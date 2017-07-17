Кубанская судья назвала "заказным" скандал со свадьбой дочери

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, оказавшаяся в центре скандала из-за свадьбы своей дочери, заявила, что торжество оплатил ее бывший супруг и что знает, кто стоит за нападками на ее семью.

"В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка…Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери", — рассказала судья в интервью "Российской газете".

По ее словам, названная СМИ сумма в два миллиона долларов "взята с потолка", а известные певцы присутствовали на свадьбе в качестве гостей, а не нанятых артистов. В свою очередь Николай Басков рассказал РИА Новости, что никаких "финансовых отношений" с судьей у него не было, потому что он был "подарком от друзей".

Хахалева отметила, что доходы бывшего супруга легальные, с них платятся налоги. Поэтому проведение проверки в ее отношении судья считает неуместным.

Она добавила, что "устроенную вакханалию" расценивает как неприкрытое давление на судью. По ее словам, в свое время она не позволила вынести незаконное решение, за что ей решили отомстить.

"Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала", — сказала судья.

На пышную свадьбу дочери Хахалевой, состоявшуюся еще в начале июня в престижном в Краснодаре зале Galich-Hall, обратил внимание столичный адвокат Сергей Жорин. Он выложил в Instagram видеозапись праздника, на котором выступали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Юрист назвал происходящее "хамством, наглостью и пиром во время чумы". По его словам, эксперты оценили затраты на торжество в два миллиона долларов, при том, что средняя зарплата россиян составляет примерно 20 тысяч рублей в месяц.

Постом Жорина заинтересовались ведущие СМИ, запись разошлась по интернету. На нее обратили внимание даже в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в администрации президента знают о резонансной свадьбе, однако за подобными вещами должны "гораздо более пристально" наблюдать другие ведомства.