СК раскрыл новые подробности расследования гибели фотокора Стенина

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России продолжает устанавливать обстоятельства убийства фотокорреспондента Международного информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина во время командировки в Донбасс в 2014 году, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В августе 2014 года Андрей Стенин находился в командировке на востоке Украины. С 5 августа он перестал выходить на связь. Источники сообщали, что журналист мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал.

По всему миру проходили акции в поддержку фотокорреспондента. Обеспокоенность судьбой Стенина выразили представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович, Международная федерация журналистов (IFJ), а также Международная организация "Репортеры без границ" (Reporters sans frontiеres, RSF).

Вечер гибели

Как установило следствие, вечером 6 августа на автомобиле "Рено-Логан" в составе колонны беженцев фотокорреспондент двигался по автодороге Снежное-Дмитровка. Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно, 79 аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение.

"В результате обстрела было уничтожено более 10 машин с мирным населением. Несколько человек успели убежать и скрыться в придорожных посадках", — рассказала Петренко. По ее словам, после расстрела мирной колонны нападавшие осмотрели автомашины на предмет ценностей, а после целенаправленно сожгли с целью сокрытия следов массового расстрела мирных граждан.

"Они не только осматривали уничтоженные машины и тела погибших, но и, по свидетельствам очевидцев, грузили вещи из уничтоженных машин в свой транспорт, обыскивали тела погибших", — сообщила Петренко.

Личности погибших установлены

Представителям ополчения 27 августа удалось передать в распоряжение российского следствия пакет с фрагментами обгоревших останков пяти человеческих тел, обнаруженных в разрушенной машине "Рено-Логан" на дороге Снежное-Дмитровка. По результатам проведенных экспертиз были сделаны выводы о принадлежности их Андрею Стенину, а также сотрудникам средств массовой информации Сергею Коренченкову, Андрею Вячало и представителям ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Артему Аверьянову и Андрею Хоружию.

"Родственники всех указанных лиц признаны потерпевшими по уголовному делу", — сообщила представитель СК.

Спасшийся свидетель

Ранее СК сообщал, что в рамках уголовного дела был установлен свидетель. Петренко рассказала, что этот человек получил ранения в ходе обстрела, но смог спастись. Он и подтвердил версию российского следствия о событиях того дня.

Петренко рассказала, что Следственный комитет РФ направил запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины, но в ответе на него было указано лишь то, что правоохранительными органами этой страны ведется досудебное расследование по фактам убийства журналистов. "В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина", — заявила представитель СК.

Также следствие продолжает устанавливать свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств, добавила собеседница агентства.