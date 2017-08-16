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Общество

Трутнев рассказал, когда пострадавшие от паводка в Приморье получат выплаты

Сюжет:
Паводок в Приморье (110)
09:2416.08.2017
(обновлено: 09:25 16.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЮрий Трутнев. Архивное фотоЮрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Все выплаты жителям Приморья, пострадавшим от паводка, должны быть завершены в течение семи дней, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Власти выделят 555 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка в Приморье
В ходе совещания во Владивостоке Трутнев сообщил, что в ходе мощного паводка в Приморье были подтоплены 35 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, более 2,5 тысячи жилых домов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.

"Какие задачи сейчас поставлены. Прежде всего, как можно быстрее закончить обследование домов, разобраться, какие дома ремонтировать, какие непригодны для проживания. Эта работа должна быть закончена в течение трех дней. В течение семи дней должна быть закончена работа по осуществлению всех видов выплат людям", — сказал Трутнев. По его словам, эти выплаты администрация гарантировала осуществить в течение семи дней.

Трутнев подчеркнул, что 99 миллионов рублей, выделенные постановлением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для помощи пострадавшим от паводка жителям Приморья, "уже пришли на место".

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Несколько населенных пунктов отрезало от суши. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.

Наводнение в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПрошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.Жители на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В регионе оказались залиты водой полторы тысячи домов.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИз-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.Состав сошел с рельсов из-за разрушенного ливнями железнодорожного полотна на перегоне Баневурово - Барановский железнодорожного участка Уссурийск —- Владивосток. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Из-за размыва грунта под железнодорожным полотном на перегоне Баневурово — Барановский железнодорожного участка Уссурийск — Владивосток сошли с рельсов несколько вагонов подвижного состава.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.Молодежь на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации. За ночь в городе выпало более 200 миллиметров осадков, здесь оказались затоплены центральные улицы и многие перекрестки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.Река Комаровка, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На данный момент нет электроэнергии в пяти городских поликлиниках Уссурийска и в фельдшерско-акушерских пунктах сел Яконовка, Кроуновка, Линевичи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБолее пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.Мужчина вычерпывает воду из подъезда на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Более пяти тысяч жителей Уссурийского городского округа уже сообщили о подтоплении домов, квартир в многоэтажных домах и отключении электроэнергии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В пункте временного размещения, организованном в Уссурийске, по данным на 13:00, находится 31 человек, в том числе 16 детей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.Мужчина на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В результате мощного паводка было нарушено транспортное сообщение с семью селами Уссурийского округа и прервано автомобильное сообщение с Хасанским районом Приморья.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.Потоки воды на затопленной улице Уссурийска. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
В Уссурийске уже начались аварийно-восстановительные работы. Бригады МУП "Уссурийск-Водоканал" откачивают воду из ливневых колодцев.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЖители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.Подтопленный дом в Уссурийске. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Жители нескольких районов Приморья частично остались без сотовой связи из-за ливней, которые привели к обрыву оптоволокна.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЛивнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.Разрушенное ливнями дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. 7 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ливнями было разрушено дорожное полотно на трассе Раздольное — Славянка. В район направлена дополнительная дорожная техника, для восстановления трассы заготовлен скальный грунт. Работы начнут после схода воды.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае.Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае. 8 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Рельсовая колея разрушенного в результате наводнения железнодорожного моста на перегоне Уссурийск - Славянка в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЗдание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске.Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсновные аварийно-восстановительные работы в подтопленном Приморье власти планируют завершить до конца этой недели.Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Основные аварийно-восстановительные работы в подтопленном Приморье власти планируют завершить до конца этой недели.
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