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Общество

ФСБ и Минприроды объяснили путаницу с госграницей вдоль озера Сладкое

12:0716.08.2017
(обновлено: 12:08 16.08.2017)
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© РИА Новости / Анастасия СелянинаГраница России и Казахстана. Архивное фотоГраница России и Казахстана. Архивное фото
© РИА Новости / Анастасия Селянина

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области.

Сергей Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Граница России с Казахстаном по озеру Сладкое не изменится, заявил Донской
"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — добавил собеседник агентства.

Вернется в берега

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, озеро находится в бессточной зоне, в него не впадают никакие реки, поэтому сейчас его уровень естественным образом снизился, но осенью во время дождей водоем вернется в свои берега.

"Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами", — написал Донской на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы, но подчеркнул, что в действительности государственная граница не менялась.

Озеро Сладкое

Пункт паспортного контроля на границе России и Казахстана. Архивное фото
© РИА Новости / Анастасия Селянина
Сладкое, но бесполезное: Россия передала Казахстану озеро
Водоем находится в Купинском районе на юге области. Накануне в администрации района сообщили, что после демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) озеро полностью оказалось на территории соседней страны.

Позже в посольстве Казахстана заявили, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем "в соотношении 70:30". Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов также опроверг сообщения о передаче Казахстану российской части Сладкого озера.

Для охоты водоемов хватает

Председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков рассказал, что озеро и прежде за сезон посещало около 50 человек.

"В принципе, не так много людей. Оно и раньше находилось в приграничной зоне, туда надо было брать специальный пропуск в погранотряде. Только при его наличии можно было охотиться", — рассказал Бибиков, признав, что озеро скорее похоже на болото.

Он отметил, что в Купинском районе 580 тысяч гектаров охотничьих угодий и множество других малых и больших озер, и что для охоты "водоемов хватает".

 

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