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Общество

На машине в Белоруссию: бесплатные платные дороги и могучие штрафы

Сюжет:
Автопутешествия (4)
08:0021.07.2017
(обновлено: 08:30 21.07.2017)
0600
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкВид на озеро Комсомольское и Парк ПобедыВид на озеро Комсомольское и Парк Победы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Сергей Белоусов. Белоруссия для россиян открыта во всех смыслах этого слова, а поездка туда мало чем отличается от визита, например, жителя Пскова в Смоленскую область. Однако законы для автомобилистов в этой стране все-таки имеют свои особенности. О тонкостях путешествия на машине в братскую республику — в материале РИА Новости.

Без бумажной волокиты

Автомобильная граница России и Белоруссии кардинально изменилась в начале 2017 года: теперь на всех пунктах пропуска стоят российские пограничники, которые тщательно проверяют паспорта и другие документы. В начале года белорусские власти упростили правила въезда в страну для граждан 80 государств, поэтому российская сторона была вынуждена пойти на такие меры.

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Однако россиянам и белорусам волноваться не стоит: достаточно показать свои национальные паспорта и спокойно пересечь границу без лишних досмотров и проволочек. Медицинская страховка гражданам России не требуется, единственным дополнительным документом на машину будет международный полис страхования гражданской ответственности "Зеленая карта". Его можно приобрести заранее или купить прямо на границе. Если путешествие планируется только по территории Белоруссии, то европейское ОСАГО обойдется примерно в 750 рублей (на границе — до тысячи рублей). Покупкой полиса лучше не пренебрегать, штраф за его отсутствие составит 3,5 тысячи рублей.

Бесплатно по платным

В Белоруссии более 1,5 тысячи километров платных дорог, однако российские легковые автомобили массой до 3,5 тонны, как и машины других стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), от платы освобождены.

© Fotolia / Andrey ShevchenkoУчасток трассы М-1 Москва - Брест в районе села Петковичи, Белоруссия
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Участок трассы М-1 Москва - Брест в районе села Петковичи, Белоруссия

Скоростной режим в Белоруссии такой же, как у нас: 60 км/ч в населенных пунктах, 90 км/ч за городом и 110 км/ч на автострадах, отмеченных знаком с зеленым фоном. На шести трассах, в том числе и главной M1/E30 (Москва — Минск — Брест), по которой большинство россиян попадают в Белоруссию, скорость движения увеличена до 120 км/ч, о чем сообщают соответствующие знаки.

Бензин стоит чуть меньше, чем в России: АИ-95 — в среднем около 38 рублей (у нас — около 40 рублей). Еще несколько лет назад на белорусских заправках можно было расплатиться российскими рублями, но с 2015 года страна перешла на наличные расчеты исключительно в национальной валюте. Как вариант всегда остаются банковские карты.

Преступления и наказания

Белорусские правила дорожного движения схожи с нашими, за исключением некоторых деталей. Там, например, можно передвигаться в светлое время суток без включенных фар ближнего света, а за работающие днем противотуманные фары никто наказывать не будет. Зато к молодым водителям относятся строже: если ваш водительский стаж менее двух лет, в Белоруссии вы можете ездить со скоростью максимум 70 км/ч, более того — должны приклеить на машину соответствующий знак в виде цифры 70 в красном круге. Штрафы для таких водителей рассчитываются соответственно: если неопытный шофер едет с разрешенной скоростью 120 км/ч, то считается, что он превышает скорость на 50 км/ч со всеми вытекающими.

© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкГород Минск
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Город Минск

Размеры штрафов измеряются в базовых величинах (БВ). С 1 января 2017 года одна БВ равняется 23 деноминированным белорусским рублям — это около 700 наших рублей. В Белоруссии легко можно лишиться примерно семи тысяч за обычный плевок через открытую дверь во время движения. Непристегнутый ремень не так "опасен" — предупреждение или 700 рублей штрафа.

За езду на 10 км/ч быстрее дозволенного штрафа не будет, но дальше все очень строго. Превышение всего на 30 км/ч по строгости наказания ничем не отличается от езды со скоростью 250 км/ч: от двух до семи тысяч рублей. За повторное нарушение лишают прав. Но это только в том случае, если вас поймали гаишники. Камеры в Белоруссии гораздо лояльнее стражей порядка: максимальный штраф за движение с превышением допустимой скорости на 40 км/ч и более составит около четырех тысяч рублей.

Детское кресло в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia / milamores
В России изменились правила перевозки детей в автомобиле

За выезд на встречную полосу оштрафуют на семь тысяч рублей или отберут права на год, за разговор по телефону во время движения вынесут предупреждение или потребуют 1,4 тысячи рублей штрафа, за нарушение правил парковки — 700 рублей или предупреждение. В связи с последними изменениями в ПДД России, позволившими перевозить ребенка в возрасте от семи до 12 лет на заднем сиденье без использования кресел, следует учесть, что в Белоруссии действуют иные правила. Ребенок в возрасте от пяти до 12 лет должен сидеть либо в кресле, либо на бустере или специальной подушке, позволяющей безопасно пристегнуть его с помощью ремней безопасности.

Пьяных и наркоманов в Белоруссии не любят: наказание для них составит от 35 до 70 тысяч рублей плюс лишение прав на три года. То же самое грозит за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кстати, допустимый уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,3 промилле (раньше было 0,5).

© Fotolia / dzmitry_2014Автомобильная дорога в Белоруссии
© Fotolia / dzmitry_2014
Автомобильная дорога в Белоруссии

Оплатить штрафы наверняка придется, ведь местным гаишникам разрешено забирать у иностранных граждан права до погашения задолженности. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях позволяет делать это в случаях превышения скорости и нарушения правил парковки. Оба "преступления" должны в обязательном порядке быть зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, читай — камерами в машине ГАИ или мобильными радарами. Нет денег? Тогда взамен прав вам выдадут временное разрешение.

Помимо полиции за порядком на дорогах Белоруссии следят сотни камер. Попадетесь на превышении скорости, и перед границей ваш автомобиль может "поймать" камера, проверяющая иностранные автомобили по базе нарушений. Придется оплачивать в ближайшем пункте контроля и оплаты (ПКО). Например, по трассе M1/E30 он находится в 20 км от границы с Россией.

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