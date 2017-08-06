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Общество

Матерый волк-одиночка. Памяти фронтового фотокора Андрея Стенина

08:0006.08.2017
(обновлено: 08:02 06.08.2017)
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© AFP 2017Фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей СтенинФотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
© AFP 2017

Андрей Стенин. Архивное фото
© РИА Новости
Последняя война Андрея Стенина
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Ровно три года назад, 6 августа 2014 года, на Донбассе погиб военный фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин. Автомобиль "Рено Логан", в котором он ехал в сторону города Снежное Донецкой области вместе с двумя военкорами-добровольцами "Информационного корпуса" и двумя ополченцами, попал под шквальный огонь подразделений вооруженных сил Украины. Все пятеро погибли на месте, не успев даже выбежать из машины. Российские коллеги обнаружили обгоревший остов "Логана" лишь спустя шестнадцать дней, 22 августа. До этого момента о судьбе Андрея не было известно ровным счетом ничего. Официальные украинские власти то заявляли, что Стенина арестовали за "пособничество террористам", то "включали заднюю" и утверждали, что ничего о нем не слышали. А когда вскрылась правда, никто, само собой, наказания не понес.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкМесто гибели Андрея Стенина
© РИА Новости
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Место гибели Андрея Стенина

Андрей Стенин стал четвертым российским журналистом, убитым на юго-востоке Украины с начала гражданской войны. 17 июня 2014 года под Луганском в результате минометного обстрела погибли корреспондент ВГТРК Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин. А 29 июня от пулевого ранения в живот скончался оператор "Первого канала" Анатолий Клян.

Молчун

Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Андрей Стенин. Лучшие фотоработы
С Андреем Стениным мне довелось близко поработать, к сожалению, только один раз. Полдень 4 марта 2014 года. "Сводный отряд" репортеров российских федеральных СМИ на двух автомобилях впервые выезжает из Крыма, к тому времени надежно взятого под контроль "вежливыми людьми", на материковую Украину. Я, тогда еще спецкор "Вечерней Москвы", сижу в прокатной "Тойоте" вместе с Андреем Стениным и военкорами "Комсомольской правды" Александром Коцем и Дмитрием Стешиным. Впереди — "флайка" съемочной группы Евгения Поддубного из ВГТРК. Цель вылазки — посетить соседнюю с Крымом Херсонскую область, пообщаться с местными жителями и узнать, что они думают о происходящем в стране.

Миновав блокпост севастопольских "Беркутов" на перекопском перешейке, въезжаем на материк. И буквально за первым же поворотом натыкаемся на кордон украинских пограничников. Рослые бойцы в масках и бронежилетах быстро и без лишних вопросов проверяют документы телевизионщиков, машут рукой — "проезжай!" Нашу же легковушку досматривают не в пример тщательнее. Пограничник с явным недоумением листает по очереди четыре российских паспорта, долго проверяет журналистские "ксивы", постоянно переводя взгляд с фотографий на наши лица и обратно. Наконец, помявшись, возвращает документы и желает счастливого пути.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве

Минут пятнадцать мы обсуждаем этот случай, гадаем, чем могли вызвать подозрения пограничника и периодически оглядываемся, не едет ли за нами "хвост". Наконец, переключаемся на другие насущные темы. Молчит только Стенин, отрешенно просматривая утреннюю съемку на экране своего фотоаппарата.

— А вы знаете, почему погранец нас так долго проверял?— Андрей впервые подает голос, когда мы уже въезжаем в Херсон. — Подумал, что мы шпионы и удивился, как наши кураторы из ФСБ могли так лопухнуться с оперативными псевдонимами. Набились, блин, в одну машину: Коц А.И., Коц А.И., Стенин и Стешин.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСитуация в Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация в Донецкой области

Так под дружный хохот мы и добрались до места назначения. Херсон тогда нас встретил не то чтобы враждебно, но с явно ощутимым холодком. В те дни никто и помыслить не мог, что спустя несколько месяцев на журналистов российских СМИ украинские военные объявят охоту. А Андрей весь день молчал, обдумывая что-то свое, лишь щелкал затвором любимой "зеркалки", каждый раз безошибочно выбирая идеальный ракурс.

Профессионал

Таким Стенина и помнят коллеги, изъездившие с ним, пожалуй, все "горячие точки" последних 7-8 лет. Спокойный и немного флегматичный молчун, в любой момент способный по-снайперски "выстрелить" хорошей шуткой или метким наблюдением. Всегда максимально собранный профессионал, имеющий фантастическое чутье на эксклюзив. Настоящий волк-одиночка, визитной карточкой которого была способность безошибочно появляться со своим фотоаппаратом в самой гуще событий. А потом исчезать и вновь оказываться там, где "горячо".

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПротивники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир

"Если ты с Андрюхой заходил на митингующий Тахрир в Каире, то абсолютно точно знал, что он "потеряется", — рассказал спецкор "Комсомольской правды" Александр Коц. — Он любил работать один, ему так было удобнее. Поэтому в первые дни после его исчезновения на Донбассе мы не сильно переживали. У нашей военкорской компании даже пословица была "терять Стенина — это нормально". Никто и помыслить не мог, что мы потеряли его навсегда".

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВоеннослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Военнослужащий правительственной армии Сирии на территории замка Крак Де Шевалье, отбитого у боевиков-исламистов в марте 2014 года

Помимо высочайших профессиональных качеств, Андрей Стенин обладал тем, что можно получить только на войне, — опытом выживания. Фронтовые друзья неоднократно подмечали его поразительную интуицию и способность предугадывать опасность. Эта "чуйка" много раз спасала жизнь и ему, и его коллегам.

Дмитрий Стешин (справа), Семен Пегов (в центре) и Евгений Поддубный. Донбасс
© Фото : Дмитрий Стешин, Александр Коц
Друзья об Андрее Стенине: "Ездит с нами Андрюха!"
"В Сирии в горах мы с ним поссорились, пожалуй, первый и последний раз, — вспоминал после гибели Стенина военкор Life Семен Пегов. — Снимали, как "работает" по боевикам тяжелая техника армии Асада. Кто-то из военных сказал: надо поскорее отсюда сматываться — прилетит "ответка". Я и понятия не имел тогда, что это такое. Настаивал на том, чтобы остаться. Стенин был категорически против. Я разобиделся в хлам. Обзывал его трусом по дороге обратно. Когда добрались до штаба, нам рассказали, что ребята, которых мы снимали, погибли. Я перестал обижаться".

Писатель

Красочность, правдивость и профессионализм фотографий Андрея Стенина по достоинству оценили многие. В 2010 году за выполнение журналистского долга он был награжден премией "Искра", дважды становился лауреатом премии "Серебряная камера". Его работы с войн и вооруженных конфликтов использовали в своих публикациях крупнейшие мировые информационные агентства. Но не все знают, что Андрей был и прекрасным пишущим журналистом.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖитель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Житель Бенгази сжигает портрет Муамара Каддафи

"О существовании Стенина я узнал не по его фотографиям, а по тексту, который он написал из Ливии, — вспоминает Александр Коц. — У него был творческий порыв, и он передал оттуда совершенно потрясающий репортаж о своей работе на стороне повстанцев под Бенгази. С абсолютно уникальным ощущением войны. Я был поражен тем, насколько мастерски он умеет замечать детали, которые мало кто видит. Когда познакомился с ним лично, спросил, почему он бросил "писанину". Он просто ответил, что фотография ему видится более честным занятием".

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным

Тем не менее писать Андрей не прекращал до самой своей гибели. Его короткие зарисовки в "Фейсбуке" из осажденного Славянска, полные динамики, юмора и самоиронии, совсем не напоминают газетные репортажи. Но именно они лучше всего могут рассказать читателю, каково работать журналисту в зоне боевых действий. Всю суть он метко выразил одной фразой: "Самое главное в нашей профессии — это сфотать атомный гриб и успеть передать фоточки в редакцию до того, как дойдут световая и ударная волны".

© AFP 2017Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
© AFP 2017
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин

Три года назад, 6 августа 2014 года, Андрей Стенин впервые "передаться" в редакцию не успел.

Война и мир Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкФотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.Протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения Братья-мусульмане в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Фотокорреспондент Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, судебных процессов и военных конфликтов. На этой его фотографии - протестующие у разгромленного здания штаб-квартиры политического движения "Братья-мусульмане" в Каире, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сторонники военного правительства Египта во время демонстрации на площади Аббасия в Каире, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМестные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.Местные жители стоят у пирамид в Гизе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Местные жители у пирамид в Гизе, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.Жители района Маншият-Насир на окраине Каира, так называемого города мусорщиков
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители района Маншият-Насир, так называемого "города мусорщиков", на окраине Каира. Сюда со всего города привозят мусор на сортировку, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПротивники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Противники президента Моххамеда Мурси на площади Тахрир, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПоследствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Последствия погрома в городском доме президента Киргизии Курманбека Бакиева, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.Жители села Тейит чистят лук во дворе своего дома
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители села Тейит в Киргизии чистят лук во дворе своего дома, 2010 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖенщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенком - беженцы из Сирии - в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.Мальчик из семьи сирийских беженцев в одном из домов в городе Хальба на севере Ливана
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мальчик из семьи сирийских беженцев в разрушенном доме в городе Хальба на севере Ливана, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Дети одного из племен сирийских бедуинов-беженцев играют на месте стоянки возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкТанкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.Мальчики с пистолетами играют в войну в Латакии
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мальчики играют в войну в Латакии, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкВоеннослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.Военнослужащий правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий сирийских правительственных войск внутри бронетранспортера во время столкновений с боевиками в центре Хомса, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСолдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.Солдаты правительственных войск неподалеку от турецкой границы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Солдаты правительственных войск Сирии неподалеку от турецкой границы, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сирийский солдат лежит на кровати на господствующей высоте у города Кесаб, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкГорожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Горожане в революционном автобусе на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Горожане в "революционном автобусе" на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкДемонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Демонстранты на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста занимаются гимнастикой в парке Гези в Стамбуле, 2013 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Погрузка беженцев на греческий корабль в ливийском порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители Бенгази сжигают портреты Муамара Каддафи, плакаты с его цитатами и "Зеленую книгу" бывшего лидера, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЛагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.Лагерь беженцев в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Лагерь беженцев в порту Бенгази, Ливия. 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПогрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази, 2011 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе, 2012 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкУчастник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Участник акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жительница поселка Семеновка Донецкой области в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкЖители поселка Семеновка, 2014 год.Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Жители поселка Семеновка, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца, Донецк. 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкБойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным, 2014 год.
© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкРаненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Раненые украинские десантники, взятые в плен в ходе боя за город Шахтерск, 2014 год.
© Фото : Коммерсантъ/Матвей ШимановС 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.Фотокорреспондент Андрей Стенин
© Фото : Коммерсантъ/Матвей Шиманов
С 5 августа 2014 года Андрей Стенин, работавший на востоке Украины, перестал выходить на связь. О гибели журналиста стало известно лишь 3 сентября. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин был посмертно награжден орденом Мужества.
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В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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