБ объяснила "передачу" Казахстану озера Сладкое
Пресс-служба посольства Казахстана в России в ответ на многочисленные публикации сообщила, что на участке границы в районе озера Сладкое никаких регулировок и разменов не производилось, а местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам, утвержденным совместной российско-казахстанской демаркационной комиссией. При этом в посольстве пояснили, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

В свою очередь вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов в интервью "Коммерсанту" напрямую опроверг сообщения о передаче озера Казахстану. Парламентарий заявил, что передача озера "не более чем досужие разговоры", не пояснив при этом своих слов.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкПограничник с собакой на границе с Казахстаном
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Пограничник с собакой на границе с Казахстаном

Усохло, но может вернуться

В среду Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области пояснило РИА Новости: информация о том, что озеро Сладкое теперь находится на территории Казахстана, верна, как верно и то, что граница в этом месте не менялась, а соответственно, озеро никто соседнему государству не дарил и не передавал. Оказалось, что водоем за последние годы значительно уменьшился, в связи с чем граница теперь проходит по его восточному берегу.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", — сообщил представитель пресс-службы пограничного управления.

Сергей Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Граница России с Казахстаном по озеру Сладкое не изменится, заявил Донской
Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — добавил собеседник агентства.

Ситуацию прокомментировал и глава Минприроды РФ Сергей Донской, который на своей странице в Facebook сообщил, что граница с Казахстаном, проходящая по озеру Сладкое в Новосибирской области, не изменится, а часть водоема еще сможет стать российской, если вернется в свои первоначальные берега.

Министр отметил, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы. Он пояснил, что в полностью зависящем от гидрометеорологических условий озере произошло естественное снижение уровня воды.

Между тем председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков считает, что местные охотники мало в чем потеряют из-за того, что теперь небольшое пограничное озеро-болото находится на территории Казахстана.

"В сезон, может быть, человек 50 посещало озеро, не одновременно. В принципе, не так много людей. Оно и раньше находилось в приграничной зоне, туда надо было брать специальный пропуск в погранотряде. Только при его наличии можно было охотиться", — рассказал Бибиков, отметив, что в Купинском районе 580 тысяч гектаров охотничьих угодий и множество других малых и больших озер. "Потерю" Сладкого он считает "невеликим ущербом".

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкПограничник
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Пограничник
Комментировать
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена