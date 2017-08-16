Власти выделят 555 млн рублей на помощь пострадавшим от паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Еще 555 миллионов рублей на помощь пострадавшим от паводка жителям Приморья будет выделено из федерального бюджета, сообщил на совещании во Владивостоке полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Правительством РФ уже принято решение, Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении 99 миллионов рублей для помощи пострадавшим, 555 миллионов рублей будет выделено на заседании правительства в четверг. То есть вся необходимая помощь со стороны федерального центра будет оказана. Работает МЧС, Минтранс, РЖД, работы проводятся здесь, на территории Приморского края, и от того, как все будет организовано, во многом зависит, как быстро мы справимся с ЧС", — сказал Трутнев.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.