Эксперт рассказал, как передача озера Казахстану скажется на охотниках

НОВОСИБИРСК, 16 авг – РИА Новости. Охотники мало в чем потеряют из-за того, что теперь небольшое пограничное озеро Сладкое находится на территории соседнего Казахстана, заявил РИА Новости председатель общества охотников и рыболовов Купинского района Новосибирской области Владимир Бибиков.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации (фактического проведения линии госграницы на местности с обозначением спецзнаками) часть озера Сладкое находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. В Пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области РИА Новости пояснили, что озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло, а государственная граница в этом месте не менялась.

"В сезон, может быть, человек 50 посещало озеро, не одновременно. В принципе, не так много людей. Оно и раньше находилось в приграничной зоне, туда надо было брать специальный пропуск в погранотряде. Только при его наличии можно было охотиться", — рассказал Бибиков, признав, что озеро скорее похоже на болото.

Он отметил, что в Купинском районе 580 тысяч гектаров охотничьих угодий и множество других малых и больших озер, и назвал "потерю" пограничного озера Сладкое незначительным ущербом местным жителям.

"Считаю, что это невеликий ущерб. Закон есть закон, все же происходит по картам. Раз идет демаркация границы, значит, так положено. Конечно, жалко и нам, например, все дорого, но закон есть закон. Нельзя в пограничной зоне охотиться. Раньше, когда было единое государство, охотились, но многое изменилось", — сказал Бибиков.

Он добавил, что к нему никто из охотников с жалобами не обращался. "Охотугодьев хватает, водоемов хватает. Ничего страшного, будут охотиться на других озерах", — сказал он.