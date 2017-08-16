МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов (ЕР) опроверг сообщения о передаче Казахстану российской части Сладкого озера в Купинском районе области.

Ранее в администрации Купинского района сообщили, что до демаркации часть Сладкого озера находилась на территории России, а теперь полностью находится на территории Казахстана. Позже пресс-служба посольства Казахстана в России заявила, что граница осталась на прежнем месте.

"Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?" — заявил первый вице-спикер регионального парламента газете "Коммерсант".

Со ссылкой на разговор с главой районной администрации Владимиром Шубниковым он добавил, что сообщения о передаче озера — "не более чем досужие разговоры". Панферов пояснил, что "администрация района лишь рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы".