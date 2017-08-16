ФСБ и Минприроды объяснили путаницу с госграницей вдоль озера Сладкое

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, госграница в этом месте не менялась, заявило пограничное управление ФСБ по Новосибирской области.
Он отметил, что именно с этим было связано сообщение районной администрации, которая разъяснила местным жителям, что в связи с усыханием озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.
"Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее", — добавил собеседник агентства.
Вернется в берега
По словам главы Минприроды России Сергея Донского, озеро находится в бессточной зоне, в него не впадают никакие реки, поэтому сейчас его уровень естественным образом снизился, но осенью во время дождей водоем вернется в свои берега.
"Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами", — написал Донской на своей странице в Facebook.
Министр добавил, что ситуация вокруг озера — история о том, как климатические изменения меняют границы, но подчеркнул, что в действительности государственная граница не менялась.
Озеро Сладкое
Позже в посольстве Казахстана заявили, что граница осталась на прежнем месте и, как и ранее, разделяет водоем "в соотношении 70:30". Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов также опроверг сообщения о передаче Казахстану российской части Сладкого озера.
Для охоты водоемов хватает
Председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков рассказал, что озеро и прежде за сезон посещало около 50 человек.
"В принципе, не так много людей. Оно и раньше находилось в приграничной зоне, туда надо было брать специальный пропуск в погранотряде. Только при его наличии можно было охотиться", — рассказал Бибиков, признав, что озеро скорее похоже на болото.