Трутнев рассказал, когда пострадавшие от паводка в Приморье получат выплаты

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Все выплаты жителям Приморья, пострадавшим от паводка, должны быть завершены в течение семи дней, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе совещания во Владивостоке Трутнев сообщил, что в ходе мощного паводка в Приморье были подтоплены 35 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, более 2,5 тысячи жилых домов, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно.

"Какие задачи сейчас поставлены. Прежде всего, как можно быстрее закончить обследование домов, разобраться, какие дома ремонтировать, какие непригодны для проживания. Эта работа должна быть закончена в течение трех дней. В течение семи дней должна быть закончена работа по осуществлению всех видов выплат людям", — сказал Трутнев. По его словам, эти выплаты администрация гарантировала осуществить в течение семи дней.

Трутнев подчеркнул, что 99 миллионов рублей, выделенные постановлением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева для помощи пострадавшим от паводка жителям Приморья, "уже пришли на место".

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. Несколько населенных пунктов отрезало от суши. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.