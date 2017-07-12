На машине в Латвию: "бензовозы", стотысячные штрафы и внеплановый техосмотр

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Латвия входит в Европейский союз и Шенгенскую зону, а значит, для автопутешествия в эту страну нужны виза, страховка и документы на машину. Но не думайте, что все так просто: вас могут не пропустить через границу из-за одной мифической бумажки. Об особенностях передвижения на машине в сторону Юрмалы и других красот Балтийского побережья — в материале РИА Новости.

Документ, которого нет

В Латвию можно попасть через несколько пограничных пунктов на границе в Псковской области либо через Белоруссию, кому как удобнее. На границе легковые машины иногда выстраиваются в разные очереди. Если в одной стоят только латыши, то можно смело всех объезжать: в ней собираются так называемые "бензовозы" — граждане, которые приехали в нашу страну за дешевым топливом.

До пересечения границы водитель и все пассажиры должны позаботиться о получении шенгенской визы, оформить "зеленую карту" (ее можно сделать в любой страховой компании России) и в обязательном порядке иметь медицинскую страховку на весь срок пребывания в Латвии. Тем, кто управляет чужим автомобилем, помимо водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, необходима нотариальная доверенность с правом выезда за рубеж (если машина корпоративная — то простая доверенность с печатью организации). Это требование относится только к российским пограничникам, на латвийской стороне доверенности просить не будут, зато спросят про другой документ, которого у многих россиян попросту нет.

Согласно местному закону о дорожном движении, водители обязаны иметь при себе талоны техосмотра, что для россиян, давно забывших об этом атавизме, равносильно диагностической карте. На машины младше трех лет эту карту у нас вообще не выдают, но на границе с Латвией могут спросить, и не дай бог, ее не окажется с собой — отправят обратно на родину. Историями, в которых соотечественников не пускали через латвийский кордон, наполнены тематические интернет-форумы. Так что если вашей машине нет трех лет от роду, то для посещения Латвии придется проходить техосмотр. Благо недалеко от границы можно найти пункты ГТО, поэтому возвращаться обратно в Москву или Самару не потребуется. Главное — не оказаться в этой ситуации ночью или на выходных, когда пункты закрыты: обо всем этом лучше позаботиться заранее.

© Fotolia / Janis Smits Вид с воздуха на сельскую местность в районе города Тукумс, Латвия © Fotolia / Janis Smits Вид с воздуха на сельскую местность в районе города Тукумс, Латвия

На российской или белорусской стороне также случаются трудности. Если вы едете не один, а целой компанией или семьей, вещей у вас будет полный багажник. Для собственного же успокоения рекомендуется заполнить бланк пассажирской таможенной декларации, который можно скачать с официального сайта российской таможни, распечатать на двух (!) сторонах листа и внести туда данные особо дорогих грузов. На обратном пути на российской (белорусской) границе никто уже не будет задавать вопросов вроде "откуда у вас почти новый ноутбук, экшн-камера и последний айфон?" К тому же это может сыграть вам на руку: в пиковые дни очереди на "красном коридоре" могут быть значительно меньше, чем на "зеленом", а так как у вас уже все заполнено, то и времени вы потеряете совсем немного.

При въезде в страны Шенгенского соглашения, в том числе в Латвию, есть свои странности. Например, на самолете турист может провозить до блока сигарет, а вот на машине — только две пачки. Где логика? Крепкого алкоголя можно взять с собой только литр, некрепкого — два литра, вина (обязательно неигристого) — четыре литра, а пива — аж 16 литров. То есть вы можете взять на борт бутылку водки, четыре литра вина и по максимуму затариться пивом. И все это из расчета на одного человека.

Топливом лучше запастись впрок непосредственно перед границей: залить полный бак и при желании взять 10 литров в канистре. Стоимость бензина АИ-95 в Латвии в среднем составляет 1,1 евро (почти 76 рублей), дизель стоит около 0,96 евро (66 рублей), а газ — 0,5 евро (примерно 35 рублей). На газ, кстати, особо рассчитывать не стоит: по всей стране действует всего 85 таких заправок.

Спокойствие, только спокойствие

В Латвии нет платных дорог и каких-то отдельных налогов за пользование дорогами для легкового транспорта. При въезде в страну сразу же включите ближний свет фар — он должен работать круглосуточно (в дневное время возможно использование дневных ходовых огней). Штраф за нарушение составит семь евро (около 500 рублей), но только днем, а ночью — 40 евро (примерно 2,7 тысячи рублей).

Гораздо страшнее наказание за превышение скорости. В городах разрешено передвигаться не быстрее 50 км/ч, за их пределами — максимум 90 км/ч, а на скоростных магистралях, предназначенных только для автомобилей, допускается движение со скоростью не выше 110 км/ч. Превышать можно только на 10 км/ч, дальше последует наказание, причем оно будет зависеть от того, где совершено нарушение.

За городом за превышение на 11-20 км/ч вы заплатите 20 евро (около 1400 рублей), а в городе — вдвое больше. Еще +10 км/ч обойдется в 40 и 80 евро соответственно (около 2,7 и 5,5 тысячи рублей). Дальше — еще больше, но за превышение свыше 50 км/ч, помимо штрафа в несколько сотен евро, вас могут лишить прав. Самое крупное взыскание — 680 евро — предусмотрено за езду с превышением 61 км/ч и более в черте города. Так что в Латвии за рулем лучше запастись терпением и спокойствием. С 2015 года в стране начали устанавливать камеры фиксации нарушений, но пока их мало: как сообщает Sputnik Латвия, всего 40 штук на всю страну.

В плане употребления алкоголя законы в Латвии либеральнее, чем в России, но совсем немного. Максимально допустимый уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,5 промилле — то есть не больше бутылки пива или бокала вина. Если водителя поймали на пьянке, то наказание будет напрямую зависеть от количества выпитого: до одного промилле — от 430 до 640 евро и лишение прав на год, от одного до полутора — 850-1200 евро и два года без машины, а все, что больше, — 1200-1400 евро и прощай водительское удостоверение на четыре года. Для тех, кто попался на наркотиках, — наказание также максимальное. Кстати, если водительский стаж не превышает двух лет, то допустимое содержание алкоголя составляет всего 0,2 промилле. Новичкам следует воздержаться даже от бокала вина за ужином.

Обязательно обеспечьте наличие знака аварийной остановки, аптечки и огнетушителя: полицейские это проверяют. Помните, что на полосы, предназначенные для движения общественного транспорта, можно заезжать, но только для того, чтобы высадить или посадить пассажиров, при этом нельзя создавать помех общественному транспорту. Зимние шины с шипами в Латвии разрешены с октября по май, так что специально менять что-то не нужно.

Если доедете до Риги, то помните, что вся столица опутана сетью платных парковок. Стоимость стоянки зависит от близости к центру города: на окраинах она может обойтись в полтора евро в час (около 100 рублей), а в окрестностях знаменитого рынка — до восьми евро (примерно 550 рублей). Оплачивать можно наличными или с помощью SMS; в первом случае паркомат выдаст талончик, который необходимо поместить на видное место под лобовое стекло. В воскресенье и праздничные дни, а также по ночам парковка бесплатна.