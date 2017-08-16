ФСБ и Минприроды объяснили путаницу с госграницей вдоль озера Сладкое

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области.

"Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу", — рассказал РИА Новости представитель пресс-службы пограничного управления.

Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — добавил собеседник агентства.

Вернется в берега

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, озеро находится в бессточной зоне, в него не впадают никакие реки, поэтому сейчас его уровень естественным образом снизился, но осенью во время дождей водоем вернется в свои берега.

"Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами", — написал Донской на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы, но подчеркнул, что в действительности государственная граница не менялась.

Озеро Сладкое

Водоем находится в Купинском районе на юге области. Накануне в администрации района сообщили, что после демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) озеро полностью оказалось на территории соседней страны.

Позже в посольстве Казахстана заявили, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем "в соотношении 70:30". Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов также опроверг сообщения о передаче Казахстану российской части Сладкого озера.

Для охоты водоемов хватает

Председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков рассказал, что озеро и прежде за сезон посещало около 50 человек.