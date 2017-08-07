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Общество

Власти направят 2,5 млрд рублей на реставрацию исторического облика Выборга

19:5307.08.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЧасовая башня в городе Выборг. Архивное фотоЧасовая башня в городе Выборг. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области направят 2,5 миллиарда рублей на восстановление в течение трех лет исторического облика Выборга в рамках концепции сохранения исторической части города.

Главные достопримечательности под присмотром

"Через месяц мы объявим конкурс, а в июне (2018 года – ред.) подведем итоги, потом проведем общественные слушания. Финансировать проект планируется из бюджета Ленобласти через субсидии Выборгскому району. Стоимость проекта составит около 2,5 миллиарда рублей", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Постер с изображением режиссера Эльдаром Рязановым
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За сохранение исторической части Выборга отвечает специально разработанная концепция, которая включает 46 томов. В них содержится информация обо всех объектах культурного наследия разной типологической принадлежности в городе с фотофиксацией, актами технического состояния, рекомендательным разделом и программой сохранения с укрупненным сметным расчетом.

"Когда мы говорим об историческом центре Выборга, мы понимаем, что большая часть этой территории является объектами культурного наследия, все они находятся под охраной. По нормам федерального и регионального законодательства, которые опираются на международные принципы реставрации и опыт российской школы реставрации, закон устанавливает четкие требования по порядку работ и их контролю. В этих жестких рамках и идет работа. Мы понимаем, что в текущем состоянии эти объекты оставлять нельзя, дальше они будут разрушаться. Дэдлайн уже прошел, настало время приводить город в порядок", — считает заместитель главы комитета по культуре Александр Карлов.

Перечень объектов и очередность выполнения работ определяются в соответствии с рекомендациями это концепции. Срок ее реализации рассчитан на период до 2020 года. Работы проводятся за счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов, часть — на средства Международного банка реконструкции и развития.

Ключи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina
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В соответствии с рекомендациями концепции, создано государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Выборгский объединенный музей-заповедник", в пользование которого переданы объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на Замковом острове, "Часовая башня", "Башня Ратуши", "Жилой дом", "Дом купеческой гильдии" поданы заявки на "Костел Гиацинта", "Пороховой погреб", "Кордегардию".

Объекты на капремонте

Объекты исторического наследия впервые в истории Ленинградской области вошли в краткосрочный план капитального ремонта в следующем году. В план на 2018 год входит 66 домов Выборгского района, среди них — многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия. Программа на 2018 год включает 10 таких зданий в Выборге, расположенных по адресам: проспект Ленина, дома 6, 20, 12/10, улица Крепостная 37; улица Вокзальная, дом 4; проспект Суворова, дом 25; улица Северная, дом 8; улица Сторожевой башни, дом 18; Ленинградский проспект, дом 31; Ленинградское шоссе дом 1.

Археологи нашли под Выборгом уникальный курганный комплекс эпохи бронзы
© Фото : пресс-служба ИММК РАН
Археологи нашли под Выборгом уникальный курганный комплекс эпохи бронзы
Несмотря на то, что стоимость ремонта таких объектов в несколько раз превышает стоимость ремонта обычных многоквартирных домов, уровень взносов за капитальный ремонт для жителей не изменится. Согласно решению Дрозденко, разница будет профинансирована из бюджета Ленинградской области. Конкурсы на проведение проектно-изыскательных работ планируется провести до конца 2017 года, а в 2018-м — выполнить необходимые виды строительно-монтажных работ.

Туристов будет больше

По мнению Карлова, установленный срок реализации концепции сохранения исторической части Выборга является объективным. "До 2020 года у нас достаточно времени, чтобы обдумать все нюансы работы и выполнить их в полном объеме", — отметил замглавы комитета по культуре.

Он подчеркнул большую значимость проделываемой работы для увеличения туристического потока в будущем. "После того, как будет полностью восстановлена вся историческая часть города, туристы будут задерживаться в Выборге не на день, а на несколько дней. Ведь у них будет возможность не только посетить музеи, но и обойти немалую часть нашего исторического наследия города", — сказал он.

Доктор исторических наук Александр Крылов также считает необходимым сохранение исторического центра Выборга как одного из залогов туристической привлекательности города.

"Единого подхода к реконструкции исторических центров в мире не существует. Лондон, к примеру, пошел по пути новостроя, крупнейшие города Прибалтики заботятся в первую очередь об аутентичном облике. Думаю, что сохранить Старый город в Выборге в том виде, как он есть, – самый лучший вариант", — считает историк.

По его мнению, туристический потенциал Выборга для россиян далеко не исчерпан, их могут привлечь новые маршруты по старинным местам. "Большие перспективы остаются и со стороны финских и шведских соседей. Они изначально испытывают огромный интерес к выборгскому средневековью, так как с ним немало связаны страницы истории их государств", — сказал он.

Процесс укрепления углеродными лентами на объекте (Система внешнего армирования)
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Сегодня правительство Ленинградской области разрабатывает программу развития исторической части Выборга с учетом стратегии социальной-экономического развития Ленинградской области до 2030 года и стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области до 2025 года. Этот проект войдет в перечень приоритетных проектов, исполнение которых курирует лично губернатор Ленинградской области.

Выборг основан в 1293 году, численность его населения составляет 80,9 тысячи человек. В городе расположено 264 объекта культурного наследия, в том числе знаменитый Выборгский замок. Ее донжон, башня святого Олафа, стал символом города. Выборг является историческим поселением федерального значения.

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