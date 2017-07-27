На машине в Литву: особенности перехода границы и лишение прав за "зебру"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Собираясь в Литву на автомобиле, помните, что нарушать правила дорожного движения в этой стране по-настоящему опасно: лишиться водительских прав можно даже за самые невинные, по российским меркам, "прегрешения". С документами на машину нужно быть еще внимательнее, иначе поездка окончится, так и не успев начаться. Об особенностях путешествия на машине в страну янтарного моря и лечебных курортов — в материале РИА Новости.

С востока и с запада

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Путь в Литву для жителей основной части России пролегает через Белоруссию. До самого близкого по расстоянию пограничного перехода "Каменный лог — Мядининкай" можно добраться через Минск по трассе E28. Несмотря на большую пропускную способность (тысяча легковых машин в сутки), этот пограничный пункт самый загруженный.

До более свободного и самого крупного — "Бенякони — Шальчининкай" (1,1 тысячи легковых автомобилей в сутки) — придется сделать небольшой крюк в 40 км. На перегоне "Котловка — Лаворишкес" (еще плюс 30 км) очередей также меньше. Все пункты работают круглосуточно, а длину очередей на них можно посмотреть на интерактивной карте сайта Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

С февраля 2017 года международный статус приобрел еще один пункт пропуска на границе Белоруссии и Литвы — "Лоша — Шумскас". Он находится всего на шесть километров дальше Каменного лога и обслуживает исключительно легковые автомобили, однако проезд через него связан с некоторыми ограничениями. Как сообщает Sputnik Литва, въезд через этот пограничный переход разрешен только владельцам машин, а возвращаясь из Литвы в Россию, вы не сможете провезти ни грамма алкоголя. Дело в том, что "Лоша — Шумскас" имеет статус "пункта упрощенного пропуска", поэтому брать с собой разрешено лишь личные вещи согласно перечню.

Маршрутов до литовской границы у жителей Калининградской области едва ли меньше, чем у обитателей основной части России. Крупнейший пограничный пункт "Чернышевское — Кибартай" рассчитан на 1150 легковых автомобилей в сутки, "Советск — Панемуне" — чуть поменьше, но и в том, и в другом случае велик шанс нарваться на очередь из граждан Литвы, которые ездят в Россию заправиться дешевым топливом. Третий маршрут "Морское — Нида" — самый живописный и пролегает через Куршскую косу. Однако здесь придется уплатить экологический сбор в размере 300 рублей за водителя и 150 рублей за каждого пассажира. Причем на российской стороне это надо сделать дважды: при въезде в районе Зеленоградска и на границе. На литовской стороне сумма сбора составит 20 евро. Кроме того, до большого материка придется добираться на пароме, который ходит каждые 20 минут и оплачивается только по схеме "туда-обратно". Стоимость переправы легкового автомобиля вместе с водителем составляет 11 евро (около 800 рублей), за каждого пассажира нужно доплачивать по 80 евроцентов (около 55 рублей), плыть недолго — около пяти минут.

Бумажная волокита

Литва — одна из стран Шенгенского соглашения, поэтому понадобится виза. Также в обязательном порядке необходимы медицинские страховки на всех путешественников, а для автомобиля придется покупать международный полис ОСАГО "Зеленая карта".

Литовские пограничники могут потребовать с автотуристов диагностическую карту на автомобиль. В России этот документ обязателен только для легковых машин старше трех лет. Поэтому если вы едете на более свежем автомобиле, нужно пройти внеплановый техосмотр и получить документ. Причем сделать это надо до начала процедуры перехода границы: карту смотрят уже после проставления штампа о въезде в Литву и, если ее нет, отправляют обратно со штампом о выезде. Для обладателей визы с однократным въездом это равносильно концу путешествия.

Диагностическую карту могут потребовать и внутри страны, так как сотрудники полиции имеют право проверять техническую исправность автомобиля прямо на дороге. В связи с этим важно также иметь в машине аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет.

Денежные вопросы

Все дороги в Литве бесплатны для легкового транспорта. С 10 ноября по 31 марта на всех автомобилях в обязательном порядке должны быть установлены зимние шины. Шипованные колеса можно использовать только с 1 ноября по 9 апреля, и в этом случае на заднем стекле должен быть размещена соответствующая наклейка. Будьте внимательны: с 1 ноября по 31 марта на скоростных магистралях (ограничение 130 км/ч) и дорогах, предназначенных только для автомобилей (120 км/ч), максимальная разрешенная скорость движения опускается до 110 км/ч.

Стоимость бензина АИ-95 составляет чуть более одного евро, в пересчете на наши — около 75 рублей. Литр дизеля стоит в среднем 66 рублей, а за литр газа попросят около 34 рублей. Литва окутана густой сетью газовых АЗС, их в небольшой стране целых 840, так что проблем с голубым топливом не будет.

В крупных городах организовано платное парковочное пространство, и цены на нем даже ниже московских. Например, в Вильнюсе городской паркинг поделен на четыре зоны: зеленую, желтую, синюю и красную. Думаете, самая дорогая красная? Ошибаетесь! Зеленая парковка будет стоить всего 30 центов в час (20 рублей), желтая — в два раза дороже, красная — полтора евро (100 рублей), а синяя обойдется в 2,5 евро (175 рублей). Экономные могут присмотреться к стоянкам возле торговых центров и супермаркетов: в этих местах обычно предусмотрены бесплатные паркинги на два-три часа.

Одни лишения

Несоблюдение правил дорожного движения карается в Литве большими штрафами. Не такими высокими, как в Латвии или даже Белоруссии, но более значительными, чем в России.

За езду с выключенным ближним светом или дневными ходовыми огнями грозит штраф в размере от 30 до 90 евро. Превышение скорости на 10 км/ч допустимо, но за каждую последующую "десятку" последует дифференцированное наказание. Езда со скоростью на 11-20 км/ч больше дозволенной обойдется в 12-30 евро, на 21-30 км/ч — 30-90 евро и так далее. За превышение на 50 км/ч и больше вы заплатите 550 евро, а также лишитесь прав на срок от одного до шести месяцев. Искать спасения у радар-детекторов (они, кстати, запрещены), карт расположения камер фотофиксации или полагаться на скорость движения местных автолюбителей бесполезно: в Литве работают скрытые полицейские патрули на машинах, ничем не выделяющихся из основного потока.

Попрощаться с водительским удостоверением в Литве можно за непропущенного на "зебре" пешехода, агрессивное вождение, обгон в запрещенном месте и даже за проезд на красный и неправильную парковку! Само собой, права отберут и за управление автомобилем в нетрезвом виде. Максимально допустимый уровень содержания алкоголя в крови составляет 0,04 промилле, если степень опьянения водителя не выше 1,5 промилле, то его накажут лишением прав на срок от одного года до полутора лет и штрафом в размере от 300 до 450 евро. За отказ от медосвидетельствования выпишут квитанцию на сумму от тысячи до двух тысяч евро и лишат прав сроком до четырех лет, равно как и за сильное состояние алкогольного опьянения (более 1,5 промилле). В последнем случае также возможен арест и даже лишение свободы на срок до одного года. Как сообщает Sputnik Литва, полиция лишает водительских прав после предъявления соответствующего постановления дорожного патруля, но если водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения, то патруль отбирает удостоверение прямо на месте.

Молодым на заметку

Первые два года после получения прав для водителя в Литве становятся настоящим испытанием. Им, например, запрещено передвигаться со скоростью более 90 км/ч. На местных скоростных дорогах это ограничение становится проблемой, так как новичкам приходится постоянно жаться в правом ряду.

Кроме того, для молодых водителей нет понятия допустимого уровня содержания алкоголя в крови — им нельзя пить ни грамма спиртного и употреблять спиртосодержащие лекарства: штраф составит от 230 до 300 евро (при уровне алкоголя до 0,04 промилле). Лишить прав новоявленного автомобилиста могут и за превышение максимально допустимой скорости на 30 км/ч. Так что прежде чем начать собираться в Литву, лучше набраться водительского опыта.